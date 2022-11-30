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AMD теряет рынок игровой графики – доля видеокарт Radeon упала ниже 10%, а NVIDIA продолжила рост
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Противостояние между NVIDIA и AMD длиться больше двух десятилетий, а долгое время чаши весов постоянно уравновешивались. К примеру, красные выпускали удачную серию, которая предлагала лучшее соотношение между ценой и производительностью, что позволяло за короткий срок вырваться вперёд с большим перевесом. Ну или дела обстояли с точностью до наоборот, что приводило к падению продаж, а всё это повторялось из поколения в поколение, когда выявить победителя не представлялось возможным. Стоит отметить, что в какой-то момент дела у NVIDIA всё же пошли лучше, а в итоге AMD не только потеряла инициативу, но и стала медленно, но очень уверенно перемещаться в лагерь нишевых производителей. 

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Последний раз, когда красные получали ощутимую долю продаж, наблюдался в далёком 2018 году. Тогда AMD удалось занять 36% рынка графики, а после были только падения и разочарования. Многие эксперты уверены, что всё это стало итогом неверных решений, что в итоге и привело компанию к той яме, в которой они находятся прямо сейчас. Можно сказать, что последней массовой видеокартой красного лагеря была Radeon RX 580, которая даже умудрилась войти в топ самых популярных в Steam, но вместо того, чтобы продолжать выпускать удачный графический чип, Лиза Су приняла решение остановить его производство. Сделано это было в угоду Radeon RX 5000, которая стала настоящим провалом, хотя имела неплохое соотношение между быстродействием и стоимостью. Возможно, нужно было немного скинуть цены, вот только у AMD был свой план, который должен был позволить выйти из кризиса. Увы, серия Radeon RX 6000 не выстрелила, а сегодня красные находятся в самой низкой точке за всю историю, занимая 10% рынка. 

Согласно статистике Steam, на руках у геймеров чуть больше 13% видеокарт AMD, но процент постоянно снижается. Некоторые эксперты полагают, что подкосить позиции красных могла невнятная реализация трассировки лучей, а также игнорирование потребностей обычных геймеров. В 2021 году Дженсен Хуанг давал постоянные интервью, рассказывая о том, что уже было сделано для любителей компьютерных игр. Вышла серия с блокировкой мощности хешрейта, ну а Лиза Су предпочитала выпускать графические чипы минимальными партиями, а в итоге сегодня видеокарт красного лагеря в магазинах в несколько раз меньше, чем NVIDIA. Аналитики полагают, что последней надеждой станет серия Radeon RX 7000. Если Лиза Су не обуздает свои аппетиты, следуя заветам Дженсена Хуанга по выкачиванию денег из обычных покупателей, то вскоре графический бизнес красных будет работать только на производство графики под игровые приставки. 

Как мы уже писали выше, видеокарты AMD действительно дешевле и быстрее аналогов NVIDIA, вот только пока неясно, пытаются ли красные сделать хоть что-то для популяризации своих продуктов. Где распродажи со скидками, где бесплатные игры, которые дают всем покупателям геймерской продукции, где массированная реклама и спонсирование киберспортивных мероприятия? Всё это уже давно стало прерогативой зелёных, тогда как Лиза Су в последние два года только и занималась, что рассказывала о высоких доходах, которые постоянно растут несмотря на падение продаж. Рано или поздно, количество отгруженных видеокарт должно было пересечь критическую черту. Похоже, сегодня мы наблюдаем системный кризис, вот только всё говорит о том, что перспектив у AMD почти нет.

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И здесь проблема даже не в самой компании, ведь в мире бушует экономический кризис. Спрос на компьютеры обвалился, ну а в этом случае нет ничего удивительно в том, что удар придётся по самому слабому игроку на рынке. Мы бы хотели пожелать AMD удачи, но в последнее время Лиза Су сделала всё, чтобы количество фанатов стало критически малым. Ну а если вы спросите у своих знакомых, которые имеют минимальные представления о компьютерах, какая у них видеокарта, то с вероятностью до 100% услышите NVIDIA GeForce. Что до AMD Radeon, то графика от красных вызывает вопросы, ведь в сети прочно укоренилось мнение, что такие видеокарты работают хуже, имеют просадки по фрамрейту и проблемные драйверы. Всё это не оставляет шансов для AMD, а 2023 год станет самым сложным для графического подразделения.  

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#amd #nvidia #видеокарты
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