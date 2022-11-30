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Всем известно, что США оказывают военную помощь Украине, но немногие в курсе, что речь идёт о ленд-лизе. Так вот, всю технику, которая останется после завершения конфликта, нужно вернуть дядюшке Сэму. Неясно, как это сделать, но тот факт, что Америка может выставить счёт, не вызывает сомнений. И всё же, поставки пусть и вяло, но идут, а со временем в дело включились и другие страны НАТО. Кто-то пришлёт старенькую систему РСЗО, другие – несколько ПВО, а всё вместе это ощутимо осложнило продвижение российских сил, а в итоге даже привело к отступлению. Можно сколько угодно рассуждать о заранее спланированном отходе из Херсона, но именно высокоточная артиллерия и сотни польских, чешских и словацких танков (полученных от СССР) сыграли свою роль на полях сражений. Но если с танками, РСЗО и другими типами вооружений дела в украинской армии обстоят сносно, то самолётов критически не хватает.

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Оставшиеся в строю единицы прячут на защищённых аэродромах, а ремонт осуществляют на территории Польши, где развёрнуты огромные мощности по обслуживанию советской и НАТОвской техники. Буквально с первых дней войны украинские политики просят выдать им самолёты, ну а чаще всего речь идёт об F-16. Напомним, истребитель сошёл с конвейера в 1974 году и был назван первым самолётом четвёртого поколения. Сегодня эксперты полагают, что по своим характеристикам самолёт не соответствовал оценке американских специалистов, ну а со временем были выпущены различные модификации, которые увеличили эффективность F-16, а самые новые из них выглядят впечатляюще.

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Истребитель принёс США миллиардные контракты, а производство не останавливается до сих пор. Например, в 2020 году стартовала программа Foreign Military Sale, в рамках которой на протяжение 10 лет будет выпущено большее 100 (200 или больше) самолётов на экспорт. В результате стоимость одного F-16 ощутимо подросла, а за 1 самолёт попросят до 55 миллионов долларов. На самом деле это только цветочки, ведь американцы научились подсаживать вассалов на военную иглу, навязывая массу услуг, которые приходится оплачивать по двойному тарифу. Чего только стоит контракт Словакии, которая купила всего 14 единиц F-16V Block 70/72 (последняя модификация), заплатив за вооружение и обслуживание 1.8 миллиарда долларов (обучение 22 пилотов и 160 специалистов наземного персонала входит в контракт). Несложно подсчитать, что один истребитель четвёртого поколения обходится стране в 128 миллионов долларов. Иногда производитель просит и больше, но в данном случае нужно понимать, что сумма действительно впечатляет. Для сравнения, экспортный Су-35С вместе с полным комплектом оборудования, вооружения и запасных запчастей обходится покупателям в 83 миллиона долларов, но страх перед США так высок, что европейские политики готовы платить в разы больше, дабы только угодить дядюшке Сэму.

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Как мы уже писали выше, украинские власти давно и очень настойчиво просят у США дать им пару десятков F-16, вот только в данном случае есть ряд проблем, которые американцы не хотят решать. Предположим, что Украина получит старые истребители, а значит эффективность их окажется нулевой, а сами они будут быстро уничтожены российскими ПВО и боевой авиацией. Это может стать негативным фоном, ведь F-16 считается надёжным и очень мощным, а репутационные потери способны подпортить продажи. Ну или предположим, что в Пентагоне решат отдать 20 модернизированных истребителей. Боевые возможности у них выше, но количество недостаточно для противостояния с превосходящими по числу российскими пилотами. А ведь ПВО никто не отменял, не говоря уже о том, что Россия и вовсе может заполучить в руки части технологий, который в США считают современными и засекреченными. Дилемма сложная, ну а совсем недавно стало известно, что пока Америка не готова идти на жертвы, ведь вместо самолётов Украина получит 53 миллиона долларов. Сообщается, что деньги пойдут на покупку электрогенераторов и оборудования. Точных данных о том, где будут проводиться закупки, пока нет, но специалисты уверяют, что американские системы несовместимы с украинскими. Это значит, что потребуется где-то произвести нужное количество оборудования, а после поставить в Украину. Ну или деньги просто передадут Зеленскому под честное слово, а президент разберётся, где купить генератор, и куда его поставить.

Кстати, в последние месяцы ряд стран Восточной Европы требовали передать Украине не только самолёты, но и танки американского производства. Похоже, не только F-16, но и знаменитый Абрамс останется для Украины недоступен.