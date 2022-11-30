Это не единственное предложение, на которое стоит обратить внимание

В последнее время только ленивый не пишет, что флагманы NVIDIA дорожают. За GeForce RTX 4090 просят от 1800 долларов в американской рознице и от 2200 евро в Европе, что делает данный графический чип одним из самых дорогих в истории. Одновременно с этим поступают данные о том, что геймеры расхватывают все доступные видеокарты, а по всему миру наблюдается ажиотаж. Что и говорить, если даже российские любители компьютерных игр расхватывают самые бюджетные модели по 143 тысячи рубликов и готовы платить за бренды по 160 тысяч.

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Многие эксперты просят подождать, уверяя нас в том, что вскоре цены пойдут вниз. Неясно, когда это случится, но тот факт, что сегодня купить флагман могут себе позволить единицы, не вызывает сомнений. Поскольку проблема носит системный характер, а простых решений нет, мы предлагаем присмотреться к менее дорогим видеокартам, которые могут стать заменой флагманам для тех, у кого разрешение монитора на выше 2К. Ну или вам придётся снижать настройки графики, о чём и поговорим ниже.

Простой пример, за GeForce RTX 4080 просят 110 тысяч рублей. На самом деле по сравнению со старыми флагманами это очень недорого, вот только перед нами видеокарта, которая внезапно с 700 рекомендованных долларов подорожала до 1200 вечнозелёных. Это вызвало массу негатива, а сегодня в ЕС цены с рекомендованных 1500 евро снизились до 1450, ну а геймеры не рвутся брать пусть и быструю, но очень дорогую видеокарту. Если вы планировали купить что-то очень мощное, то вместо GeForce RTX 3090 Ti берите GeForce RTX 4080.

Оптимальным решением может стать GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта сильно уступает флагманам 2022 года, но разница хорошо видна только в том случае, если у вас есть счётчик fps. Ну а если вы просто зашли поиграть, то можно скинуть настройки на высокие, где картинка порадует плавностью, а просадок в 2К и вовсе не будет. Стоимость GeForce RTX 3070 Ti уже опускалась ниже 50 тысяч рублей, а после подорожала на 6000. Сегодня появилась возможность неплохо сэкономить, что мы вам и советуем сделать.

Медленно снижается цена на GeForce RTX 3060 Ti. За эту видеокарту просят 33 520 рублей, что позволяет купить её даже тем, кто не причисляет себя к богатым геймерам. Кажется, что ещё полгода назад на такой графический чип просили больше 60 тысяч, ну а в конце 2021 стоимость GeForce RTX 3060 Ti и вовсе стартовала со 100 000 рубликов. Видеокарта неплохо подходит для 2К, ну а с использованием DLSS модно в любой игре получить стабильные 60 кадров в секунду.

Всего 24 720 рублей стоит GeForce RTX 3060. Напомним, что это урезанная версия, которая получила 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину. В сети есть тесты, где данная модель прекрасно показывает себя в играх. При этом снизились требования к блоку питания, а цена не может не радовать. Если вы искали годную видеокарту по разумной стоимости, то берите GeForce RTX 3060. Данная модель имеет посредственную систему охлаждения, но это компромисс, с которым придётся мириться. Пожалуй, сегодня у NVIDIA нет ничего, что могло бы сравниться по соотношению цены и быстродействия с урезанной GeForce RTX 3060. Ну или за 30 тысяч рублей купите полноценную GeForce RTX 3060. Здесь вас ждёт 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти. Повторимся, что разница в быстродействии есть, и только вам решать, стоит ли экономить 5 тысяч, или лучше переплатить. Впрочем, здесь также система охлаждения на один кулер, тогда как за более продвинутые модели просят от 32 тысяч рублей.

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За 22 690 вас поджидает GeForce RTX 3050. Сама по себе видеокарта очень даже неплохая и позволяет запускать все игры в 1080р, вот только после появления GeForce RTX 3060 на 8 Гб видеопамяти шарм самого бюджетного графического чипа текущего поколения испарился. Мы полагаем, что вам стоит обратить внимание на модель GeForce RTX 3060, ведь переплата минимальна, а вы получаете больше мощности и возможность запуска игр на самых высоких настройках графики в 1080р. Решать вам, ну а мы не можем не указать на то, что цены снижаются, что позволяет купить неплохую видеокарту даже тем, кто не привык тратить на игры целое состояние.