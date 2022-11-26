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Российский дрон Герань-3 может стать бесполезен – Украина получила ЗРК «Avenger» для поражения БПЛА
ЗРК «Avenger» не только способен демонстрировать высокую эффективность, но и использует недорогие снаряды
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Известно, что многие члены НАТО осуществляют регулярные поставки тех или иных типов вооружений в Украину. Временами процесс становится на паузу, что связано с замедлением активных боевых действий, а иногда всё происходит с точностью до наоборот. 23 ноября произошёл очередной ракетный удар по территории Украины. Неясно, сколько ракет долетели до своих целей, ведь обе стороны приводят противоречивые сведения, но энергосистема страны погрузилась в хаос как минимум на сутки. Согласно официальным заявлениям должностных лиц, последствия будут устранять как минимум несколько недель, а главная проблема кроется в нехватке средств противоракетной обороны. Якобы, если бы с ПВО не было проблем, то ракетные удары российских систем не достигали бы целей.

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По данным журналистов The New York Times, сегодня Украина испытывает не только острую нехватку ПВО, но и имеет трудности с обслуживанием уже находящихся на вооружении комплексов. Дело в том, что интенсивное применение приводит к постоянным поломкам. Разместить ремонтную базу на территории своей страны командование Украины не может, а в результате приходится тратить время на транспортировку гаубиц, танков и любых других западных образцов техники в Польшу. Американские журналисты уверяют, что проблема носит стихийный характер, поскольку не меньше 33% всех поставленных вооружений находятся в непригодном для использования состоянии. По мнению западных политиков, вопрос можно решить за счёт новых поставок. 

Как мы уже писали выше, иногда каналы поставок иссякают, но очень часто российская сторона даёт повод для активизации. Удары от 23 ноября обрушили энергосистему Украины. При этом не только ТЭЦ, но и все атомные электростанции завершили работу в сбойном режиме. Не нужно говорить насколько это опасно, ну а в результате ни один крупный украинский политик не пострадал, тогда как 30 миллионов жителей страны оказались на пару суток без электричества. Всё это не осталось без внимания западных кураторов действующей украинской власти. Например, поляки предложили передать ЗРК «Patriot», который в настоящее время стоит на страже американского воздушного пространства. Дебаты на этот счёт идут, а пока к уже поставленным двум батареям из ЗРК NASAMS и одной пусковой установке IRIS-T присоединились 4 передвижных ЗРК «Avenger». Последний представляет особый интерес, поскольку создан для поражения весьма специфических целей. 

Дело в том, что С-300 и аналогичные западные ракетные комплексы способны с разной эффективностью отражать ракетные удары и сбивать дроны-камикадзе Герань-3. Вот только стоимость одного снаряда к ПВО может быть на несколько порядков выше, чем обходится в производство простенький беспилотник. Прибавьте к этому тот факт, что подобные системы ПВО сильно устарели. В пример можно привести задокументированные факты случайного попадания украинских С-300 по жилым домам в Киеве. Есть и другие примеры с участием того же IRIS-T, ну а сами комплексы лучше подходят для отражения более серьёзных угроз. А вот ЗРК «Avenger» куда меньше. Он представляет собой 8 пусковых установок Stinger, расположенных на обычном Хаммере. Там же находятся средства РЛС и один пулемёт калибром 12.7 мм.

Западные эксперты полагают, что «Avenger» покажет максимальную эффективность против беспилотников. Ракеты Stinger стоят копейки по сравнению с боезапасом для С-300, ну а возможность использования передвижного шасси позволяет быстро перебрасывать ЗРК с одного направления на другое. «Avenger» оснащён автоматическими системами обнаружения, а также управления огнём. Проще говоря, он сможет быстро и эффективно отследить цель при помощи тепловизора, а после нанести удар на подлёте к тому или иному объекту. Первоначально данный ЗРК должен был применяться против низко летящих самолётов и вертолётов, но в данном случае он будет поражать Герань-3 и другие БПЛА. Эксперты отмечают, что штатная система оснащена лазерным дальномером, выступающим в роли целеуказателя. Благодаря этому шансы сбить российский дрон действительно высоки.

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В качестве одной из любопытных характеристик «Avenger» приводится возможность проводить выстрелы с минимальной потерей эффективности в движении. Максимальная скорость не может превышать 35 км/ч, но и этого достаточно для того, чтобы стать крайне сложной целью для российских военных. Даже если такой ЗРК и будет обнаружен, уничтожить его с помощью Герани-3 не получится, поскольку этот БПЛА не имеет элементов управления после запуска. При этом «Avenger» выстреливает сразу 8 ракет, каждая из которых способна двигаться со скоростью до 750 метров в секунду. Несложно посчитать, что такой комплекс будет способен сбивать даже большую часть российских ракет, обладая скоростью до 2700 км/ч. Немало проблем могут доставить управляемые ракеты FIM-92 Stinger, которые были поставлены вместе с комплексом «Avenger». На каком направлении появится американский ЗРК, пока неясно, но тот факт, что он сильно усложнит задачи российским войскам, не вызывает сомнений.

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#военные технологии
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