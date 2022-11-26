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Россия теряет рынок оружия – кому и что продаёт РФ, и почему СВО изменит расстановку сил

За последние три десятилетия США умудрились не только выйти ан первое место, но и продают вооружений в 2 раза больше, чем Россия
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Принято считать, что после Второй мировой войны мир распался на два блока: Восточный и Западный. На самом деле такое деление является условным, а одним из ключевых индикаторов принадлежности к тому или иному блоку была ориентация на ВПК США или СССР. Американцы застолбили за собой всю Латинскую Америку, Японию и Австралию. Кроме того, под ними находилась Западная Европа, ЮАР и весь Ближний Восток. Именно так возникло НАТО, где отношения выстраивались от сюзерена к вассалам по цепочке прав и обязанностей. В результате все входящие в блок страны вынуждены были закупать у США вооружения даже несмотря на то, что не испытывали в нём необходимости, поскольку всё это регламентировалось чёткими правилами, придуманными в Пентагоне. Что до СССР, то Москва очень часто использовала метод пряника, когда союзников покупали, передавая им вооружения за символическую цену. Такой подход позволял уравновешивать силы, хотя давалось это нелегко, поскольку оказывало давление на экономику страны. В Восточный блок входили следующие страны и регионы: Куба, Африка, Восточная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия.

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Эксперты отмечают, что современная Россия активно пользуется советским наследием, поскольку многие страны продолжают покупать оружие по контрактам, подписанным десятилетия назад. Соглашения продлеваются или подписываются новые, а в итоге сегодня Россия может похвастать около 20% рыночной доли от всего рынка вооружений. После распада СССР американцы упрочили своё положение, вытеснив отечественный ВПК из Восточной Европы и ряда других регионов. Например, Вьетнам активно закупается у Американцев, тогда как Индия ведёт сложную игру, сбивая цены путём больших контрактов или временных пауз между поставками. В Итоге на США приходится ровно в 2 раза больше поставок всех поставок оружия, чем продаёт РФ, а ситуация пусть и не является критической, но точно не вызывает оптимизма. При этом, если доля Америки растёт, то за последние годы РФ потеряла 26% рынка, а среди самых крупных партнёров числятся Китай (18% всех поставок) и Алжир (15%).

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Судя по всему, вскоре негативный тренд удастся переломить, ведь недавно стало известно о подписании новых контрактов на 1 триллион рублей (16.5 миллиарда). Представители «Ростеха» не называют заказчиков, поскольку США уже угрожали наказать всякого, кто покупает оружие у России. Обычно отечественный ВПК поставляет на экспорт продукции на 15 миллиардов долларов в год, при этом цифры могут варьироваться в любую сторону. К примеру, согласно официальным заявлениям, сегодня у РФ есть контракты на выпуск оружия на сумму 57 миллиардов долларов. Неясно, на сколько лет рассчитаны соглашения, поэтому оценить всё это крайне сложно. Если попытаться разобраться в том, что вообще покупают зарубежные партнёры, то можно сделать ряд выводов. Прежде всего берут боевые самолёты семейства Су, а экспорт этого типа техники позволяет перекрыть больше половины заказов. Индия для авианосцев закупает палубные МиГ-29К и – КУБ, а многие страны покупают учебно-боевые Як-130. Что до технологий, то здесь активны китайцы, закупающие авиационные двигатели. Похоже, инженеры из Поднебесной пока предпочитают доверить выпуск такого сложного агрегата российским коллегам, поскольку разработка с чистого листа будет стоить очень дорого.

В последние годы всё больше заказов приходится на те или иные комплексы ПВО. Если проводить промежуточные итоги СВО, то именно подобные типы противоракетных сил имеют решающее значение для удержания территории, что позволяет эффективно обороняться от превышающего числом противника. Чаще всего берут недорогие С-300, С-400, а также «Панцирь-С1» и «Бук-М2». Не меньший интерес вызывают танки, выпуск которых стартовал ещё в советские времена. Как оказалось, после модернизации подобные машины становятся более живучими, показывая высокую эффективность в реальных боевых действиях. Нет ничего удивительного в том, что ряд стран (Индия, Алжир, Азербайджан и другие) выбрали в качестве основного танка именно Т-90. Неплохо расходятся и легко бронированная техника. Например, Алжир полностью обновил парк БМП-2, что позволило России получить немалую прибыль. Индия купила авианосец «Адмирал Горшков», который после модернизации получил имя «Викрамадитья». Там же эксплуатируется по лизинговому договору атомная подводная лодка «Щука-Б». Есть и другие контракты, в том числе на поставки тяжёлых грузовиков и стрелкового оружия, ну а основу составляют разработки, которые стартовали или были завершены при Союзе.

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Это не значит, что у России нет ничего нового, но подобные типы техники предпочитают пока оставлять себе. Ну а военная операция на Украине может изменить сложившееся положение вещей. Не исключено, что РФ нарастит поставки, получив новых клиентов. Либо американцам удастся дожать некоторые страны, что приведёт к падению доли экспорта вооружения. Как бы там ни было, но узнать об этом раньше чем через несколько лет не получится. Некоторые предпосылке есть уже сегодня, а на первое место выходят высокотехнологичные разработки. Увы, но всё это требует поставок чипов, доступ к которым у России сильно ограничен.

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