Если вы умеете считать деньги, то берите только продукцию AMD

Сегодня о жадности Дженсена Хуанга говорят сотни экспертов по всему миру. Есть все основания полагать, что на этот раз глава NVIDIA не отделается простым испугом и падением акций созданной им компании. Проблема куда серьёзнее, ведь продажи видеокарт рухнули, а выйти из сложившегося положения непросто. Вот только сам Дженсен Хуанг не особенно и переживает. Он предпочитает не поддаваться панике даже несмотря на резкое падение продаж и негативные прогнозы на 4 квартал 2022 года.

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За новый флагман просят просто нереалистичную сумму, а искусственный дефицит только подогревает интерес перекупщиков. GeForce RTX 4080 и вовсе оказалась настоящим провалом, поскольку геймеры не готовы тратить на видеокарту такого уровня 1200 долларов. Ну ладно бы всего 1200, но ведь в РФ за неё просят все 2000 баксов, а в Европе купить данный графический чип дешевле 1500 евро не представляется возможным. Пока неясно, насколько новая серия Radeon RX 7000 будет быстрой. Вполне возможно, что Лизе Су удастся охладить пыл своего родственника, вот только всё это будет через месяц, тогда как интересные предложения есть даже сегодня.

Давайте считать: за Radeon RX 6950 XT просят 86 тысяч рублей. Это одна из самых быстрых видеокарт на рынке, которая предлагает 16 Гб видеопамяти и огромный запас прочности. Благодаря установке скоростной видеопамяти на 18 Гбит/с удалось поднять быстродействие до новых вершин, а в результате в целом ряде игр красный флагман какое-то время оказывался на первом месте в рейтингах. GeForce RTX 3090 Ti в большинстве игр быстрее, но разница некритична и легко стирается, если у вас не самый быстрый процессор и оперативная память. Вот только за GeForce RTX 3090 Ti просят больше 120 тысяч, а итоговая разница между видеокартами достигает 35 тысяч рублей. Нам выбор кажется очевидным, ведь переплата на ровном месте – это признак глупости.

Впервые за Radeon RX 6800 XT просят всего 59 тысяч рублей. Перед вами видеокарта, которая обладает огромной мощью и станет отличным подарком даже для требовательного геймера. С ней у вас не возникнет проблем с запуском игр в разрешении 4К, хотя фанаты NVIDIA обязательно расскажут вам о трассировке лучей. Что любопытно, многие из них сидят на старых видеокартах и даже не представляют, что собой представляют волшебные лучи, но продолжают пересказывать сказки, подслушанные в интернете. GeForce RTX 3080 Ti немногим быстрее, но стоит почти 100 000 рублей. Ну и кто в здравом уме заплатит за видеокарту на 40 тысяч рублей дороже только из-за бренда? Учтите, что Radeon RX 6800 XT выгодно отличается по энергоэффективности и быстродействию, а значит вывод очевиден.

Radeon RX 6650 XT является одной из самых сбалансированных видеокарт на рынке, предлагая отличную производительность и высокий потенциал. Владелец такой видеокарты покупает её под монитор с разрешением 1080р ли 2К, хотя в последнем случае рассчитывать на максимальное качество графики уже не приходится. И в этот самый момент в продаже можно встретить GeForce RTX 3060 за 31 тысячу рублей. Возможно, если вы совсем не разбираетесь в видеокартах, то 12 Гб у NVIDIA покажутся вам более привлекательными, вот только нужно смотреть тесты в реальных играх. Ну а там Radeon RX 6650 XT выходит вперёд с большим отрывом. Кстати, перед нами ещё и вторая версия графического чипа, получившая в своё распоряжение более скоростную видеопамять на 17.5 Гбит/с. Благодаря этому отрыв от зелёных ещё выше.

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Как вы могли заметить, смысл покупать видеокарты NVIDIA от нас ускользает. Платить Дженсену Хуангу за эксклюзивность, это сродни тому, что вы выбираете смартфон Apple только из-за надкушенного яблочка. Сомнительное решение, ведь пользовательский опыт важнее, а в отношение видеокарт всё куда проще, ведь в выигрыше остаётся тот, у кого буде больше кадров в секунду в играх. Ну а фанаты зелёных платят много, а получают мало, с чем мы их и поздравляем.