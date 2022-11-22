Ещё никогда беспилотник не разгонялся до 2000 км/ч

Ещё до того, как пресса начала говорить о российских дронах-камикадзе, главным героем был Байрактар (Bayraktar TB2). Беспилотник и раньше неплохо продавался, но после того, как его начали превозносить украинские военные, заказы Baykar Makina на производство дронов ощутимо выросли. Пресса рассказывала небылицы о том, как один Bayraktar TB2 способен уничтожить целую колонну вражеской техники, а после вернуться на место дислокации с минимальными повреждениями. Словом, Украине нужны были герои, и она их получила. Были ещё «Джавелины» и даже «Призрак Киева» – неуловимый лётчик, который совершал вылеты, поражая российские самолёты пачками. Со временем все эти истории утратили былой лоск и перестали действовать на местных жителей. В какой-то момент даже командование ВСУ признало, что подобные росказни были фейками, ну а с Байрактаром вышла любопытная история.

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До определённого времени украинское командование предпочитало не бросать беспилотники в бой, но атака на остров Змеиный вынудила использовать все находящиеся в запасе силы. В результате выяснилось, что Байрактар не способен потопить легко бронированный катер, а сам является лёгкой добычей для ПВО. Репутация Baykar Makina была подмочена, ну а заявления некоторых украинских политиков и вовсе вызвали бурю протестов среди турецких официальных лиц. Совместное предприятие так и не заложено, хотя обе стороны заявляют о том, что планируют построить завод в Украине. Неясно, будет ли нечто подобное реализовано, ну а пока давайте рассмотрим характеристики Bayraktar TB2, а после перейдём к более продвинутой новинке.

Беспилотник имеет длину 6.5 метра и способен нести боевую часть весом до 55 кг. Этого было бы достаточно для дрона-камикадзе, но мало для БПЛА, который наносит удар с воздуха. Максимальный размах крыла достигает 12 метров, а значит перед нами довольно большой беспилотник с низкой эффективностью. Крейсерская скорость равняется 130 км/ч, при этом максималка не превышает 222 км/ч. Вполне возможно, что последняя оказывается доступна только во время пикирования. Стандартная версия Bayraktar TB2 обладает невысокой автономностью с радиусом ведения боевого дежурства не дальше 150 км. В последнее время налажен выпуск более продвинутых моделей с удвоенным радиусом действия.

Ясно, что беспилотник стремительно устаревает, а значит наступает время новых героев. Встречайте, реактивный Bayraktar Kizilelma. Это продвинутый дрон, который получит более внушительные характеристики, при этом останется малозаметным для средств радиолокационной защиты. БПЛА будет не только мощнее, но и больше. Приводятся следующие данные: вес до 6 тонн с возможностью нести до 1500 кг боевой части. Это значит, что беспилотник окажется грозным противником. Если предположить, что это будут бомбы, то Bayraktar Kizilelma действительно сможет осложнить передвижение наземных колонн. Ну а в качестве дрона-камикадзе, он и вовсе может нанести колоссальный урон любому инфраструктурному объекту. Внутри расположится реактивный двигатель TEI TF-6000 производства Турции. Что любопытно, в проекте есть версия с украинским движком АИ-322Ф. Агрегат создан инженерами Ивченко-Прогресс, но точных данных о его характеристиках в прессе нет. Предполагалось, что первые Bayraktar Kizilelma начнут выпускать на заводе в Украине, но пока данных об этом нет, поскольку нет и завода. Какое-то время назад глава компании Халюк Байрактар отметил, что сотрудничество с Украиной приостанавливается, а вот журналисты утверждают, что тесты двигателя АИ-322Ф идут.

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Bayraktar Kizilelma сможет взлетать как с суши, так и с палубы десантных кораблей типа TCG Anadolu. Они находятся на боевом дежурстве в ВМФ Турции, а для иностранных заказчиков могут сделать универсальные крепления с морских пусков. Изюминкой беспилотника станет сверхвысокая скорость. Первые испытания уже идут, но результатов пока мало. Разработчики уверяют, что Bayraktar Kizilelma сможет разгоняться до 1.6 Маха, что соответствует 1960 км/ч. Крейсерская скорость составит 700 км/ч. Если сравнить характеристики двух дронов, то второй кажется на голову выше предшественника. Представьте себе, насколько сложно будет поразить цель, летящую на скорости 2000 км/ч. У большинства стран нет даже ракет, которые умеют разгоняться до таких скоростей, что делает Bayraktar Kizilelma не только малозаметным, но и неуязвимым.