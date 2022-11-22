Что вообще происходит с фермерами, и как они умудряются выживать во время криптозимы

Всего год назад на нашем сайте шли отчаянные споры о том, какую криптовалюту покупать, и сколько денег инвестировать в тот или иной актив. Любые слухи о приходе криптозимы высмеивались, а Биткоин считался чуть ли не самым перспективным активом на планете. В связи с происходящим цены на видеокарты постоянно били рекорды. Майнеры появлялись, словно грибы после дождя, а многие готовы были платить за GeForce RTX 3080 немыслимые 250 000 рублей. На тот момент выгода казалась очевидной, ведь прибыль позволяла отбить вложения в ферму из восьми таких видеокарт всего за год. Никто не мог подумать, что в начале 2022 года криптовалюты начнут дешеветь, а после и вовсе рухнут на самое дно.

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Эксперты постоянно выдвигают всё новые предположения, пытаясь нащупать тот момент, ниже которого стоимость цифровых активов уже не уйдёт. Многие полагают, что именно этот момент станет оптимальным для тех, кто готов к долговременным инвестициям. Якобы, как только Биткоин достигнет дна, то дальнейший рост позволит рассчитывать на высокую прибыль. Неясно, сколько вообще времени понадобиться цифровому золоту на возврат к позициям в 30 000 долларов за 1 монету, но пока перспектив нет. Аналитики вещают о возможном падении ниже 10 000 долларов, а инвесторы с опаской смотрят на биржи. Последние события показали, что даже крупные площадки могут рухнуть. Но всё это хорошо читать, если вы не вложились в ту или иную криптовалюту. Представьте себе, что вы купили тот же Эфир на 10 000 долларов, когда он стоил 3300 за монету. Сегодня у вас на руках всего 3 тысячи вечнозелёных, с которыми вообще неясно, что делать.

Скорее всего, через пару Эфир отыграет утерянные позиции, но есть прослойка людей, которые теряют деньги здесь и сейчас. Речь идёт о майнерах. Эти ребята влили в покупку ферм огромное количество денег. Предположительно, на начало осени текущего года на руках у шахтёров скопилось до 11 миллионов видеокарт. Скорее всего, цифра слегка завышена, ведь эксперты могут не учитывать постоянные поломки, но даже 10 миллионов смотрятся внушительно. Дженсен Хуанг опасается резкого падения курса криптовалют, поскольку даже 10% от общего количества майнерских видеокарт на вторичном рынке способны обрушить продажи новых видеокарт. Пока шахтёры не готовы массово нести свои фермы на вторичный рынок, но дела у этих ребят всё хуже. Если обратить внимание на график выше, то можно прийти к довольно любопытным выводам. Как видите, думал-майнинг Ethereum Classic приводит к потере 20 центов в сутки на видеокарте GeForce RTX 3070 Ti. Несложно подсчитать, что полный риг из восьми таких карт даёт минус на 1.6 доллара в сутки или почти 50 долларов в месяц. А вы бы хотели терять 3000 рублей ежемесячно, изначально влив в ферму сотни тысяч рубликов?

Эксперты отмечают, что некоторые шахтёры отключают свои фермы до лучших времён, но статистика упрямо говорит о том, что основная часть продолжила копать. Выше находится таблица сложности основных криптовалют, которые сегодня добывают на видеокартах. Всё дело в том, что после блокировки майнинга на Эфире, фермеры перешли на другие монеты. Никто из них не может похвастать прибылью, о чём мы говорили выше, но даже этот факт не остановил большую часть майнеров. Как видите, больше всего шахтёров перешло на Ethereum Classic, где сегодня сосредоточены мощности в виде 136 TH/s. Остальные цифры вы можете изучить самостоятельно, ну а особый интерес представляет поражение команды энтузиастов, создавших форк Эфира под названием Ethereum PoW. Сегодня мощность сети упала более чем в 2 раза по сравнению с первоначальными значениями и достигла 20 TH/s. Что до цены, то с первоначальных 60 долларов за 1 монету, сегодня Ethereum PoW рухнула почти в 20 раз и стоит скромные 3.22 доллара. Для сравнения, тот же Ethereum Classic потерял половину стоимости, и неплохо держится под давлением рынка. Несмотря на это, довольно большая часть шахтёров продолжает копать.

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Ну а одна из причин, почему майнеры не сливают видеокарты на вторичном рынке, заключается в падении цен на графические чипы за последний год. По многим позициям наблюдается трёхкратное снижение, а значит шахтёр окажется в минусе по всем направлениям. Ну а находящаяся на руках ферма может и не приносит прибыль, но даёт какую-то надежду на лучшее будущее.