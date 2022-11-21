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Современный танк сильно отличается от машины, которая стояла на вооружении во время Второй мировой войны. Даже тогда делались первые попытки автоматизировать определённые процессы, но в 21 веке танкисты получили в своё распоряжение целый ряд новых технологий. К примеру, отслеживать работу всех систем поручено компьютерной программе. Присутствует автоматическое заряжание и система огня, которая упрощает прицеливание. На самом деле это далеко не всё, ведь даже броня находящихся на вооружении танков, сильно отличается от старых машин, но в данном материале нас интересует то, как быстро искусственный интеллект вторгается в сферу вооружений.

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Похоже, обещания не использовать продвинутый ИИ в военной сфере, так и останутся нереализованными, ведь всё больше стран пытаются использовать новые технологии для повышения эффективности тех или иных видов техники. Но если до недавнего времени это были несмелые попытки, то в США полным ходом идёт подготовка к внедрению системы ATLAS, способной перевернуть тактику ведения боевых действий в реальных условиях. Advanced Targeting and Lethality Aided System можно перевести как продвинутую систему наведения, повышающую убойную силу танка. Уже сегодня ведутся испытания на «Абрамсах», но обо всём по порядку. Известно, что основная нагрузка ложится на командира, который получает круговой обзор и способен анализировать местность в нескольких спектрах с помощью приборов ночного видения, а также тепловизора. Именно командир определяет тактику боя, находясь на связи с офицерами из штаба. После выбора цели в дело вступают и другие члены команды, работа которых ощутимо упростилась. И всё же, именно человек решает, какой снаряд зарядить. Например, для тяжело бронированной техники или танка может использоваться подкалиберный, ну а есть цели, по которым стоить бить осколочно-фугасным.

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На самом деле всё намного сложнее, а слаженность экипажа вырабатывается на протяжение месяцев. Есть все основания полагать, что уже вскоре функции наводчика и других членов экипажа на себя возьмёт умная система. ATLAS способна не только обнаруживать, но и идентифицировать те или иные цели, а ведь именно этим занят сегодня наводчик. После этого обычно определяется расстояние до цели, а также принимаются те или иные тактические решения. Ну а ATLAS всё это сделает самостоятельно. Программа отыщет потенциального противника в самых сложных условиях, вскрывая укрытия за счёт продвинутой системы на основе искусственного интеллекта. Следом система определит тип цели, вычислит до неё расстояние, а после предложит оптимальные снаряды и даст другие советы. Словом, если у танкистов есть даже минимальные знания, то они смогут нажать на пару кнопок, произведя нужные выстрелы по целям.

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ATLAS полностью автономна и не нуждается в доступе к интернету и удалённым серверам. Она позволяет снизить человеческий фактор к минимуму, при этом те или иные решения будет принимать экипаж. Не исключено, что в одной из следующих ревизий на вооружение поступит полностью функциональный танк, способный выполнять весь спектр задач без необходимости советоваться с людьми. Что примечательно, разработка такой сложной системы потребовала привлечения специалистов широкого профиля. Министерство обороны США использует знания и наработки не только военных, но и гражданских лиц. Многие независимые эксперты бьют тревогу, ведь мирные инициативы с использованием нейросетей стали под угрозой вмешательства со стороны властей. Получается, что к вам в любой момент может нагрянуть дядюшка Сэм, потребовав выложить все технологии на бочку.

Список подрядчиков засекречен, а сумма, которая пошла на разработки, осталась за пределами официальных документов. Нет никаких сомнений, что такой танк будет востребован, вот только систему ещё нужно довести до ума. Проблема в том, что пока даже простейшая идентификация по лицу сталкивается с массой проблем. Вы могли слышать о том, как иногда самые продвинутые нейросети принимают чернокожих за обезьян. Ну а простые цветовые схемы в виде фигур и вовсе способны сделать объект невидимым для глаза всевидящего компьютера. Известно, что военные США умудрились довести до ума первый прототип на основе танка «Абрамс». Это свидетельствует о том, что ATLAS находится далеко от зачаточного состояния и способна показывать высокие результаты. Ну а когда такой терминатор появится в реальном бою, пока сказать сложно. Не исключено, что не в ближайшие 10 или даже 20 лет, ведь потеря такой технологии сродни тотальному поражению. Сомнительно, чтобы военные США решились на подобные глупости.

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Кстати, согласно официальным данным, ATLAS способна повысить скорость работы экипажа в экстремальных условиях в три раза. Проще говоря, пока специалисты проведут один выстрел, компьютер сделает уже три полноценных удара по потенциальному противнику. А вот это уже впечатляет.