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Украина создаёт флот морских дронов-камикадзе – чем опасен «Микола-3» и при чём тут Илон Маск

Украинский дрон «Микола-3» представляет собой грозное оружие, которое способно нести до 200 кг взрывчатки и находиться в активном состоянии до 60 часов
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Если ещё совсем недавно казалось, что именно авиация составляет главный ударный кулак любой боевой группировки. Су-57 пусть и выпущен в недостаточном количестве, но считается главной гордостью страны, не говоря уже о других самолётах. Вот только простенький беспилотник Герань-3 вмиг отнял у авиации почётное звание любимчика публики, а все взгляды устремились на дроны-камикадзе, демонстрирующие высокую эффективность. Сегодня многие страны пытаются ворваться в мир технологичных БПЛА. Кто-то планирует закупить большую партию подобных летательных аппаратов, тогда как другие надеются создать что-то собственными усилиями. Но если с дронами всё более или менее ясно, то появление беспилотных катеров способно привести к довольно неожиданным последствиям.

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Дело в том, что большая часть радаров на различных кораблях заточена под крупные объекты. Даже моторная лодка, с экипажем в 5 человек будет неплохо видна, но так называемые морские дроны в разы меньше и представляют опасность как для гражданских, так и военных судов. В качестве подтверждения стоит привести атаку, которая состоялась на Севастополь 29 октября. Последствия предпочитают не озвучивать, но доподлинно известно, что налёт был осуществлён украинскими военными при технической и информационной поддержке США и Британии. С летающими беспилотниками быстро разобрались, а вот атаки с воды никто не ожидал, а зря, ведь в распоряжении украинских военных появилось очень перспективное оружие, получившее название «Микола-3». Морские дроны прошли по гражданскому коридору, который предоставлен в рамках зерновой сделки, а после атаковали несколько кораблей ВМФ России. Первоначально власти Украины делали вид, что не имеют к произошедшему никакого отношения, но чуть позднее Зеленский с гордостью сообщил о строительстве первого в мире флота морских дронов, намекнув на то, что эффективность можно было оценить ранее. Так что собой представляет украинский дрон-камикадзе «Микола-3», и стоит ли его вообще брать в расчёт.

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Прежде всего возникает вопрос: куда пропали «Микола-1» и «Микола-2»? Судя по всему, оба пали жертвой неудачных разработок инженерной мысли пытливого ума украинских военных. Всё дело в том, что технологические идеи инженеры черпали из американского плавающего беспилотника UUV MANTAS T-12. Тогда Байден отправил в Украину несколько таких машин на 800 миллионов долларов, но точного количества никто не знает, как и цены за штуку. Не исключено, что техника жутко дорогая, поэтому в Украине решили создать свою на основе того, что есть в хозяйстве. Согласно некоторым данным, стоимость дрона-камикадзе украинского производство составит 10 миллионов гривен или 16 миллионов рублей. Поскольку не все украинские дроны «Микола-3» сдетонировали, то в руки российских специалистов уже попал как минимум один экземпляр, который был препарирован, а значит будут сделаны соответствующие выводы. На фотографиях выше вы можете увидеть выброшенную на берег лодку, данные по которой мы приводим. Сообщается, что она длиной до 5.5 метра и весит не больше 1000 килограмм. Автономность достигает 60 часов при максимальной скорости 80 км/ч. Полезная нагрузка равняется 200 килограмм.

Камера с тепловизором

Всё это говорит о том, что дрон камикадзе представляет серьёзную угрозу, а ведь это ещё не всё. Согласно данным украинской стороны, беспилотник ведёт вещание в реальном времени, передавая данные по трём потокам видео в качестве HD при максимальной удалённости от оператора на расстоянии до 400 километров. Добиться такого без западных технологий невозможно. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть спутниковую антенну, а внутри лодок и вовсе был обнаружен терминал Starlink. Беспилотник работает на бензиновом двигателе Rotax 900 ACE с мощностью до 300 л.с. Купить такой агрегат может даже частное лицо, поскольку двигатель используется для производства гидроциклов. Плотность и толщина бронированной обшивки неизвестны, но это уже детали, ведь главная задача у дрона никак не связана с защищённостью.

Двигатель

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Нет никаких сомнений, что «Микола-3» будет изучен российскими инженерами, а значит не исключена попытка создать нечто подобное для борьбы с беспилотниками потенциального противника. Сложно сказать, насколько подобная затея увенчается успехом, но атака десятка дронов-камикадзе, каждый из которых несёт по 200 килограмм взрывчатки, может произойти в любой момент. При этом мы не знаем, способна ли береговая оборона и тем более находящиеся в море корабли вообще отразить подобную атаку. К такому никто не готовился, а значит противостояние приобретает новых красок. Пока Илон Маск послушно раздаёт интернет украинским властям, но не исключено, что миллиардер в любой момент отключит вещание Starlink. Ну а пока одинокий оператор с небольшим планшетом способен активировать целую армию плавающих беспилотников, нанеся скрытый и весьма ощутимый урон в самом неожиданном месте. Кстати, для управления служит программа ArduPilot, которая может похвастать открытым исходным кодом и создана силами китайской компании Fujian Jinhua. Большинство элементов у «Микола-3» сняты с гражданских лодок и гидроциклов, и только броня вызывает вопросы.

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Теги

военные технологии дрон-камикадзе «микола-3»
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