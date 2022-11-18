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Если перемотать время немного назад к моменту релиза GeForce RTX 4090 в российской рознице, то все вокруг смотрели на цену в 140 тысяч рублей как на какую-то дикость. Удивляла и стоимость в 2000 евро в европейской рознице, а эксперты констатировали, что уже вскоре NVIDIA прогнётся под геймеров, ведь по такой завышенной цене никто флагман в 2022 году не купит. Как оказалось, купит. Есть все основания полагать, что Дженсен Хуанг прибегнул к излюбленному трюку Стива Джобса. Проще говоря, в розницу попала намного меньше графических чипов, чем требуется. Зажиточных геймеров хватает, а первые несколько поставок разлетелись в считанные часы.

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Сегодня даже в США за флагман просят от 1800 долларов, а европейские цены и вовсе поражают воображение. Не стала исключением и Россия, где за GeForce RTX 4090 просят 160 тысяч рублей. GeForce RTX 4080 должна была исправить положение, но высокая начальная стоимость и дефицит сделали своё дело. Вчера в некоторых магазинах за короткий срок раскупили все новые видеокарты даже несмотря на стоимость под 130 тысяч рублей. В такой ситуации становится ясно, что находящиеся в продаже флагманы предыдущего поколения не могут стоить дёшево. Нет никакого смысла делать скидки, ведь выбора у геймеров всё равно нет. Пожалуй, нам остаётся только ждать.

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Аналитики полагают, что четвёртый квартал продемонстрирует резкое снижение покупательского спроса. Возможно, падение было бы не таким сильным, если бы NVIDIA хоть что-то делала. Будем надеяться, что низкие продажи приведут дядюшку Хуанга в чувство. Можно надеяться на Лизу Су, но в последнее время эта дама больше разочаровывает, чем радует, поэтому оставим пока красный лагерь в покое. Ну а пока изучим цены в российской рознице. Например, GeForce RTX 3090 Ti стоит немыслимые 124 тысячи рублей. Неясно, кто вообще в здравом уме купит такую дорогую видеокарту, но мы точно не советуем вам идти на такие крайности. Цена сильно завышена, ведь прямой конкурент в виде Radeon RX 6950 XT стоит уже 85 тысяч. Можно сколько угодно рассуждать о силе волшебных лучей, но реальное быстродействие у видеокарт одинаковое, а цены сильно разнится.

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Удручает и GeForce RTX 3090. Если вам пришла в голову идея побаловать себя флагманом, лучше повремените с этим. 108 тысяч такая видеокарта сегодня стоить не должна. 75 тысяч – возможно, ну а всё остальное – это маркетинг и попытки NVIDIA выжать из геймеров последние соки. Если уж вам сильно хочется быструю видеокарту, но нет желания тратить на развлечения целое состояние, то в наличии GeForce RTX 3070 Ti. Помните, что по сравнению с флагманами – это такой жирный компромисс, предполагающий снижение настроек графики. Слабым местом видеокарты можно назвать наличие 8 Гб видеопамяти, что откровенно мало для графического чипа такого уровня. В разрешении 2К вы будете себя чувствовать прекрасно, а вот в 4К уже в следующем году придётся несладко. К счастью, всего пара процентов геймеров может похвастать мониторами с разрешением 4К. Именно по этой причине GeForce RTX 3070 Ti ещё долго будет актуальна, ведь в этом разрешении равных ей нет (или почти нет).

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33 тысячи стоит GeForce RTX 3060. Это не самая оптимальная цена для видеокарты среднего ценового диапазона, вот только больше 80% геймеров владеют мониторами с разрешением 1080р или даже меньше. Возможно, для 4К такой видеокарты и будет недостаточно, но для народного разрешения больше и не нужно. Внутри вы найдёте 12 Гб видеопамяти, которые могут пригодиться в будущем. Кто знает, может GeForce RTX 3060 ждёт судьба GeForce GTX 1060. В данном случае всё будет зависеть от NVIDIA, которая может остановить производство в любой момент.

Ну или для 1080р возьмите GeForce RTX 3050. Эта видеокарта ощутимо слабее предыдущий, но и дешевле. Поскольку многие геймеры в буквальном смысле считают копейки, то именно GeForce RTX 3050 может стать оптимальным выбором и разумной инвестицией. Вы получите высокие настройки в 1080р, а все игры будут ещё долго радовать вас детализацией и красивой картинкой.

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Сегодня у нас в качестве главного героя продукция NVIDIA, но было бы неверным решением оставить вас без видеокарты AMD. Если вы сомневаетесь в правильности выбора в сторону зелёного лагеря, берите Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта стоит как GeForce RTX 3060, но превосходит её на 15% по быстродействию. Учтите, что это не иллюзорные проценты, а вполне реальные, а кроме высокой скорости Radeon RX 6650 XT ещё и может похвастать низкими требованиями к питанию. Словом, выбор за вами, а мы лишь рекомендуем почаще расширять свои кругозоры. Иногда бывает полезно посмотреть тесты, где вы совершенно неожиданно можете убедиться в том, что продукция NVIDIA далека от идеала, а AMD гораздо интереснее как по деньгам, так и по скорости.