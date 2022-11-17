Radeon RX 6950 XT стоит на 40 тысяч рублей дешевле GeForce RTX 3090 Ti

Выход флагманов NVIDIA не оказал должного влияния на рынок видеокарт. Цены на самые быстрые модели предыдущего поколения были слегка скорректированы, но продолжают оставаться заоблачными. При этом GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 стоят каких-то нереальных денег. Дженсен Хуанг идёт к намеченной цели, а из-за искусственного дефицита на рынке наблюдается настоящий ажиотаж. Получается, что количество зажиточных геймеров больше, чем магазины могут предложить видеокарт, а в итоге цены не снижаются, а идут вверх.

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В связи с этим все надежды геймеров устремлены в сторону красного лагеря. Лиза Су обещала не только увеличить производительность свыше 60% по сравнению с Radeon RX 6950 XT, но и оставить цену на уровне 999 долларов. Ясно, что для российских любителей компьютерных игр стоимость будет намного выше, но уж точно не дороже 100 000 рублей. Пока NVIDIA никак не реагирует на подобную информацию, а вот флагманы AMD уже начали дешеветь. Как стало известно, в Китае пошли вниз цены на Radeon RX 6950 XT. Видеокарта изначально предлагалась за 8400 юаней, а сегодня доступна всего за 6500 юаней. В переводе на рубли сумма составляет 55 тысяч рублей.

Ожидать в российской рознице таких низких цен не приходится, ведь здесь действуют санкции, не говоря уже о более высоких налогах, но и геймерам из РФ уже есть куда посмотреть. Если вы не хотите ждать до Нового года, то самое время купить флагман красной команды со скидкой. За 85 400 рублей вы можете отхватить Radeon RX 6950 XT. По игровой производительности эта видеокарта не уступает GeForce RTX 3090 Ti, но стоит на 40 тысяч дешевле. Мы прекрасно понимаем, что такие дорогие видеокарты могут себе позволить единицы, но если вы раздумывали о серьёзных тратах на развлечения, то лучше обратить внимание на Radeon RX 6950 XT. Кстати, не исключено, что уже к началу 2023 года эта видеокарта будет стоить 70 тысяч и дешевле, а значит большие скидки ещё впереди.

За 68 780 вы сможете стать полноправным владельцем Radeon RX 6900 XT. Не стоит смотреть в сторону США, где такая видеокарта стоит порядка 650 долларов. На самом деле российская розница ближе к европейскому рынку, где купить флагман дешевле 800 евро не представляется возможным. Ну а в данном случае перед нами неплохая модель производства Gigabyte. Как мы уже писали выше, если подождать до 2023 года, то можно надеяться на ещё большую скидку, но на пути реализации подобных планов может встать несколько неприятных факторов. Например, рубль начнёт дешеветь и опустится до 70 за 1 доллар. Ну или Лиза Су решит поступить привычным для себя способом, остановив производство Radeon RX 6900 XT. В прошлом поколении AMD именно так и сделала, а в результате недорогих видеокарт предыдущего поколения мы так и не дождались.

60 540 рубликов стоит Radeon RX 6800 XT. Учтите, что это модель производства MSI, а значит в других магазинах вы сможете найти модели и дешевле. Если вы не страдаете перфекционизмом, то такой видеокарты вам хватит на многие годы, ведь даже спустя пару лет все игры будут летать на высоких настройках в разрешении 4К. Многое зависит от трассировки лучей, ведь в текущем поколении эта технология инженерам AMD удалась плохо. Ощутить волшебные лучи вы сможете, но NVIDIA в этом плане лучше. Ну и не забывайте, что многое будет зависеть от того, решил ли Лиза Су выпустить новую технологию масштабирования FSR 3.0 на графические чипы текущего поколения. Дженсен Хуанг предпочёл помахать владельцам дорогостоящих видеокарт ручкой.

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За 49 350 рублей можно отхватить Radeon RX 6800. С нашей точки зрения это один из самых актуальных вариантов на рынке. Да, стоит такое удовольствие дорого, но когда вообще хорошие вещи продавали за бесценок? Radeon RX 6800 подходит как для разрешения 4К, так и для 2К. Играть на такой карте – одно удовольствие, ну а 16 Гб видеопамяти позволят ей оставаться в строю намного дольше конкурентов из зелёного лагеря. Biostar не пользуется непререкаемым авторитетом, но данная модель получилась добротной. Если у вас есть вопросы, обязательно ищите тесты в интернете, ведь абсолютно все указанные выше видеокарты превосходят аналоги NVIDIA в своём ценовом диапазоне. При этом красные не только предлагают ниже цены, но и больше видеопамяти, что уже сегодня востребовано во многих новых играх.