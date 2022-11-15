Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
Есть опасения, что дроны MQ-1C Gray Eagle попадут в руки российских специалистов
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Ещё совсем недавно казалось, что исход любого военного сражения решается при помощи танков, самолётов и артиллерии. Отвергать вклад данных типов вооружения было бы глупо, вот только есть напористый конкурент, который пока не готов вытеснить управляемые человеком механизмы, но уже продемонстрировал высокий потенциал. Речь идёт о беспилотниках, которые доказали свою эффективность во многих конфликтах последних лет. Наши читатели неоднократно слышали об успехах Герани-3, но есть и другие аналогичные устройства. Некоторые из них выполняют рутинную работу, занимаясь анализом местности, тогда как другие обладают целым арсеналом шпионских гаджетов. Благодаря этому БПЛА имеют возможность проникать глубоко в тыл противника, предоставляя данные о передвижении, местах дислокации и многие другие ценные данные военной разведке. Некоторые страны уже довольно давно экспериментируют с дронами, тогда как другие только осваивают новую технологию, а в результате станут вечными покупателями, полагаясь на иностранную помощь.

реклама

Особенно активно в ряды последних стремится Украина. Страна получила оружия на десятки миллиардов долларов, активно используя различные комплексы на полях сражений. Вот только даже спустя 9 месяцев после начала СВО США не торопятся давать украинцам высокотехнологичное оружие. Например, установки HIMARS так и не получили ракеты с дальностью полёта свыше 70 километров. Ходят слухи о том, что некоторое количество дальнобойных снарядов у Украины есть, но зафиксированного применения таковых не было. Точно такая же ситуация и с другими системами, которые сегодня находятся на вооружении США и стран НАТО. Подобная нерешительность вызывает много вопросов, но эксперты давно нашли происходящему объяснение. Так, совсем недавно стало известно о появлении на столе российского КБ полностью целой ракеты для M142 HIMARS. Ранее ходили слухи, что в РФ попала рабочая реактивная система залпового огня американского производства или британская M777A2. В Пентагоне считают подобное крайне опасным, поэтому намерены уделять передаче вооружений в Украину особое внимание.

Не так давно анонсировалась передача украинской армии беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Дрон обладает внушительными характеристиками и способен находиться в воздухе до 30 часов. Чаще всего его используют для разведывательных операций, чему способствует продвинутая оптика в нескольких цветовых диапазонах, но благодаря наличию ракет AGM-114 Hellfire и радиоуправляемых авиабомб GBU-44/B Viper Strike, БПЛА может наносить удары по выявленным позициям противника. Скорость полёта достигает 280 км/ч, что позволяет относительно быстро уйти от преследования с земли. Так вот, вчера представители Пентагона заявили, что пока не могут передать Украине столь мощный беспилотник. Якобы, он содержит секретные технологии, которые не должны попасть не в те руки. Похоже, речь идёт о том, что российские военные могут завладеть дроном, а после изучить его со всей основательностью.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Конгресс США подтвердил, что поставок MQ-1C Gray Eagle не будет, но не стал давать окончательный ответ. По данным американцев, сегодня специалисты военных ведомств изучают возможность даунгрейда беспилотника. Это позволит снять с него те или иные механизмы, после чего машины могут поступить в Украину. Главную задачу, которую ставят перед инженерами, убрать из БПЛА всё, что может нести потенциальные риски для технологической мысли США. Ну а главная проблема заключается в том, что потребуется найти подрядчика, который вначале оценит перспективы, а после приступит к работе. Стоить такое удовольствие может как десяток дронов, а в результате MQ-1C Gray Eagle могут и вовсе не доехать до места назначения. Сроки не оглашаются, но даже если представить, что к весне нечто подобное и случится, то украинские военные получат сильно урезанные машины. Что любопытно, пока реакции со стороны украинской стороны не последовало, видимо все взгляды устремлены на проходящую встречу G20, где Западу так и не удалось изолировать Россию, а сонный Джо с недовольством слушал речь Лаврова.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #mq-1c gray eagle
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Чем интересен российский дрон-камикадзе Ланцет-3 – преимущества и недостатки по сравнению с Герань-3
Китайские инженеры создали клон Bayraktar TB2 и уже показали прототип на международном форуме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
29
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
9
Киты выводят Биткоин с бирж, а паника усиливается – курс ВТС может обвалиться ниже $13 000
20
Samsung S23 Ultra - 200-мегапикселей и Snapdragon 8 Gen2
7
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
5
Илон Маск признался, что слишком много работает
3
MediaTek представила чипсет Pentonic 1000
+
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
10
Core i9-13900KF vs Ryzen 7 5800X3D – ставим точку в выборе самого быстрого игрового процессора
12
В преддверии выхода RTX 4080, компания AMD нахваливает RX 7900, убеждая игроков подождать её выхода
3
Марго Робби рассказала о ходе съемок новой части фильма «Пираты Карибского моря»
5
Художник показал, как мог бы выглядеть The Elder Scrolls V Skyrim на Unreal Engine 5
6
Официально: крупное графическое обновление «Ведьмака 3» выйдет ровно через месяц
3
Что такой скрытый потенциал видеокарты, и какой процессор подобрать для флагмана и GeForce RTX 3050
7
Компания набрала заказов на $2 млрд для производства "тормозной системы будущего" к 2025 году
5
Система охлаждения AXAGON CLR-M2FAN для M.2 SSD внешне напоминает GTX 480
1
В сети появились изображения тестового билда The Sims 5
2
В Госдуме пояснили, откуда взяли список игр с пропагандой ЛГБТ
11
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
200

Популярные статьи

Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
311
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
130
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
196
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
12
Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только
97
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
4
Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
25
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
21
Архитектура и современный мир. Воскрешение Кёнигсберга, часть I
19
Новая гипотеза NASA объясняет, почему мы можем быть одиноки во Вселенной
51

Сейчас обсуждают

Roman Yakushin
14:19
Ты по русски не читаешь? Я спросил - в чем статус? А касаемо экосистемы - так как экосистеме эпл - просто нельзя нигде. Начиная от сочетания совместной работы мак / айфон / эпл тиви / наушники и тд, ...
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
Ляпучка
14:09
Пф, тоже мне, бином Ньютона, почему не используют... Потому что нету
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Winssy
14:09
Мозги себе очисть.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Mocus
14:07
Человечество активно светится всего лишь 70 лет. А если через 50-100 лет все перейдут на оптику - то для вселенной 70 лет свечения - это даже не секунда :) Это миг!
Новая гипотеза NASA объясняет почему мы можем быть одиноки во Вселенной
Патрон Алиев
14:07
В РФ уже приготовились радушно принимать пленных:кувалды на изготовке,все начищены до блеска.
Зеленский предлагает России обмен пленными по схеме «всех на всех»
Палец Шеши
14:07
Село Павловка полностью зачищено, потери укров 1.400 человек. Наши бойцы наступают
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Вежливый N_A S A M S
14:06
ну т.е студенты построили лучше чем 16000 рукожопов. полное восставновление Украины начнется после полного освобождения оккупированных территорий. это даже такому дaлбаебу как ты доджно быть понятно....
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Каа
14:06
Огрызки муриканские мне, к примеру, никогда не нужны были (хотя по долгу ремонта общался со всеми версиями до десятого), а телефон вот только взял Realme. Ничуть не жалею.
Бренд-зоны Appe уходят из российского ретейла
OgoGoLog
14:05
https://sevastopol.su/sites/default/files/styles/node/public/2022-09-21/sevastopol_oskolok_podvodnyy_bespilotnik.jpg Новости с отловом этих "песковозов" уже с сентября идут.
Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57
Патрон Алиев
14:04
Когда снова по 10 центов будет продаваться,прикуплю себе битков на всякий случай.
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем