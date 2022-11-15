Есть опасения, что дроны MQ-1C Gray Eagle попадут в руки российских специалистов

Ещё совсем недавно казалось, что исход любого военного сражения решается при помощи танков, самолётов и артиллерии. Отвергать вклад данных типов вооружения было бы глупо, вот только есть напористый конкурент, который пока не готов вытеснить управляемые человеком механизмы, но уже продемонстрировал высокий потенциал. Речь идёт о беспилотниках, которые доказали свою эффективность во многих конфликтах последних лет. Наши читатели неоднократно слышали об успехах Герани-3, но есть и другие аналогичные устройства. Некоторые из них выполняют рутинную работу, занимаясь анализом местности, тогда как другие обладают целым арсеналом шпионских гаджетов. Благодаря этому БПЛА имеют возможность проникать глубоко в тыл противника, предоставляя данные о передвижении, местах дислокации и многие другие ценные данные военной разведке. Некоторые страны уже довольно давно экспериментируют с дронами, тогда как другие только осваивают новую технологию, а в результате станут вечными покупателями, полагаясь на иностранную помощь.

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Особенно активно в ряды последних стремится Украина. Страна получила оружия на десятки миллиардов долларов, активно используя различные комплексы на полях сражений. Вот только даже спустя 9 месяцев после начала СВО США не торопятся давать украинцам высокотехнологичное оружие. Например, установки HIMARS так и не получили ракеты с дальностью полёта свыше 70 километров. Ходят слухи о том, что некоторое количество дальнобойных снарядов у Украины есть, но зафиксированного применения таковых не было. Точно такая же ситуация и с другими системами, которые сегодня находятся на вооружении США и стран НАТО. Подобная нерешительность вызывает много вопросов, но эксперты давно нашли происходящему объяснение. Так, совсем недавно стало известно о появлении на столе российского КБ полностью целой ракеты для M142 HIMARS. Ранее ходили слухи, что в РФ попала рабочая реактивная система залпового огня американского производства или британская M777A2. В Пентагоне считают подобное крайне опасным, поэтому намерены уделять передаче вооружений в Украину особое внимание.

Не так давно анонсировалась передача украинской армии беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Дрон обладает внушительными характеристиками и способен находиться в воздухе до 30 часов. Чаще всего его используют для разведывательных операций, чему способствует продвинутая оптика в нескольких цветовых диапазонах, но благодаря наличию ракет AGM-114 Hellfire и радиоуправляемых авиабомб GBU-44/B Viper Strike, БПЛА может наносить удары по выявленным позициям противника. Скорость полёта достигает 280 км/ч, что позволяет относительно быстро уйти от преследования с земли. Так вот, вчера представители Пентагона заявили, что пока не могут передать Украине столь мощный беспилотник. Якобы, он содержит секретные технологии, которые не должны попасть не в те руки. Похоже, речь идёт о том, что российские военные могут завладеть дроном, а после изучить его со всей основательностью.

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Конгресс США подтвердил, что поставок MQ-1C Gray Eagle не будет, но не стал давать окончательный ответ. По данным американцев, сегодня специалисты военных ведомств изучают возможность даунгрейда беспилотника. Это позволит снять с него те или иные механизмы, после чего машины могут поступить в Украину. Главную задачу, которую ставят перед инженерами, убрать из БПЛА всё, что может нести потенциальные риски для технологической мысли США. Ну а главная проблема заключается в том, что потребуется найти подрядчика, который вначале оценит перспективы, а после приступит к работе. Стоить такое удовольствие может как десяток дронов, а в результате MQ-1C Gray Eagle могут и вовсе не доехать до места назначения. Сроки не оглашаются, но даже если представить, что к весне нечто подобное и случится, то украинские военные получат сильно урезанные машины. Что любопытно, пока реакции со стороны украинской стороны не последовало, видимо все взгляды устремлены на проходящую встречу G20, где Западу так и не удалось изолировать Россию, а сонный Джо с недовольством слушал речь Лаврова.