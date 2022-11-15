Pushwoosh умудрилась проникнуть на 2.3 миллиарда смартфонов, а также во многие сферы деятельности госорганов США

Любой современный гаджет, имеющий свободный доступ в интернет, следит за своим владельцем. Некоторые компании проводят скромные попытки выпустить защищённые смартфоны, но если некоторым и удаётся слегка унять аппетиты американских шпионов, то даже после этого остаются дыры, залатать которые не под силу никому. Эксперты уверяют, что современные операционные системы Android и iOS созданы таким образом, что даже в неактивном состоянии продолжают следить за пользователем. Делается это, конечно же, во благо, ведь умный помощник готов в любой момент прийти на помощь по первому зову. Положение усугубляется тем, что не только Google и Apple отслеживают каждый чих владельцев смартфонов, ведь любая установленная программа занимается точно тем же, но в меньших масштабах.

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Ничуть не лучше положение у владельцев компьютеров и ноутбуков, ведь здесь можно встретить неусыпное око Microsoft. Вы можете блокировать службы, контролировать трафик, но единственное эффективное решение, позволяющие остановить утечки информации – это полное отсутствие интернета на смартфоне или компьютере. В последнее время количество гаджетов, которые занимаются слежкой за пользователями, стремительно возрастает, а многие люди отдают себе отчёт в происходящем. Вот только выбора у нас нет, ведь отказываться от интернета готовы единицы. Если вам нужно больше фактов, изучите данные скандального расследования Д. Сноудена, который пытался раскрыть миру глаза на то, как США манипулируют контентом и следят за каждым, до кого могут дотянуться. Вот только политики из ЕС и других государств предпочли сделать вид, что ничего не случилось, а в итоге крупные технологические корпорации не только не остановились, но и усилили свои позиции, шпионя за миллиардами людей на планете.

Судя по всему, в США полагают, что заниматься отслеживанием пользователей разрешено только им самим, тогда как любые другие попытки должны жестоко пресекаться. Маскируется это под нарушение демократии, но мы с вами прекрасно понимаем, что дядюшка Сэм не терпит конкуренции, предпочитая единолично собирать сливки с мировой паутины. В контексте данного материала хорошо звучит следующее крылатое изречение: «И на старуху бывает проруха». В американской прессе взорвалась настоящая бомба, ведь там обнаружили следы российской компании в тысячах приложений, проникшей в социальный, медицинский и даже военный секторы США. Речь идёт о компании Pushwoosh, которая умудрилась интегрировать собственный код в 8 тысяч приложений для мобильных операционных систем. Благодаря этому у разработчиков появился доступ к 2.3 миллиарда смартфонов по всему миру. Неслыханная дерзость, ведь дядюшка Сэм категорически против того, что кто-то имеет наглость подсматривать за жителями Земли, которых он привык стричь единолично. Словом, разгорелся скандал, а причина в том, что Pushwoosh создали выходцы из России. При этом основавший компанию Максим Конев уверяет, что никогда не делал тайну из своего происхождения.

Похоже, американцы так были заняты борьбой с внешними врагами за пределами страны, что не заметили, как российские программисты делают тоже, только в меньших масштабах у них под носом. Журналисты Reuters проанализировали пакеты данных и пришли к выводу, что код Pushwoosh активно применялся при подготовке американских солдат к службе, а также задействован в некоторых подразделениях Минздрава. Все ведомства уже отчитались о том, что вредоносный код удалён, но осадочек остался. Американские журналисты уверяют, что компания сотрудничала с российскими спецслужбами, хотя и не смогли предоставить вразумительных доказательств. Проблема в том, что Pushwoosh просочилась глубоко, а удалить код российской компании крайне сложно. В группе риска Unilever, UEFA, Национальная стрелковая ассоциация США и даже Лейбористская партия Британии.

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Якобы, Pushwoosh не только собирала точные данные о геолокации пользователей, но и многие другие конфиденциальные сведения. Представители внезапно ставшей российской компании ведут себя спокойно, но есть все основания полагать, что вскоре деятельность Pushwoosh в США будет запрещена. Пока эксперты не выявили связи со спецслужбами, но даже без этого в американском законодательстве существуют правильные поправки, позволяющие изгонять конкурентов без суда и следствия. Осложняет ситуацию и тот факт, что сама Pushwoosh использовала не только фиктивный адрес, но и поддельную фотографию. Неясно, замешаны ли в деле российские спецслужбы, но мы бы посоветовали руководству компании собирать вещи, поскольку американская Фемида может принять вполне ожидаемое решение, после чего каждому будет светить по 200 лет строгого режима. Источник.