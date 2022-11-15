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Почему армия РФ не использует в СВО современные танки и самолёты – куда пропала «Армата» и Су-57

Есть мнение, что танки и самолёты могут попасть в руки к противнику, а значит американские инженеры получат доступ к российским вооружениям
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Споры о том, кто делает более мощное оружие, ведутся с тех пор, как один человек взял камень, а второй обычную палку. С того времени противостояние не прекращается, что привело к появлению невероятно продвинутых технологий, которые сегодня принято называть современным. Многие историки уверяют в том, что без постоянных войн, в которых жители Европы забивали друг друга миллионами, технический прогресс двигался бы куда менее впечатляющими темпами. Оставим гадание на кофейной гуще любителям сенсаций, а сами обсудим куда более важную тему. Дело в том, что США тратит на вооружения под 1 триллион долларов в год. Никто точно не знает куда эти деньги идут, ведь доступ к подобной информации сильно засекречен и есть только у избранных. Крупные американские корпорации распиливают сотни миллиардов, что позволяет им выпускать невероятное количество техники. При этом стоимость отдельных экземпляров настолько велика, что может поставить в тупик, а члены НАТО ещё и вынуждены закупать в США всё это по грабительским ценам. Налицо грабёж в мировом масштабе, но главы государств-партнёров предпочитают платить американцам денег лишь бы не получить цветную революцию или смену правительства.

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Что до России, то говорить о коррупции бессмысленно, ведь перспективные разработки лежат в руинах, а выделяемые деньги растворяются в пространстве. Возможно, если бы военный бюджет также достигал 1 триллиона, то количество выпущенных танков и самолётов было бы выше, но пока проблема решается медленно. В связи с проведением СВО бюрократам становится тесно на своих постах, вот только вопрос в том, почему многие находящиеся на боевом посту новинки так и не доехали до фронта. Судя по всему, знаменитая «Армата» так и не попала в реальный бой. Согласно опубликованным в прессе техническим характеристикам, это один из самых продвинутых танков на планете, вот только выпускать десятки машин и тем более бросать их в бой никто не спешит. Злые языки уверяют, что танк далёк от идеала, тогда как эксперты пишут, что сегодня «Армата» стала бы слишком приметна. Проблема в том, что в США мечтают заполучить больше информации об этом танке, а значит использование танка в реальных боевых действиях пока нецелесообразно рискам. Известно, что некоторые современные разработки (например, «Калибр») уже лежат на столе у американских инженеров. Не стоит давать этим ребятам ещё больше ценных сведений.

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А вот Су-57 мог бы активно применяться, поскольку ПВО Украины не представляет для него угрозы. Вот только в России выпустили незначительное количество подобных истребителей. Вот вам ещё одна причина отсутствия современной техники на фронте. Что до применения САУ под названием 2С35 «Коалиция-СВ», то логика в использовании подобных самоходок есть. Она превосходит активно применяемую САУ «Мста», выпуская до 16 выстрелов в минуту с дальностью до 70 километров. Поскольку речь о мобильном комплексе, который способен наносить высокоточные удары, то пока неясно, почему в СВО ни одна самоходка 2С35 «Коалиция-СВ» не замечена.

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Сегодня украинская армия активно использует американские HIMARS, а ведь обычная украинская «Ольха» по многим показателям превосходит иностранные разработки. Поскольку сегодня война идёт не только в реальных сражениях, но и в виртуальных баталиях, то о существовании модернизированной РСЗО «Смерч» (советского производства) почти никто не слышал. А вот российские военные могли бы использовать РСЗО «Торнадо-С». Неясно, почему такое высокоточное оружие не применяется, тем более, что под него создан снаряд 9М544, который показывает очень впечатляющие результаты. Вопросов слишком много, а список далеко не полный. Пока военное командование решает, что время тез или иных типов вооружения ещё не пришло. Не исключено, что со временем они попадут на фронт, а военная промышленность оживёт, начав выпускать хотя бы запланированное количество техники. Если у вас остались вопросы, то вы можете поискать интересные факты о планах на следующие несколько лет. Теоретически, на боевое дежурство должны поступить десятки продвинутых высокотехнологичных машин. Возможно, так и будет, ведь речь идёт не только о танках и самолётах, но и о подводных лодках. Ну и не забывайте, что в результате начала СВО контроль над финансами стал жёстче, а это уже хорошая информация.

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