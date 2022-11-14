Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 4090 вернулась в магазины РФ – почему флагман NVIDIA не дешевеет, и когда ждать скидок
GeForce RTX 4090 стоит 185 тысяч рублей и не собирается дешеветь
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Новый флагман NVIDIA вызвал массу споров ещё до того, как попал в руки первых покупателей. Прежде всего подтянулись ждуны. Всё дело в том, что инсайдеры целый год кормили геймеров ложными обещаниями. Нам говорили о том, что GeForce RTX 4090 окажется как минимум в 2 раза быстрее флагмана предыдущего поколения в играх, а цены на графические чипы нового поколения в итоге даже снизятся. Реальность оказалась далека от этих сказочек, ведь в нескольких играх GeForce RTX 4090 действительно обходит GeForce RTX 3090 Ti на 50% без трассировки лучей в 4К, тогда как бывают случаи, когда разрыв не превышает 30%.

реклама

С ценами всё оказалось ещё смешнее, ведь рекомендованная стоимость GeForce RTX 4090 зафиксирована на отметке 1600 долларов, но даже в США купить видеокарту за эти деньги не выйдет. Спрос превышает предложение, а в итоге геймеры платят по 1900 баксов и выше за кастомные модели от партнёров NVIDIA. Европейские цены ещё выше, ведь туда стоит прибавить 20% налог, а любители компьютерных игр из России и вовсе разобрали все доступные модели за несколько дней. Напомним, цены в РФ стартовали со 140 тысяч, но полки с флагманами быстро опустели. Похоже, никого не пугает тот факт, что GeForce RTX 4090 неплохо горит, а сегодня в магазины снова поступило неизвестное количество дорогих видеокарт. Давайте кратко изучим ассортимент, а также посмотрим на стоимость флагманов предыдущего поколения.

За 159 500 рублей в свободном доступе лежит GeForce RTX 4090 от Palit. Это представительница серии GameRock, выполненная в чёрном цвете. Можно сколько угодно иронизировать на тему бюджетности графических чипов этой компании, но нам озвученная выше сумма не кажется маленькой. Каких-то уникальных характеристик данная модель не предлагает, ну а мы ещё раз советуем нашим читателям подбирать наиболее качественные переходники под PCIe 5.0, ведь уже есть достаточно много подгорелых флагманов. Отметим, что несколько недель назад эксперты со всех сторон вещали о том, что вскоре цены на GeForce RTX 4090 пойдут вниз. Неясно, когда это случится, но пока мы видим только подорожание.

GeForce RTX 4090 производства Colorful и вовсе обойдётся вам в 185 тысяч рублей. Возможно, визуально эта модель и отличается от указанной выше, но 25 тысяч сверху – это неразумная переплата. Здесь всё те же тактовые частоты, ничем не лучше система охлаждения, а сама Colorful никогда не причислялась к лику избранных компаний, которые могут себе позволят ставить высокие цены на полупроводники. В данном случае всё решает размер кошелька. Если у вас есть лишние деньги, но очень хочется отличаться от толпы мажоров, то видеокарта производства Colorful действительно вас устроит. Ну а если задача в бестолковом разбрасывании денег не стоит, то берите GeForce RTX 4090 от Palit.

Если обратить внимание на флагманы предыдущего поколения, то можно сделать вывод, что никакого стремительного снижения цен нет. GeForce RTX 3090 Ti стоит от 120 тысяч за модель производства всё той же Palit. Да, вы получите очень высокий уровень быстродействия, но цена нам не кажется нормальной. Не исключено, что стоимость пойдёт вниз после релиза GeForce RTX 4080. А может придётся ждать до того момента, как в российскую розницу приедут графические чипы AMD нового поколения.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Ещё хуже дела обстоят с GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 Ti. На прошлой неделе стоимость первой опускалась ниже 110 тысяч, тогда как за GeForce RTX 3080 Ti месяц назад просили 87 тысяч рублей. Неясно, с чем связано подорожание. Майнеров нет, а любые попытки добывать криптовалюты на видеокартах сегодня обречены на провал. Фарминг обходится дороже, чем стоимость монет, а значит причина не в шахтёрах. Не исключено, что сказывается некоторый дефицит. В августе магазины распродали значительные запасы флагманов по скидкам, а сегодня нет никаких причин демпинговать. Цены на GeForce RTX 4090 поражают воображение, AMD топчется на месте, а Дженсен Хуанг потирает руки. Ходят слухи, что GeForce RTX 4070 Ti стоит ожидать не раньше января, а GeForce RTX 4060 и вовсе исчезла даже из инсайдерских вбросов. Похоже, NVIDIA никуда не торопится, а значит цены ещё долго будут заоблачными.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4090
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

AMD сравнила видеокарты Radeon RX 7900 с GeForce RTX 4080
В преддверии выхода RTX 4080, компания AMD нахваливает RX 7900, убеждая игроков подождать её выхода
Asus готовит восемь карт Radeon RX 7900 линейки ROG Strix
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Германии компьютерные комплектующие стоят в 1,7 раза дешевле, чем в РФ
162
NVIDIA проиграла AMD в технологическом споре – DLSS 3.0 оказалась медленнее FSR 2.0 в игровом тесте
53
Покупатели Modern Warfare 2 получат двойной опыт в Warzone 2 до октября 2023 года
+
Почему видеокарты так медленно дешевеют, и когда цены в магазинах РФ вернутся к рекомендованным
7
Сборка от красных дешевле 45 тысяч рублей, с возможностью играть на ультра настройках ближайшие годы
15
В Google Chrome можно будет сохранять группы вкладок на панели закладок
4
Samsung S23 Ultra - 200-мегапикселей и Snapdragon 8 Gen2
5
Ремастер Witcher 3 выйдет через месяц – улучшенные текстуры, продвинутая графика и волшебные лучи
5
Киты выводят Биткоин с бирж, а паника усиливается – курс ВТС может обвалиться ниже $13 000
15
Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
141
Huawei Vision Glass - экран эквивалентный 120 дюймам, Full HD 1080P и регулировка диоптрий
+
MediaTek представила чипсет Pentonic 1000
+
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
9
Новейшая игра про Соника получила неожиданно высокие пользовательские оценки
+
Илон Маск признался, что слишком много работает
3
Искусственный интеллект FIFA 23 предсказал победителя чемпионата мира по футболу
+
Что такой скрытый потенциал видеокарты, и какой процессор подобрать для флагмана и GeForce RTX 3050
7
В Госдуме пояснили, откуда взяли список игр с пропагандой ЛГБТ
11
Igor’s Lab протестировал генерацию кадров Nvidia с DLSS 3.0, FSR 2.1 и XeSS
5
Компания набрала заказов на $2 млрд для производства "тормозной системы будущего" к 2025 году
5

Популярные статьи

Одну из ракет HIMARS получили целой и вывезли для изучения в конструкторское бюро РФ
108
Помогаем компании Nvidia создать надежный коннектор питания для RTX 4090
70
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
14
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
122
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
183
Украинки с помощью своих фотографий собирают донаты на Байрактары и не только
104
Покупаю компьютер для работы и игр – сколько я готов потратить, и какую видеокарту выберу
25
Ученые: В квантовом мире свет может одновременно двигаться вперед и назад во времени
10
Большая распродажа лицензионных Windows и Office со скидками до 90% в рамках 11.11.2022
3
Три очень хороших политических детективных фильма, которые стоит посмотреть
1

Сейчас обсуждают

MriS
20:10
Позже сделают монстра 7950XTX, а эти карты без FSR не тащат.
AMD сравнила видеокарты Radeon RX 7900 с GeForce RTX 4080
ego0550
20:09
24 фпс в DL2, 21 фпс в кп77. Это заявка на победу.
AMD сравнила видеокарты Radeon RX 7900 с GeForce RTX 4080
no_fate
20:07
Не ссыте, это коррекция ! К осени по 100 будет !
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
Вик Арм
20:06
Владельцы криптовалют рекордными темпами выводят их на личные кошельки
seedkls
20:02
Так это же мутация. Основная цель живых существ это продолжение рода, а пидорасы так не могут ввиду своих нарушений в голове
Процессоры Ryzen 5000 подешевели — покупать сейчас или ждать дальнейшего снижения цен
craquelinsamers
20:00
Угомонитесь, идите спать уже, ну или забухайте с горя)
Майнеры начинают добывать три разных токена одновременно
Davis87
19:59
говорить "получились", когда еще карты не вышли и нет ни одного независимого теста - ну такое себе...
AMD сравнила видеокарты Radeon RX 7900 с GeForce RTX 4080
craquelinsamers
19:58
На 14 лет опоздал с обзором.
Обзор и тестирование ATI Radeon HD 4870 (Asus EAH4870)
Вежливый N A S A M S
19:58
че тебя удивляет? в краже енота сами признались. это же тупая кровожадная орда.
Требование вывести войска с Украины для начала переговоров в МИД РФ назвали неприемлемым
Сергей Андросов
19:58
что делает картинка с GeForce RTX в статье о видеокартах AMD? автор упорот?
Asus готовит восемь карт Radeon RX 7900 линейки ROG Strix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем