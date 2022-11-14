GeForce RTX 4090 стоит 185 тысяч рублей и не собирается дешеветь

Новый флагман NVIDIA вызвал массу споров ещё до того, как попал в руки первых покупателей. Прежде всего подтянулись ждуны. Всё дело в том, что инсайдеры целый год кормили геймеров ложными обещаниями. Нам говорили о том, что GeForce RTX 4090 окажется как минимум в 2 раза быстрее флагмана предыдущего поколения в играх, а цены на графические чипы нового поколения в итоге даже снизятся. Реальность оказалась далека от этих сказочек, ведь в нескольких играх GeForce RTX 4090 действительно обходит GeForce RTX 3090 Ti на 50% без трассировки лучей в 4К, тогда как бывают случаи, когда разрыв не превышает 30%.

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С ценами всё оказалось ещё смешнее, ведь рекомендованная стоимость GeForce RTX 4090 зафиксирована на отметке 1600 долларов, но даже в США купить видеокарту за эти деньги не выйдет. Спрос превышает предложение, а в итоге геймеры платят по 1900 баксов и выше за кастомные модели от партнёров NVIDIA. Европейские цены ещё выше, ведь туда стоит прибавить 20% налог, а любители компьютерных игр из России и вовсе разобрали все доступные модели за несколько дней. Напомним, цены в РФ стартовали со 140 тысяч, но полки с флагманами быстро опустели. Похоже, никого не пугает тот факт, что GeForce RTX 4090 неплохо горит, а сегодня в магазины снова поступило неизвестное количество дорогих видеокарт. Давайте кратко изучим ассортимент, а также посмотрим на стоимость флагманов предыдущего поколения.

За 159 500 рублей в свободном доступе лежит GeForce RTX 4090 от Palit. Это представительница серии GameRock, выполненная в чёрном цвете. Можно сколько угодно иронизировать на тему бюджетности графических чипов этой компании, но нам озвученная выше сумма не кажется маленькой. Каких-то уникальных характеристик данная модель не предлагает, ну а мы ещё раз советуем нашим читателям подбирать наиболее качественные переходники под PCIe 5.0, ведь уже есть достаточно много подгорелых флагманов. Отметим, что несколько недель назад эксперты со всех сторон вещали о том, что вскоре цены на GeForce RTX 4090 пойдут вниз. Неясно, когда это случится, но пока мы видим только подорожание.

GeForce RTX 4090 производства Colorful и вовсе обойдётся вам в 185 тысяч рублей. Возможно, визуально эта модель и отличается от указанной выше, но 25 тысяч сверху – это неразумная переплата. Здесь всё те же тактовые частоты, ничем не лучше система охлаждения, а сама Colorful никогда не причислялась к лику избранных компаний, которые могут себе позволят ставить высокие цены на полупроводники. В данном случае всё решает размер кошелька. Если у вас есть лишние деньги, но очень хочется отличаться от толпы мажоров, то видеокарта производства Colorful действительно вас устроит. Ну а если задача в бестолковом разбрасывании денег не стоит, то берите GeForce RTX 4090 от Palit.

Если обратить внимание на флагманы предыдущего поколения, то можно сделать вывод, что никакого стремительного снижения цен нет. GeForce RTX 3090 Ti стоит от 120 тысяч за модель производства всё той же Palit. Да, вы получите очень высокий уровень быстродействия, но цена нам не кажется нормальной. Не исключено, что стоимость пойдёт вниз после релиза GeForce RTX 4080. А может придётся ждать до того момента, как в российскую розницу приедут графические чипы AMD нового поколения.

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Ещё хуже дела обстоят с GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 Ti. На прошлой неделе стоимость первой опускалась ниже 110 тысяч, тогда как за GeForce RTX 3080 Ti месяц назад просили 87 тысяч рублей. Неясно, с чем связано подорожание. Майнеров нет, а любые попытки добывать криптовалюты на видеокартах сегодня обречены на провал. Фарминг обходится дороже, чем стоимость монет, а значит причина не в шахтёрах. Не исключено, что сказывается некоторый дефицит. В августе магазины распродали значительные запасы флагманов по скидкам, а сегодня нет никаких причин демпинговать. Цены на GeForce RTX 4090 поражают воображение, AMD топчется на месте, а Дженсен Хуанг потирает руки. Ходят слухи, что GeForce RTX 4070 Ti стоит ожидать не раньше января, а GeForce RTX 4060 и вовсе исчезла даже из инсайдерских вбросов. Похоже, NVIDIA никуда не торопится, а значит цены ещё долго будут заоблачными.