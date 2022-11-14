Паника на рынке криптовалют привела к рекордному оттоку крупных инвесторов

Банкротство биржи FTX может навсегда изменить правила игры на рынке криптовалют. Дело в том, что сегодня всё больше экспертов рассказывают о том, что происходящее напоминает Дикий Запад. В связи с этим неясно только одно, где эти умники были последние несколько лет, когда криптовалюты дорожали, а миллионы людей вливали свои деньги в сомнительные активы. Как поступит американский регулятор с умирающей биржей, нам ещё только предстоит узнать. Есть мнение, что SEC может пойти на некоторые уступки, что позволит оживить биржу за счёт дополнительного реинвестирования. Повторимся, что консультации идут, а пока хороших решений для тех, кто держал свои деньги на FTX, нет. Аналитики уверены, что при любом раскладе какое-то время будет решено средства вкладчиков заморозить. Представьте себе, что какой-то инвестор даст бирже необходимые деньги, которые тут же уйдут на выплаты вкладчикам. Положение только усугубится, а средства растворятся в карманах обычных людей. Вкладчикам FTX такой шаг кажется логичным, но для биржи последствия будут фатальными.

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В такой ситуации нет ничего удивительного в одном из самых крупных оттоков криптовалютных средств с бирж. Неясно, кто пострадает следующим, но потерять свои деньги не хочет никто. На прошлой неделе инвесторы использовали две стратегии, позволяющие им сохранить свои финансы в безопасности. В первом случае эти ребята просто переводили Биткоины и Эфир в доллары, евро и другие фиатные деньги. Именно по этой причине рынок подвергался огромному давлению, что только ухудшило положение. Цифровое золото опускалось ниже 15 тысяч, а некоторые аналитики даже сегодня ожидают следующей волны, когда первая криптовалюта опустится ниже 13 000 долларов, а Эфир пойдёт на дно, подешевев до 1000 долларов. Всё это вполне вероятные сценарии, вот только крупная рыба предпочитает не делать резких движения.

Аналитики заявляют, что за последние дни 106 000 монет в Биткоинах были переведены с бирж на холодные кошельки. Такой шаг говорит о том, что инвесторы не хотят потерять доступ к своей криптовалюте, но и не планируют переводить её в доллары. Возможно, кто-то покупал Биткоины по 40 тысяч долларов, поэтому не видит смысла терять 2/3 своего капитала. В целом же подобный подход больше говорит о том, что инвесторы не потеряли доверия к криптовалютам в целом, а вот к биржам относятся с крайним сомнением. Эксперты советуют всем держателям цифровых денег как следует задуматься о своих инвестициях. Есть информация о том, что американский регулятор планирует ужесточить требования к биржам и всем компаниям, осуществляющим покупку, продажу и обмен криптовалютами. Это может вызвать целую волну падений, а значит в группе риска небольшие биржи и фонды.

Ещё вчера вечером аналитики сгущали краски, ожидая тотального обрушения. Утро должно было стать горячим, вот только всё случилось с точностью до наоборот. После провала ниже 16 тысяч долларов, Биткоин вернул утраченные позиции и стремительно приближается к отметке в 17 тысяч долларов. Недельный график демонстрирует всю глубину ямы, в которой оказалось цифровое золото. Похоже, эксперты пока не готовы комментировать рост стоимости Биткоина, а может это очередные проделки Китов, которые превратили рынок криптовалют в Американские горки, раскачивая курс для извлечения прибыли. В прошлый раз, когда цифровые активы опускались ниже 18 тысяч, аналитики зафиксировали рекордную активность крупной рыбы. Тогда большие кошельки (больше 10 000 ВТС) начали быстро наполняться монетами, а значит и сегодня может происходить нечто подобное.

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За несколько минут до написания данного материала, Биткоин стоил около 16 500 долларов. После этого резко подпрыгнул до 16 772, а в 10-15 торговался на уровне 16 853. Изменения довольно ощутимые, а всё это время наблюдается повышенная торговая активность, когда суточные операции с цифровым золотом постоянно растут. Чем в итоге закончится понедельник 14 ноября, пока неясно. Источники: 1, 2, 3, 4.