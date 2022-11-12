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Россия перенаправляет нефтегазовые потоки из Европы - доля РФ на рынке Индии выросла с 2 до 23%
С 1 декабря произойдёт внеплановый рост тарифа на газ на 8.5%
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Ещё совсем недавно Россия не только покрывала почти половину потребностей Европы в голубом топливе, но и планировала расширить свою долю. Так, Северный поток-1 позволял отправлять до 167 миллионов кубическим метров в сутки. Две украинские ветки чуть больше 100 миллионов кубометров, Ямал-Европа почти 90 миллионов и Турецкий поток чуть больше 80 миллионов кубических метров за 24 часа. При этом строился Северный поток-2, который также должен был дать ещё больше 100 миллионов кубометров в сутки. Дела шли не лучшим образом, ведь сами европейцы делали вид, что предпочитают мёрзнуть, только бы не строить новый трубопровод. В итоге две большие ветки всё же были завершены, вот только газ так и не добрался до потребителей. Как вы знаете, оба Северных потока находятся в плачевном состоянии после масштабной диверсии и могут больше никогда не заработать. Украина ещё летом остановила прокачку по одной из веток, поляки перекрыли газопровод Ямал-Европа, а сегодня из всех указанных выше миллионов, Европа получает лишь толику, которая недостаточна для насыщения газовых хранилищ.

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Политические игры в настоящее время зашли в тупик, поэтому неясно, чем всё в итоге завершится, но последствия почувствует каждый житель России. Прежде всего речь идёт о поступлении в бюджет денег от продажи газа со стороны Газпрома. Выручает ветка, по которой голубое топливо поступает в Китай (Сила Сибири), а в планах создать большой хаб в Турции, но быстро покрыть создавшуюся дыру просто невозможно. Положение спасает высокая цена на газ в Европе, благодаря чему даже с учётом всех потерь удаётся получать стабильный доход, но долго так продолжаться не будет. Как стало известно, правительство решило перенести повышение тарифов на газ, которое планировалось на 1 июля 2023 года на 7 месяцев вперёд. Так, уже с 1 декабря абсолютно все категории потребителей начнут платить за голубое топливо на 8.5% больше. Теоретически, каждая семья потратит всего на 324 рубля больше, но обычно теории с практикой в таких вопросах сходятся очень плохо.

Аналитики отмечают, что с 1 января по 1 октября наблюдается падение добычи газа на 12.1%. В результате было получено 428 миллиардов кубических метров, из которых за рубеж отправлено 91.2 миллиарда, что на 42.6% меньше, чем годом ранее. Можно было бы закачать газ в специальные хранилища, откуда потом его легко изымать для продажи и собственных нужд, вот только в РФ нет крупных хранилищ, поскольку никогда нужды в них не было. Вот и получается, что излишки газа просто сжигаются, а значит миллиарды рублей улетают в трубу, и это не говоря о том, что ранее в строительство Северного потока-2 были вложены 10 миллиардов долларов. Неясно, как отбить такую сумму, ведь европейцы никогда не признают, что в диверсии виноваты британцы или американцы. Разбирательство будут затягивать максимально долго, что не позволит российскому оператору Северных потоков рассчитывать на страховую выплату в 10-15 миллиардов долларов за оба трубопровода.

Но если в газовой сфере кризис может и удастся разрешить путём строительства новых трубопроводов в Турции, то с нефтью просто беда. Уже вскоре вступит в силу так называемый потолок цен на российской чёрное золото. Европа обязалась не покупать нефть из РФ по рыночной стоимости (исключение сделали для трубопровода Дружба по инициативе немецких властей), а значит нужно искать новые каналы для сбыта. По данным аналитиков, в феврале текущего года Россия занимала 2% индийского нефтяного рынка, а по итогам октября достигал 23%, ощутимо потеснив Ирак и Саудовскую Аравию. Обе страны не сильно горюют, ведь для них открылся европейский рынок, где цены ощутимо выше. А вот Российские поставщики вынуждены продавать нефть в Индию с большим дисконтом. Точных данных нет, но страна потребовала для себя скидку и немалую. Кстати, это не все проблемы, ведь Дели наотрез оказывается переходить на национальные валюты в торговых операциях.

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Кажется, что это открытая диверсия, вот только Индия просто осознаёт отсутствие личных выгод. Дело в том, что возросший поток нефти приведёт к тому, что только за чёрное золото выплаты в сторону России достигнут 20 миллиардов долларов, а весь экспортный поток перешагнёт планку в 30 миллиардов. А вот Индия сможет продать в РФ товаров на скромные 4-5 миллиардов долларов. При таком балансе на национальную валюту Индии будет оказываться сильное давление, но дело не только в этом. В Дели опасаются падения российской экономики и обесценивания рубля. Отрицать возможность такого факта не приходится, поэтому вопрос обхода санкций и поиска новых каналов сбыта энергоносителей ещё долго будет стоять на повестке дня. Ну а в текущих условиях Европейский рынок будет закрыт для России на многие десятилетия.

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#санкции #экономика #газ #нефть
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