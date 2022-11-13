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Покупаю компьютер для работы и игр – сколько я готов потратить, и какую видеокарту выберу

Пока это лишь идея, но в данный момент я бы собрал именно такой компьютер, сколько бы денег он не стоил
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Многие геймеры сегодня мечтают о новом компьютере. Даже я бы не отказался от чего-то мощного. А ведь у меня есть рабочая система, которая меня полностью устраивает. И всё же, плох тот геймер, который не мечтает о флагмане. Возможно, через какое-то время я и решусь обновить свой компьютер. Точных сроков нет, но если бы у меня сегодня была такая возможность, то я бы построил систему на базе указанных ниже комплектующих. Я не могу сказать, что взял идеальное железо, но грустить во время просмотра слайд шоу точно не придётся.

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Если говорить о видеокарте, то только Radeon RX 6800 XT. Объясняю: данный графический чип в буквальном смысле создан для игр. Он включает 16 Гб видеопамяти, а значит даже через 4 года позволит мне запускать игры в разрешении 2К на высоких настройках графики. Обычно я меняю железо именно раз в 3-4 года, ну а хорошая инвестиция может позволить дольше оставаться в строю. Поскольку мой монитор имеет разрешение 2К, то бежать за более дорогими видеокартами не вижу смысла. Некоторые любители зелёного лагеря постоянно рассказывают об элитарных технологиях NVIDIA, которые любителям красных оказываются недоступны. Очень хочется узнать, чем я буду лишён как обычный геймер. Только не пишите о рабочих задачах. Это всё равно что требовать от обычного шуруповёрта мощности профессиональной дрели. Каждая вещь имеет свою область применения, ну а Radeon RX 6800 XT хороша для геймеров. Кстати, у меня есть и шуруповёрт и дрель с перфоратором, но первым я пользуюсь намного чаще. 

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Если брать процессор, то только Ryzen 9 5900X. Это единственный камень, который позволяет получить высокую скорость из коробки, при этом не требует от вас дорогой материнской платы и оперативной памяти. Можно и вовсе претендовать на бюджетную сборку, но раз я решил пофантазировать, то не буду себя ограничивать. Ну и не забывайте, что вдруг мне захочется вспомнить о существовании разгона. Не факт, но исключать этого точно не нужно.

В качестве материнской платы предлагаю взять MSI MAG TOMAHAWK MAX WIFI на чипсете B550. Если я и буду разгонять процессор, то всё равно верну показатели в штатный режим. Полученной мощности мне будет достаточно, а выжиманием последних соков из высохшего лимона я не страдаю. Ну а данная материнская плата надёжна и позволит мне получить доступ к интерфейсу PCIe 4.0. Сегодня я не готов тратить на твердотельные накопители кругленькую сумму, но в будущем подобные SSD подешевеет, ну а у мой компьютер уже готов принять скоростной накопитель.

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А пока предлагаю взять Samsung 980 на 1 Тб. Скажу честно, у меня в системе есть такой же накопитель на 250 Гб, а также SSD объёмом 480 Гб. Плюс имеется старый жёсткий диск на 2 Тб. Так вот, за последний год я не записал на HDD ни одного мегабайта. Он мне просто не нужен, ведь больше двух игр на компьютере я не держу, как и фильмы предпочитаю скачивать по мере просмотра. А значит 1 Тб хватит как для системы, так и для игр.

Не исключено, что мне придёт в голову шальная идея немного улучшить показатели оперативной памяти. Именно поэтому предлагаю переплатить пару тысяч за Kingston Fury Beast. Это комплект из двух линеек по 16 Гб с неплохими таймингами и высоким разгонным потенциалом. Не факт, что всё это мне пригодится, но и ставить себя в рамки сэкономив всего пару тысяч – это глупое решение.

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А вот блок питания я бы взял с запасом. Именно поэтому предлагаю GIGABYTE AORUS GP-AP850GM. И не пишите, что он плохой, ведь это не так. Возможно, если что-то и лучше, но в таком случае стоит давать рациональные предложения, а не придумывать несуществующие причины для оправдания. Это как с видеокартами AMD. Все слышали, что у них проблемы с драйверами, вот только владельцы пишут о том, что это сказочки. Что до системного блока, то здесь выбор оставляю вам. Я предпочитаю закрытые корпуса, в которых достаточно места для установки дополнительной системы охлаждения. Вот только это уже не модно, а значит каждый сам решает, в какую сторону ему двигаться.

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