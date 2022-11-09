Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч

Одна из самых перспективных российских сверхзвуковых ракет получит колёсную базу и будет охранять границы РФ
[ ] для раздела Блоги
+
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сложно сказать, какие военные технологии будут востребованы в будущем. Судя по всему, даже специалисты и крупные аналитики оказались не готовы к тем сюрпризам, которые несут обычные дроны-камикадзе, которые стоят в 100 раз дешевле обычных зенитных комплексов. Попытки создать эффективные средства ПВО против беспилотников проводятся, но сегодня технологии так быстро движутся вперёд, что сложно предсказать, в каком направлении вообще двигаться. Как вы уже могли прочесть, вскоре на вооружение Китая поступят мощные системы, способные обрушивать на головы потенциальных противников настоящий рой из дронов-камикадзе. При этом не стоят на месте и разработки подводных лодок, а также тактических бомбардировщиков. Но есть направление, которое считается священным Граалем и чуть ли не вершиной военных технологий.

реклама

Речь идёт о ракетах, скорость полёта которых намного превышает скорость звука. Сегодня поговорим о Цирконе. Известно, что серийное производства данного типа ракет уже стартовало, а первые боеголовки уже находятся на боевом дежурстве. Первоначально Цирконы стали частью ВМФ, поскольку ракета 3М22 разрабатывалась для морского базирования, но уже сегодня идёт активная подготовка к созданию комплекса, который окажется способен производить пуски при помощи многоцелевой наземной системы. Прежде всего давайте вспомним некоторые характеристики Циркона. Так, длина достигает 9.5 метра с диаметром не больше 550 миллиметров с массой до 400 килограмм. Внутри находится реактивный двигатель, позволяющий преодолеть гиперзвук. Согласно озвученным данным, находящиеся на боевом дежурстве 3М22 способна развивать скорость до 8 М. В переводе на понятные цифры – это невероятные 9800 км/ч, что недостижимо для любых других конкурентов. При этом сообщается о том, что проводились пуски на расстояние до 1000 км, но сама ракета способна пролететь и дальше, а точных данных о потенциале пока нет. Поскольку большую часть времени Циркон проводит на сверхвысоких высотах, то обнаружить ракету крайне сложно. Мало того, даже если это и возможно, то перехватить нереально.

рекомендации
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

БРК Бастион

Здесь всё просто. Предположим, произведён пуск Циркона, который был каким-то чудом зафиксирован средствами радиолокации потенциального противника. Вот только с учётом того, что 1000 километров ракета пролетит за 7 минут (даже меньше), то у этого самого противника даже не будет времени на то, чтобы развернуть средства ПВО. Эксперты полагают, что сегодня на планете нет противоракетных комплексов, способных осуществлять перехват Цирконов, а ведь ракета ещё и умеет маневрировать в полёте, а значит является не статичной, а динамичной целью. Что любопытно, Циркону для нанесения критических повреждений любой самой защищённой цели не требуется иметь ядерное оружие на борту, поскольку во время падения со скоростью 10 000 км/ч происходит высвобождение колоссального количества кинетической энергии. В результате поражающий эффект действительно поражает воображение.

реклама

Высадка БРК Бастион

Как мы уже писали выше, до недавнего времени планировалось использовать Циркон для пусков при помощи кораблей ВМФ России, но последние новости свидетельствуют о том, что идёт активная разработка наземного комплекса. Опытный образец уже построен и проходит первые испытания. На изображении выше вы можете увидеть высадку Высадка Бастион, на основе которого может быть создана система для берегового ракетного комплекса Циркон (БРК). Эксперты отмечают, что система построена на базе подвижного самоходного шасси, которое получит достаточно высокую скорость и сможет выходить на огневую позицию за минимальное время. После осуществления пусков БРК покинет область, что позволит избежать ответного огня. Предполагается, что заявленный комплекс окажется максимально похож на БРК 3К55 Бастион, а инженеры разрабатывают сразу несколько машин.

Проводя аналоги, можно предположить о появлении комплекса на шасси МЗКТ-7930, использующего зарекомендовавшую себя формулу 8х8. Рабочая система весит 21 тонну и способна нести вес до 22 тонн со скоростью до 70 км/ч. Сама установка расположится в специальном фургоне с двумя пусковыми контейнерами. Точных данных о сроках завершения разработки пока нет, а эксперты отмечают высокую эффективность подобных комплексов. Несколько из них способны закрыть огромную площадь, позволяя перехватывать любые цели, которые может выпустить потенциальный противник. При этом из-за высокой манёвренности и скрытности, определить точное расположение БРК с Цирконами окажется просто невозможно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

военные технологии циркон
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры ноября 2022 года
14
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
87
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
45

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Кэмерона
53
Минобороны Украины сообщил о прибытии 2 батарей ЗРК NASAMS – чем это грозит армии РФ
69
Криптовалюта RXD вновь сделала майнинг прибыльным
26
Натовский самолет-разведчик Lockheed P-3 сбросил шпионский буй перед российской АПЛ "Князь Владимир"
13
Биржа FTX обанкротилась — токен FTT рухнул, выводы закрыты, Биткоин отреагировал падением
31
RTX 3070 за 22 тысячи рублей с Aliexpress уже попала в руки португальскому блогеру
27
5 видеокарт, за которые не будет стыдно – оптимальные игровые GPU по мнению автора Overclockers
6
Выпущена технология DirectStorage версии 1.1 с поддержкой распаковки игровых ресурсов на GPU
1
MediaTek представила чипсет Dimensity 9200 c ядром Cortex-X3
3
В сети появились фото Nvidia RTX 4080 Founders Edition и графического процессора AD103
2
Илон Маск утверждает, что под его руководством численность аудитории Twitter достигла рекордных величин
+
Российские геймеры выбирают NVIDIA – 5 видеокарт для тех, кто устал играть в ждуна
8
7 SSD на все случаи жизни – стоит ли переплачивать за PCIe 4.0 или геймерам хватит старого SATA 3
20
VR-игра Stranger Things выйдет в 2023 году
1
Известия: лучший момент для сборки игрового ПК в России – сейчас
4
В Death Stranding сыграли более десяти миллионов человек
+
NVIDIA представила A800 — специальный ускоритель для Китая, который не попадает под санкции
3
GeForce RTX 4080 протестирована в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и ещё паре игр
4
Процессоры Ryzen 5000 и Intel Core 12 подешевели до минимума с момента релиза
1
Ryzen 9 7950X не выстрелил – какой процессор купить для игр без потери производительности
13

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
45
10 полезных утилит от Microsoft, о которых вы могли не знать
18
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
16
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
26
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
18
Главные игры ноября 2022 года
14
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
70
Победа республиканцев в США приведет к уменьшению поддержки Украины
27
Арктические "мегапожары" общей площадью более 30 млн гектар выбросили 256 млн тонн CO2
5
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
18

Сейчас обсуждают

Ван Хельсинг
18:27
Написано немного не понятно. Т.е. на мыло приходит файл с шаблоном, еще и инструкция прилагается, что его надо скопировать в правильную папочку. После копирования запускается зловред. Хмм... Интересна...
Вредоносная сеть Emotet опять начала распространять вредоносное ПО
Deepness93
18:26
Очередной альтернативно одаренный сел играть в порт с соснолей с клавомыши, геймпад подключить религия не позволяет? Я хоть и ПК-геймер, но современный пк-гейминг без геймпада просто не представляю. Г...
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
Zak Preston
18:25
ага, прирастет Буферными Народными Республиками по типу Курской, Ростовской, Краснодарской, Белгородской, Смоленской =)
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
Za9c
18:25
Никто и не заставляет:) Вопрос в свободе выбора. Жить вредно по большему счёту. Много сладкого есть, чая пить, кофе, жирную еду, никотин и прочие вещества. Можно их так же назвать наркотиком. Ведь цел...
Виски из Индии и китайский Байцзю к Новому Году - в России дефицит импортного алкоголя
Deepness93
18:20
Они ЧМОбиков и вояк не могут банальной одеждой и едой обеспечить, какие нахрен экзоскелеты на болотах? Очередной проект распила, покажут на демке образец с алиэкспресса и все.
Артиллеристы ВС РФ протестируют экзоскелеты для подноса снарядов
Евгений Сом
18:19
А чего же тогда укропам не могут дать жалкие 6 миллиардов, когда ты там фантазируешь насчет сотен? не просветишь свинка тупая?
Forza Horizon 5 теперь поддерживает DLSS, FSR и трассировку лучей в гонках, но DLSS 3 ещё нет
Pilat2009
18:19
Че ты херню несешь.Как минимум Германия 2 раза была в жопе в результате 2 мировых войн.Еще куча стран вроде Австро Венгрии,Османской империи и Японии обосрались по 1 разу.Можно еще причислить Британск...
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Виктор Слизов
18:16
Спокойно играю на RTX 3070 в 4k разрешении. До неё 2 года играл на GTX 1080 в 4k
Игры в 4К не выстрелили – какую видеокарту купить для монитора с разрешением 2К в 2022г
Deepness93
18:13
Такими темпами скоро и геометрию и нпс научатся на картах обрабатывать и проц тогда вообще в играх будет не нужОн, только для обеспечения работы системы.
По мнению ADATA, ценам на оперативную память дальше некуда падать
Арсений Иголкин
18:13
на фото Vikon'а разобраная видяшка фирмы Peladn, которая как раз и специализируется на сборке ультрабюджетных девайсов из б/у комплектующих, а автор решил обвинить и остальные бренды заодно ? нехорошо...
Aliexpress переполнен "одноразовыми" видеокартами — отвал GPU настигает в течение нескольких дней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем