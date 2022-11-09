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Сложно сказать, какие военные технологии будут востребованы в будущем. Судя по всему, даже специалисты и крупные аналитики оказались не готовы к тем сюрпризам, которые несут обычные дроны-камикадзе, которые стоят в 100 раз дешевле обычных зенитных комплексов. Попытки создать эффективные средства ПВО против беспилотников проводятся, но сегодня технологии так быстро движутся вперёд, что сложно предсказать, в каком направлении вообще двигаться. Как вы уже могли прочесть, вскоре на вооружение Китая поступят мощные системы, способные обрушивать на головы потенциальных противников настоящий рой из дронов-камикадзе. При этом не стоят на месте и разработки подводных лодок, а также тактических бомбардировщиков. Но есть направление, которое считается священным Граалем и чуть ли не вершиной военных технологий.

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Речь идёт о ракетах, скорость полёта которых намного превышает скорость звука. Сегодня поговорим о Цирконе. Известно, что серийное производства данного типа ракет уже стартовало, а первые боеголовки уже находятся на боевом дежурстве. Первоначально Цирконы стали частью ВМФ, поскольку ракета 3М22 разрабатывалась для морского базирования, но уже сегодня идёт активная подготовка к созданию комплекса, который окажется способен производить пуски при помощи многоцелевой наземной системы. Прежде всего давайте вспомним некоторые характеристики Циркона. Так, длина достигает 9.5 метра с диаметром не больше 550 миллиметров с массой до 400 килограмм. Внутри находится реактивный двигатель, позволяющий преодолеть гиперзвук. Согласно озвученным данным, находящиеся на боевом дежурстве 3М22 способна развивать скорость до 8 М. В переводе на понятные цифры – это невероятные 9800 км/ч, что недостижимо для любых других конкурентов. При этом сообщается о том, что проводились пуски на расстояние до 1000 км, но сама ракета способна пролететь и дальше, а точных данных о потенциале пока нет. Поскольку большую часть времени Циркон проводит на сверхвысоких высотах, то обнаружить ракету крайне сложно. Мало того, даже если это и возможно, то перехватить нереально.

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БРК Бастион

Здесь всё просто. Предположим, произведён пуск Циркона, который был каким-то чудом зафиксирован средствами радиолокации потенциального противника. Вот только с учётом того, что 1000 километров ракета пролетит за 7 минут (даже меньше), то у этого самого противника даже не будет времени на то, чтобы развернуть средства ПВО. Эксперты полагают, что сегодня на планете нет противоракетных комплексов, способных осуществлять перехват Цирконов, а ведь ракета ещё и умеет маневрировать в полёте, а значит является не статичной, а динамичной целью. Что любопытно, Циркону для нанесения критических повреждений любой самой защищённой цели не требуется иметь ядерное оружие на борту, поскольку во время падения со скоростью 10 000 км/ч происходит высвобождение колоссального количества кинетической энергии. В результате поражающий эффект действительно поражает воображение.

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Высадка БРК Бастион

Как мы уже писали выше, до недавнего времени планировалось использовать Циркон для пусков при помощи кораблей ВМФ России, но последние новости свидетельствуют о том, что идёт активная разработка наземного комплекса. Опытный образец уже построен и проходит первые испытания. На изображении выше вы можете увидеть высадку Высадка Бастион, на основе которого может быть создана система для берегового ракетного комплекса Циркон (БРК). Эксперты отмечают, что система построена на базе подвижного самоходного шасси, которое получит достаточно высокую скорость и сможет выходить на огневую позицию за минимальное время. После осуществления пусков БРК покинет область, что позволит избежать ответного огня. Предполагается, что заявленный комплекс окажется максимально похож на БРК 3К55 Бастион, а инженеры разрабатывают сразу несколько машин.

Проводя аналоги, можно предположить о появлении комплекса на шасси МЗКТ-7930, использующего зарекомендовавшую себя формулу 8х8. Рабочая система весит 21 тонну и способна нести вес до 22 тонн со скоростью до 70 км/ч. Сама установка расположится в специальном фургоне с двумя пусковыми контейнерами. Точных данных о сроках завершения разработки пока нет, а эксперты отмечают высокую эффективность подобных комплексов. Несколько из них способны закрыть огромную площадь, позволяя перехватывать любые цели, которые может выпустить потенциальный противник. При этом из-за высокой манёвренности и скрытности, определить точное расположение БРК с Цирконами окажется просто невозможно.