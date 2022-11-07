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Как купить игровую видеокарту за 15 000р, и почему Авито – это не лучший выбор для геймера
Не всегда самый просто выбор окажется верным
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Если вы хотите купить видеокарту, но в кармане не больше 15 тысяч рублей, то у вас остаётся всего несколько вариантов. В первом случае можно обратить внимание на недорогие модели нижнего ценового сегмента, тогда как более рациональным считается вторичный рынок. Согласитесь, если кто-то видеокарты на Авито продаёт, значит кто-то другой их покупает. Спрос рождает предложение, а в итоге сотни тысяч геймеров могут получить доступ к играм с большой экономией. Мы полагаем, что вторичный рынок не является токсичным, но требует дополнительных знаний.

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Так, вы должны разбираться в моделях видеокарт. Кто знает, какая производительность скрывается за спиной GeForce GT 1030, у которой указано наличие 4 Гб видеопамяти? Может показаться, что этого достаточно для игр, вот только перед нами всего лишь маркетинговый ход, ну а непонятных видеокарт прошлых поколений с мутными названиями ещё больше. Если вы не уверены в своих знаниях и не планируете прокачиваться, то стоит обратить внимание на розницу. Там вы не получите гигантской экономии, но видеокарта точно будет рабочей и полностью соответствовать своей стоимости. Ну и не забывайте, что на Авито вас поджидают мошенники. Увы, но далеко не все наши читатели знают о том, как бороться с подобными личностями.

Давайте изучим наиболее выгодные предложения. Radeon RX 550 способна дать вам билет в мир компьютерных игр. С разрешением дисплея возникнут вопросы, ведь в некоторых играх придётся снижать его до 720р, но в целом шутеры и различные онлайн-игры будут летать. То же касается и танков, ну а знакомиться с современными требовательными блокбастерами можно, но лишь с минимальными визуальными эффектами. Если для вас важнее история, чем графика, то Radeon RX 550 пусть и не является идеальным решением, но точно самая дешёвая видеокарта в нашем списке.

GeForce GTX 1630 на пару тысяч дороже. Учтите, что она немного быстрее, хотя в данном ценовом сегменте быстродействие настолько удручающее, что приходится говорить о единицах, а не о десятках fps. Добиться стабильного фрамрейта в 1080р не получится, но ведь вы уже поняли, что покупка бюджетной видеокарты – это такой большой компромисс, где хороших решений просто нет. Вы экономите деньги, получаете шильдик NVIDIA и очень солидную как для скромной видеокарты систему охлаждения. Можно долго спорить о правильности выбора, но деньги в вашем кошельке говорят гораздо красноречивее любых слов.

Вообще, за 13 400 рублей есть GeForce GTX 1650. Потенциально видеокарта быстрее GeForce GTX 1630, но в данном случае есть небольшой нюанс. Модель от Palit получила скромную систему охлаждения, что может понравиться небольшому количеству геймеров. Проще говоря, даже если GeForce GTX 1650 и быстрее, большинство потенциальных покупателей обратит внимание на GeForce GTX 1630 с двумя кулерами. Думайте головой, ведь не всегда очевидный вариант – лучший.

Radeon RX 6400 находится на следующей ступеньке, хотя и представляет собой довольно спорное решение. Всё дело в том, что на компьютере с поддержкой PCIe 4.0 данная видеокарта действительно показывает неплохие результаты, обходя GeForce GTX 1650, вот только многие любители компьютерных игр сидят со старым железом годами. Это значит, что у таких геймеров с высокой долей вероятности будет в наличии только PCIe 3.0. Если всё так, как мы описали, то игнорируйте Radeon RX 6400, ведь в таком случае она не оправдает ваших ожиданий.

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Если вы как следует покопаетесь в своих карманах и извлечёте оттуда 18 тысяч рубликов, то сможете претендовать на Radeon RX 6500 XT. Да, эта видеокарта также страдает от падения быстродействия на старом интерфейсе PCIe 3.0, но в данном случае дела не так плохи, как может показаться, а в итоге вы получите вполне неплохой уровень быстродействия. На процессорах последних 3-4 поколений можно рассчитывать на запуск игр в разрешении 1080р на высоких графических настройках. Это очень неплохая заявка, вот только помните о том, что далеко не у всех есть 18 тысяч на развлечения. Ну и прибавьте к этому тот факт, что Radeon RX 550 стоит на 8 тысяч рублей дешевле. При этом обе тянут танки, а значит могут рекомендоваться для тех, кто не планирует покорять графические вершины современных блокбастеров.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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