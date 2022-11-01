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Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня

Речь идёт о довольно спорном механизме, реализаций которого потребует политической решимости
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Сегодня высказывается целый ряд предположений на тему того, как и почему Россия допустила заморозку золотовалютных резервов на сумму 300 миллиардов долларов. Прямого ответа на этот вопрос нет, поскольку официальные представители Центробанка подобные вещи не комментируют. Кто-то пишет о непрофессионализме, ведь о глобальной напряжённости было известно давно. В таком случае неясно, почему все средства не были возвращены в страну, а значит вина полностью лежит на чиновниках. Вполне возможно, что через несколько лет или даже десятилетий мы узнаем больше, а пока приходится слушать аналитиков.

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Прежде всего финансовые эксперты констатируют, что вывести все деньги было невозможно. И дело даже не в том, что это вызвало бы подозрения. Нет, это невозможно физически. Сегодня глобальная финансовая система построена таким образом, что главную скрипку играют виртуальные деньги. Если ещё 30 лет назад требовалось перевозить огромные денежные массы из одной страны в другую, то теперь ничего подобного делать не нужно, ведь миллиарды лежат на виртуальных счетах и легко могут быть переведены в любой другой банк по решению владельца. При этом основными валютами, в которых государства предпочитают держать свои резервы, остаются доллар и евро. Поскольку эмитентами этих валют остаются США и Евросоюз, а деньги цифровые, то есть возможность заблокировать всю или часть средств в считанные минуты. Вот и получается, что половина всех резервов находилась в России и представляла собой золото, драгоценные металлы, рубли и другие валюты, тогда как вторая часть оказалась доступна западным странам для блокировки.

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Согласно официальным данным, сумма достигает 300 миллиардов долларов и не может быть получена владельцем. Умники из США придумали массу удобных законов, которые позволяют проделывать такие фокусы с бунтующими против власти гегемона странами. Например, в 2011 году были заморожены 30 миллиардов долларов в виде золотовалютных резервов Ливии. Власти США заявили, что это деньги Муаммара Каддафи, которые не должны использоваться для спонсирования терроризма. Спустя 12 лет после этих событий Ливия разрушена, а деньги так и остались на счетах большого брата, ведь пока неразумные туземцы не способны пустить 30 миллиардов на демократические нужды. Что до российских денег, то не так давно любопытное мнение на эту тему высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что отказываться от попыток вернуть свои деньги не стоит, хотя ситуация созвучна поговорке: «надежда умирает последней».

Европейские политики часто делают те или иные заявления относительно российских золотовалютных резервов. А вы когда-то слышали, чтобы политики из РФ рассуждали о том, куда потратить деньги из итальянского или французского бюджета? Мы – нет. Так вот, звучат различные бредовые идеи. Кто-то предлагает всё поделить, ведь несчастная Европа страдает и нуждается в деньгах. Активнее всего себя ведут страны Балтии, которые мечтают о том, чтобы им дали хотя бы пару миллиардов долларов на брата. Есть горячие головы, требующие направить все 300 миллиардов в адрес Украины. Американские политики, которые решают подобные дела, заявляют о невозможности использования замороженных денег. Кто знает, может они уже потратили свою часть, поэтому будут делать вид, что всё идёт хорошо. Вы ведь слышали историю с золотом Германии, которое якобы хранится в США? Весьма поучительно.

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Может показаться, что у России нет никакого выхода, ведь деньги не вернуть, вот только это не совсем так. По мнению некоторых экономистов (в частности, Михаила Хазина), есть возможность вернуть деньги уже сейчас. Для этого требуется выпустить казначейские обязательства под замороженные активы в рублях на сумму 300 миллиардов долларов. На минуточку – это 4.85 триллиона рублей, которые должны пойти в реальную экономику. Не быть розданы людям и не перетечь в карманы олигархов, а именно пойти на реализацию государственных проектов. Это могут быть инвестиции в строительство, в создание технологий и многие другие секторы. Проблема лишь в том, что такая колоссальная денежная масса способна привести к падению курса национальной валюты. Вопрос сложный, но решаемый, ведь экономисты уверены, что такой шаг позволит поставить США в тупик, поскольку на руках у янки останутся только долговые обязательства. Центробанк уже получил подобные предложения от экспертов, но пока не решается на такой шаг. Не исключено, что со временем именно так и поступят, ведь вернуть деньги другим способом почти невозможно.

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