Пока новинки не пользуются спросом, а значит самое время присмотреться к процессорам AMD

Нет никаких сомнений, что серия Ryzen 7000 – это такой большой провал, который совершенно неожиданно стал реальностью для руководства AMD. Мы уже много раз указывали на то, что поражение было неизбежным, ведь Лиза Су проигнорировала не только угрозу со стороны Intel, но и самую простую человеческую логику. Стоило бы подумать, что массовый потребитель не будет покупать процессоры, если придётся платить за материнскую плату больше, чем стоит сам процессор. А ведь есть ещё и оперативная память DDR5, которая и вовсе продаётся в 2 раза дороже привычной DDR4.

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Как вы могли узнать из нашего материала, американские магазины уже осознали всю бесперспективность Ryzen 7000, предлагая две планки DDR5 по 16 Гб бесплатно. Не выстрелили и процессоры Intel. Массовый потребитель не оценил большой прирост производительности в синтетических тестах. Увы, но в реальных играх с видеокартой GeForce RTX 3050 разницы между поколениями процессоров нет, поэтому не удивительно, что геймеры рванули за Ryzen 5000-й серии в магазины. Раз европейские и американские геймеры разбирают камни AMD предыдущего поколения, то, чем мы хуже?

Учтите, что сегодня Ryzen 5000 намного выгоднее Intel предыдущего поколения. Не верите, как вам Core i9-12900F за 42 тысячи рублей? А ведь перед вами процессор с заблокированным множителем, который не подлежит разгону. Core i7-12700KF стоит 32 тысячи, вот только в переводе на доллары – это 520 вечнозелёных. Согласитесь, что это настоящий грабёж. Пусть Intel немного подумает о своём поведении, а мы пока обратимся к Ryzen 7 5800X за 22 тысячи. Учтите, что это самый продаваемый камень на планете, который предлагает 8 ядер и высокую производительность в любых задачах. При наличии хорошей видеокарты можно рассчитывать на внушительную скорость в играх, а фишкой данного процессора считается всеядность. Вы можете купить недорогую материнскую плату даже на чипсете А320, сэкономив целую гору денег. Разгона в этом случае не будет, но зато можно будет заплатить намного меньше денег, чем за любые сборки на других платформах.

Ryzen 5 5600X дышит в спину Ryzen 7 5800X и расходится как горячие пирожки. Лучше продаётся только Ryzen 7 5800X3D, но этот игровой камень является редким гостем в российской рознице. Что до Ryzen 5 5600X, то вы можете собрать на его основе неплохой компьютер, а конечная стоимость зависит лишь от ваших амбиций. А материнской платой на чипсете А450 можно испытать опыт разгона, ну а на чипсете В550 и вовсе получить перспективную машину с большим потенциалом. Например, в будущем можно докупить твердотельный накопитель на PCIe 4.0, что ощутимо ускорит выполнение некоторых задач.

Ryzen 5 5600G представляет собой попытку совместить неплохой процессор со скоростной интегрированной видеокартой. Результат превосходит самые смелые ожидания, ведь по быстродействию здесь полный порядок, а благодаря встроенному графическому чипу можно играть даже в новинки. Правда, требовательные игры не пойдут, но в будущем можно докупить дискретную видеокарту. Ну а пока экономия позволит гонять в танки или сутками проводить время в популярных шутерах. Ryzen 5 5600G стоит 14 тысяч рублей и поставляется вместе со штатным кулером. Очень желательно купить оперативную память с низкими таймингами и высокой тактовой частотой. Если есть навык и желание, можно даже немного разогнать вашу оперативку. Эксперты уверяют, что это позволит ощутимо увеличить производительность встроенной видеокарты.

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Некоторые блогеры уверяют, что для сборки недорогого компьютера стоит брать Ryzen 5 2600, что позволит в будущем заменить процессор, усилив мощность без необходимости замены материнской платы. Мы полагаем, что процессоры старых поколений сильно устарели. А вот Ryzen 3 4100 годится как для любых рабочих задач, так и для игр. При этом даже 4 ядра достаточно для запуска популярных приложений, а сам камень основан на архитектуре Zen 3. Это значит, что можно смело брать видеокарту GeForce RTX 3050, которая прекрасно раскроется на современной мощной системе.