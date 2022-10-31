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Bloomberg – военные РФ закупают молокоотсосы для ремонта танков и создания крылатых ракет

Судя по всему, в Британии при производстве танков активно используют молокоотсосы и пылесосы, а иначе с чего бы им думать, что кто-то ещё делает так же?
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Иран уже достаточно давно находится под международными санкциями. Под давлением США было принято решение контролировать экспорт и импорт, что сильно осложнило развитие технологий и ВПК опальной страны. Как показала реальность, руководство Ирана сумело консолидировать все научные резервы, а в результате инженеры создали впечатляющие типы вооружения, о которых большинство стран не может и мечтать. Эксперты констатируют, что большая часть подобных систем полагаются на советские или американские трофейные установки, но в рамках данного материал эта тема волнует нас меньше всего. Ясно одно: даже санкции оказались неспособны встать на пути увеличения военного потенциала, а в иранских дронах находят массу американских комплектующих.

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Представители США крайне недовольны происходящим, но предпочитают не упоминать, что всё это давно производится как по лицензии, так и без неё на материковом Китае. Вот и получается, что на первый взгляд американские технологии уже давно стали интернациональными. Но если Иран сегодня сошёл с передовиц крупнейших изданий, то тема санкций продолжает будоражить умы обычных европейцев. Пока местные элиты добились обратного эффекта, ведь стоимость энергоносителей резко выросла, а над ЕС нависла угроза веерных отключений электричества и падения производства на фоне невозможности конкурировать с другими регионами. Пока обычные европейцы с ужасом думают о последствиях санкций, некоторые британцы страдают от того, что Россия всё же получает технологии, пусть и не в полном объёме.

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В Bloomberg вышел любопытный материал, автор которого уверен, что российские военные находятся в крайне сложном состоянии, поэтому используют любую возможность для доступа к чипам. Приводятся следующие данные: Армения нарастила экспорт стиральных машин, закупив подобных агрегатов за 8 месяцев больше, чем за 2 предыдущих года. Но куда более странными оказались закупки молокоотсосов. Так, в Армении наблюдается падение рождаемости на 4.3%, но при этом страна закупила в 2 раза больше молокоотсосов, чем в 2021 году. Не отстаёт и Казахстан, где за 8 месяцев умудрились купить на 633% больше молокоотсосов, чем за аналогичный период 2021 года. А ведь и в этой стране наблюдается падение рождаемости (на 8.4%). В целом западные аналитики фиксирует увеличение множества позиций электроники и бытовой техники странами, соседствующими с Россией. Казалось бы, вывод очевиден: всё это закупают российские компании, зарегистрированные в Казахстане, а после по параллельному импорту товары идут в Россию. Но это у здорового человека возникают правильные ассоциации, тогда как на Западе предпочитают идти своим путём.

Авторы Bloomberg ссылаются на Джеймса Бирна, который гордо именуется аналитиком из Англии. Якобы, этот парень (или девица, кто их там сегодня разберёт) черпал данные из открытых источников, которыми щедро делится с зеваками Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI). Так вот, британский аналитики приходит к выводу, что российские военные закупают всю эту бытовую технику, включая молокоотсосы, а после вынимают чипы с целью установки их в современные ракеты и самолёты. Мы сожалеем, что английские самолёты летают на чипах от молокоотсосов, вот только российские используют немного другие технологии. Что до крылатых ракет, то там действительно находятся простые платы, вот только даже Иран имеет доступ к подобным товарам, которые поступают из Китая. Ну а Россия и вовсе имеют довольно обширную границу с Поднебесной, поэтому может вывезти какое угодно количество плат совершенно незаметно для глаз британских аналитиков.

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Но если бы подобные глупости распространяли только аналитики, то было бы куда проще. Вот только шутка стала несмешной, ведь о фактах применения электроники из стиральных машин и холодильников в российских танках заявила недавно Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии часто делает странные заявления, но представить себе, как с помощью молокоотсоса чинят танк, достаточно сложно. Фрау Урсула сетует на то, что бытовая техника пока не попала под санкции ЕС, а контролировать потоки в страны ЕАЭС достаточно сложно. При этом представители Еврокомиссии уверяют, что будут следить за молокоотсосами в будущем и не исключают новых санкций. В связи с этим хотелось бы посоветовать представителям европейских элит разобраться в том, где сегодня производится так называемая европейская бытовая техника. На самом деле очень многие бренды, которые называют себя европейскими, имеют в ЕС только штаб-квартиру, тогда как производство сосредоточено на материковом Китае. Ну и как европейские чиновники планируют всё это контролировать?

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