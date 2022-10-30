Актёр ждёт выхода Radeon RX 7900 XTX и хочет сравнить её с GeForce RTX 4090

Первый сезон сериала «Ведьмак» не был великолепным. Ожидания зрителей были куда выше, но миллионы фанатов игры и творчества Анджея Сапковского простили создателям саги мелкие и крупные огрехи, надеясь на то, что второй сезон совершит работу над ошибками. Увы, но разочарованию зрителей не было предела. Неясно, на кого был направлен контент, но довольно слабая первая серия оказалась украшением сериала. Большую часть времени уделили сильной и независимой чернокожей актрисе, тогда как боевых сцен и раскрытия персонажей и вовсе не завезли. Третий сезон выпал из самых ожидаемых сериалов 2023 года, что вполне закономерно, ведь команда создателей проекта села в лужу. Не подумайте, что у нас есть претензии к чернокожим. На самом деле автор данного материала не страдает болезнью поиска чёрной кошки в тёмной комнате. Не так важно сколько белых и чернокожих на экране, ведь ключом является сюжет и актёрская игра. Вот только Ведьмак – это сериал о Геральте из Ривии, а не о становлении страшненькой чернокожей волшебницы.

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Судя по всему, третий сезон пойдёт под откос, ведь Генри Кавилл объявил о том, что в четвёртом сезоне его место займёт другой актёр. Ничего конкретного на эту тему узнать не удалось, ну а роль Геральта исполнит брат Тора – Лиам Хемсворт. Вы могли видеть его в фильме Голодные игры, ну а вскоре он примерит мантию Белого волка. На самом деле причины ухода не уточняются, ну а мы хотим напомнить вам о том, что в ближайшее время Генри Кавилл вернётся к роли Супермена, которую боссы DC так бесцеремонно хотели передать чернокожему актёру. Это длинная история, о которой вы можете почитать в прессе, ну а мы перейдём к герою нашего материала. Прежде всего напомним, что увидеть его можно будет в амплуа Шерлока Холмса в фильме Энола Холмс 2 уже 4 ноября. Фильм выйдет на Netflix, а сам детектив будет играть второстепенную роль. Но ведь ждёте раскрытия инфоповода?

Так вот, судя по всему, Генри Кавилл затеял большой апгрейд своего компьютера. Видеокарту он пока ещё не купил. Наиболее вероятным кандидатом для него кажется GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA смотрится великолепно, но актёр решил немного подождать. По его словам, нужно посмотреть, что представит AMD. Судя по всему, актёр читает инсайдерские вбросы о том, насколько быстрой окажется новая Radeon RX 7900 XTX. Если вы ещё не в курсе, то вперёд по ссылке, где есть все подробности. По словам Генри, он выберет самую быструю видеокарту, но также хочет обновить процессор. Кавилл оказался немного разочарован тем, что вместе с новым процессором придётся заменить и материнскую плату, ведь у него на повестке дня сборка компьютера на базе платформы AMD. Скорее всего, речь идёт о процессоре Ryzen 9 7950Х, ведь ранее актёр предпочитал флагманы.

По словам Генри, он уже начал подготовку к такому сложному шагу. Первым делом был куплен блок питания на 1600 Вт. Казалось, что замена займёт считанные минуты, но на самом деле всё это вылилось в довольно длительную и кропотливую процедуру. Пришлось перебрать все провода, ну а сам актёр называет всё это тренировкой, которая позволила ему вернуть навык перед сборкой полноценной системы. Если вы уже забыли (или не знали), то Кавилл называет себя геймером и признаётся в том, что по нескольку часов в день проводит в играх. Ясно, что во время напряжённых съёмок особенно не поиграешь, но актёр пользуется любым свободным моментом, предаваясь своему увлечению. Например, было время, когда он фанател от Warcraft и даже чуть не проиграл всю карьеру, забывая отвечать на звонки. Ну а сейчас он активно осваивает Total War: Warhammer III.

Если у вас есть немного свободного времени, изучите два ролика ниже. На первом актёр собирает компьютер. Было это в далёком 2020 году, но вы могли пропустить такое или слегка подзабыть. В любом случае, выбор за вами. Ну а второе – это криво переведённое интервью, в рамках которого Генри делится своими игровыми вкусами. В сети можно найти английский оригинал, но вдруг вы плохо знаете английский. В интервью Кавил рассказал о том, что обычные игроки могли встретиться с ним в Overwatch, даже не подозревая о том, кто пустил в них последнюю пулю. Кстати, если вы сомневаетесь, то именно из игры Генри узнал о существовании Геральта, а после заявил о своём желании воплотить образ Белого волка ещё до того, как создатели сериала начали писать сценарий.

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