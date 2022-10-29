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AMD пошла по стопам NVIDIA – Radeon RX 7900 XTX получит 24 Гб GDDR6, 384 бит, 400 Вт и 75 TFLOPs
Ожидается, что видеокарта Radeon RX 7900 XTX сможет обойти суперфлагман GeForce RTX 4090
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Чем ближе анонс того или иного продукта, тем больше в прессу просачивается слухов и даже подробных технических характеристик. Так уж получилось, что сегодня полупроводниковые гиганты начинают заливать деньги в рекламу новинок чуть ли не за год до их релиза. Например, первые утечки о графической архитектуре следующего поколения NVIDIA появились ещё до того, как серия GeForce RTX 3000 поступила на прилавки магазинов. Весь год геймеров кормили обещаниями увеличить производительность в 2 раза, а в итоге подняли быстродействие до 50% на флагманах. Неясно, что предложат графические чипы средневысокого ценового сегмента, но тот факт, что цены растут вместе с количеством кадров в секунду, не внушает оптимизма.

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Что до AMD, то здесь наблюдаются скромные попытки рассказать о новом поколении при помощи инсайдеров, хотя у NVIDIA это получается намного лучше. Несмотря на это сегодня мы знаем большую часть технических характеристик нового флагмана следующего поколения. Ну или теперь знаем, ведь за последние недели спецификации претерпели существенных изменений. Есть мнение, что Лиза Су дала возможность выступить Дженсену Хуангу, а после выбрала один из вариантов графических чипов, о котором пресса даже не слышала. Прежде всего утверждается, что в качестве флагмана представят Radeon RX 7900 XTX. Здесь красные пошли на настоящие жертвы, ведь вместо 256-битной шины используется довольно широкая 384-битная. Видеокарта точно не будет дешёвой, ведь кроме шины есть ещё 24 Гб видеопамяти, работающей на скорости до 20 Гбит/с. Инсайдеры полагают, что это даёт пропускную способность в районе 960 ГБ/с, что вплотную приближается к флагманам NVIDIA. Вот только у зелёных нет технологии Infinity Cache. Сообщается, что Radeon RX 7900 XTX сможет рассчитывать на внушительные 192 Мб, что на 50% больше того, что предлагает Radeon RX 6900 XT. Также ожидается наличие 12 288 шейдерных ядер и 5-нм технологический процесс, но об этом вы знаете и без нас. Предполагается, что в следующем поколении инженерам AMD удастся поднять тактовые частоты графического чипа до 3 ГГц, за счёт чего мощность видеокарты достигнет 75 TFLOPs. Что до энергопотребления, высказываются различные мнения. Дело в том, что ранее представители красной команды утверждали, что по этому параметру готовят геймерам сюрприз. Именно поэтому 400 Вт для Radeon RX 7900 XTX не кажутся здесь логичными.

В то же время есть и другой графический чип. Речь о Radeon RX 7900 XT, который будет основываться на 320-битной шине и получит 20 Гб видеопамяти. Изучить предварительные характеристики вы можете в таблице, ну а мы заметим, что AMD скопировала стратегию NVIDIA предыдущего поколения. Вспомните: флагман GeForce RTX 4090 имел 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину, тогда как GeForce RTX 3080 удостоилась всего 10 Гб видеопамяти и 320-битной шины. Насколько такой шаг для красных станет удачным, нам ещё предстоит выяснить. Что любопытно, на этот раз GeForce RTX 4080 окажется 256-битным, ну а в среднем ценовом сегменте и вовсе воцарятся 128-бит. Будет нелишним напомнить, что сегодня ширина шины не является главным мерилом производительности. Возможно, для некоторых сценариев этот показатель и важен, но точно не для игр, а значит предсказать расклад сил крайне сложно.

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Напомним, анонс серии Radeon RX 7000 состоится уже на следующей неделе. Инсайдеры не исключают, что геймеров действительно может ждать большой прорыв. Архитектура RDNA 3 кажется тёмной лошадкой, а перспективы для роста имеются. Не менее важны заявления относительно улучшения производительности в трассировке лучей. За последние годы волшебные лучи пробрались даже на консоли, поэтому всё больше людей хотят приобщиться к реалистичным отражениям и другим спецэффектам. Если инженеры AMD на этом направлении действительно добились ощутимых успехов, то можно будет говорить о том, что красные выйдут из тени зелёных, полагаясь на собственную эффективную технологию. Пока же можно констатировать, что трассировка у AMD не впечатляет, а та же FSR даёт больше мыла, чем DLSS.  

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#видеокарты #radeon rx 7900 xtx
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jsth
11:37
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konstantininform
11:37
Может 21к цена на сегодня?
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11:36
Ты у поляков уже сосёшь там, да? Не отвлекайся на меня.
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11:33
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Freeman00
11:30
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Никита Мерчук
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