Правило не несёт обязательного характера, но всё это только начало

В последние годы наши читатели всё громче твердят, что хорошие игры перестали выпускать. Неясно, что имеется в виду под хорошими играми. Так, танкисты продолжают гонять свой Мир танков, впрочем, как и любители кораблей всё так же сражаются за господство в узких бухтах и широких заливах. Никуда не делись и фанаты стрелялок, которые составляют многомиллионную армию, приставляющую абсолютное большинство в игровом сегменте. Ну а крупные студии нехотя выпускают блокбастеры. Наиболее активны на этом направлении подопечные Sony, занимающиеся активным портированием консольных эксклюзивов. Что до остальных, то здесь также не всё так плохо, хотя некоторая вялость в разработке и постоянные переносы сроков действительно заметны. Не исключено, что проблема в затяжной эпидемии коронавируса, а может дело в отсутствие на руках у геймеров достаточного количества современных видеокарт.

реклама

Сложно сказать, в чём же дело, но если попытаться расширить свой кругозор, то всегда можно найти что-то интересное. Не идеально, но вполне сносное. Например, автор данного материала недавно играл в Steelrising. С боссами пришлось помучиться, а графика не дотягивает до блокбастера, но зато игра лежит абсолютно бесплатно на торрентах, ну а меню и субтитры на русском языке. Кстати, вопрос пиратства как никогда актуален, ведь российские геймеры оказались лишены множества новинок, которые теперь недоступны для приобретения в легальных цифровых магазинах. Владельцы игровых приставок потеряли надежду, а некоторые и вовсе убрали консоли на полки, ведь кроме примитивных индипроектов ничего нового нет. Может показаться, что хуже уже не будет, но ведь и в 2020 пресса сетовала на трудный год. Следом пришёл адский 2021, а 2022 доказал, что завтра может быть куда веселее, чем сегодня. И это совсем не радует.

Как стало известно, в Steam появилась новая система ценообразования. Так, долгое время разработчики игр самостоятельно устанавливали на них стоимость, игнорируя курсы национальных валют. В результате разница в цене на одну и ту же игру в Германии и России могла составлять десятки долларов. Хорошо, если пересчёт делался с учётом покупательской способности жителей РФ. Многие разработчики трезво оценивали экономическое благосостояние населения Азии, Африки, Южной Америки и других регионов, что позволяло местным геймерам выходить из тени. Но бывало и так, что те же российские геймеры вынуждены были платить в пересчёте на доллары намного больше, чем американцы. По мнению руководства Steam, пришло время создания универсального инструмента, позволяющего разработчикам в несколько кликов расставить цены без необходимости привлечения местных специалистов.

На видео ниже вы можете посмотреть, как это работает в реальности, ну а в результате абсолютно все геймеры будут платить за игры дороже. Особенно весело любителям компьютерных игр из Турции и Аргентины. В первом случае стоимость может вырасти на 400%, тогда как жители Аргентины и вовсе должны будут платить за доступ к развлечениям на 500% дороже. По словам представителей Steam, перед нами рекомендации, тогда как никто не запрещает разработчикам ставить свои цены, игнорируя предложенный механизм. Но мы ведь с вами прекрасно понимаем, что сегодня рекомендациями воспользуется часть разработчиков, а уже через год многие предпочтут получать за свои творения больше. Как это повлияет на покупательскую способность геймеров, ещё только предстоит выяснить, но рост цен для России выглядит сомнительно. Можно сказать, что в последние месяцы фанатов Весёлого Роджера и без того стало слишком много, а подобная инициатива и вовсе способна убить цифровую дистрибуцию.

Пересчёт сделан исходя из стоимости игры в долларах. Например, если раньше за игру, которая стоила 1 доллар, просили 30 рубчиков, то теперь предлагают брать 42 рубля. Неясно, кто был так щедр, но оставим руководство Steam витать в облаках. Далее смотрим: игры, которые предлагались за 25 долларов в пересчёте на рубли, теперь будут стоить не 465, а 880 рублей, что на 89% дороже. Рекордный рост на 114% для игр стоимостью 30 долларов. Здесь вместо 515 рублей предлагают брать 1100 рублей. Повторимся, что это всего лишь рекомендация, ну а как будет на самом деле, мы с вами узнаем совсем скоро. Более полную информацию по ценовой политике, читайте по ссылке.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай



