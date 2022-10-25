Core i9-13900K получил скромные продажи в сети магазинов MindFactory

Сегодня ясно, что процессоры AMD серии Ryzen 7000 оказались не такими, как нам бы с вами хотелось. Прирост производительности заметен не только в многоядерных, но и одноядерных задачах, но высокие цены на материнские платы, а также оперативную память буквально уничтожили все шансы на высокие продажи. В ближайшие недели реальной перспективы переломить ситуацию нет, а значит многое будет зависеть от желания и возможности Лизы Су снижать цены. На самом деле всё самое интересное впереди, ведь Intel со своими Raptor Lake не только смогла догнать красных, но и предложила куда более впечатляющие результаты в играх, закрепив за собой звание производителя самого быстрого процессора на планете.

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Фанаты AMD подавлены, пытаясь найти сильные стороны Ryzen 9 7950 ХТ. Процессор не так плох, но Core i9-13900K не только лучше, но и дешевле. Материнская плата с разгонным потенциалом на флагманском чипсете Z690 (предыдущего поколения) даже в Европе стоит около 350 долларов, а в качестве оперативной памяти можно выбрать DDR4. При этом синий флагман всё равно окажется быстрее. Вот и получается, что многие эксперты ожидали, что потенциальные покупатели бросятся в магазины, за камнями Intel. Увы, чуда не случилось, ведь у нас есть статистика европейского магазина MindFactory, свидетельствующая о том, что несмотря на кажущийся успех синей команды был разбит мощью маленького Ryzen 7 5800X3D. Перед нами 8-ядерный процессор, с низкой тактовой частотой, основанный на архитектуре предыдущего поколения, но обладающий технологией 3D V-Cache. Как выяснилось, играм нужно много кэш-памяти, а в результате Ryzen 7 5800X3D слегка уступает Core i9-13900K в играх. Но это с видеокартой GeForce RTX 4090, тогда как с любой другой разница стремиться к нулю. Не стоит забывать, что материнскую плату для Ryzen 7 5800X3D можно купить дешевле 100 долларов, или вовсе установить его в старую систему, где раньше трудился другой камень AMD под сокет АМ4.

Но вернёмся к результатам первой недели продаж Raptor Lake. Ожидаемо энтузиасты раскупали флагман Core i9-13900K более активно, хотя 250 единиц против 1000 Ryzen 7 5800X3D выглядят неубедительно. Самым продаваемым процессором Intel стал Core i5-12400F, заинтересовавший 260 пользователей, ну а большинство геймеров предпочло предыдущую серию AMD. Можно сказать, что это настоящий подарок для Лизы Су. Вы случайно не знаете, когда у главы красны день рождения? А может фанаты госпожи Су решили начать дарить ей новогодние и рождественские подарки раньше времени? Как бы там ни было, но старый добрый Ryzen 7 5800X на втором месте. Суперскоростной 8-ядерник заинтересовал 560 пользователей. На третьем месте Ryzen 5 5600Х, который разошёлся в количестве 530 единиц. Ну и в целом линейка Ryzen 5000 сегодня в фаворе, что позволило AMD удержать позиции на краю бездны.

Статистика выглядит следующим образом: всего продано 6315 процессоров. Из них за AMD: 4260 единиц с ростом на 26%, тогда как Intel умудрилась отгрузить 2055 камней, что тоже неплохо, ведь это 70% рост по сравнению с предыдущей неделей. В итоге красные занимают 67.46% рынка, ну а синие – 32.54%. А вот средняя стоимость одного процессора у AMD сильно просела и составляет 295 долларов. Это значит, что маржа окажется намного меньше ожидаемой. Что до Intel, то благодаря Core i9-13900K временно удалось поднять среднюю стоимость до невероятных 384 долларов. Такого не наблюдалось очень давно, что привело к тому, что синие откусили почти 40% от всего денежного пирога, отгрузив намного меньше единиц готовой продукции.

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Эксперты констатируют, что назвать происходящее победой AMD будет неверным. На самом деле мы видим, как один процессор спас положение вещей. Помогают и скидки на камни предыдущего поколения, но вечно праздник жизни длиться не будет. Лизе Су нужна высокая маржа, а на разработки Ryzen 7000 потрачены огромные деньги. Какую стратегию изберут красные, пока неясно, но в данный момент можно констатировать, что благодаря старым разработкам и высокому потенциалу удалось избежать краха.