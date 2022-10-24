Пытаемся взять самую выгодную видеокарту без компромиссов

Если у вас достаточно денег в кармане, то вы смело можете разгуливать по дорогим бутикам, скупая ширпотреб в несколько раз дороже средних цен в обычных магазинах. Здесь всё зависит от вашей платёжеспособности, ведь при прочих равных, выбор всегда за покупателем. С видеокартами примерно такая же ситуация. Есть бренды, которые продают свои модели значительно дороже того, сколько просят за аналоги менее именитые производители. Разница может быть ощутимой, а энтузиасты ценят качество Asus и MSI.

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Что любопытно, иногда это приводит к весьма сомнительным сделкам, ведь GeForce RTX 3060 Ti Asus продаётся дороже GeForce RTX 3070 Palit. Мы не предлагаем вам отказываться от ваших привычек, но и слепо гнаться за брендами – это довольно сомнительная практика. Но если бы всё было так просто, ведь разобраться в том, что вам вообще нужно, и стоит ли платить за видеокарту 30 000 рублей, способны не все. Давайте изучим сильные и слабые стороны нескольких графических чипов, определив их принадлежность и пользовательскую аудиторию.

Radeon RX 6650 XT подходит для тех, кто стремится получить максимальное быстродействие по минимальной цене. Графический чип не пользуется спросом, поскольку создан AMD, а значит вызывает массу вопросов у обычных геймеров. Можно было бы изучить тесты, но рядовой любитель компьютерных игр слишком занят, поэтому предпочитает послушать байки из интернета. Ну а там пишут, что Radeon RX 6650 XT имеет проблемы со стабильностью и драйверами. На самом деле ничего подобного нет, а видеокарта весьма привлекательна.

В качестве прямого конкурента предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3060. Увы, но графический чип NVIDIA до 15% уступает в реальных играх по быстродействию, поэтому мы рекомендуем делать выбор головой, а не ушами. Если ваши знакомые молятся на Дженсена Хуанга, это ещё не значит, что перед вами святой. Ценовая политика зелёного лагеря оставляет желать лучшего, а по соотношению цены и производительности Radeon RX 6650 XT вырывается на первое место. К модели от MSI нет претензий, но в данном случае сложно напортачить. Сам графический чип не отличается горячим нравом, а значит ничего сверхъестественного нам не предлагают. Кстати, за последнюю неделю цена GeForce RTX 3060 ощутимо снизилась, поскольку долгое время за такую видеокарту просили от 35 тысяч рублей.

За 25 260 рублей вы можете купить GeForce RTX 3050 производства KFA2. Не самый именитый бренд, но в данном случае у нас откровенно бюджетный графический чип, для охлаждения которого не нужны мощные вентиляторы. GeForce RTX 3050 пользуется высоким спросом и может стать хитом 2023 года. Всё зависит от того, продолжит ли NVIDIA выпускать такие видеокарты в будущем. Если по соображениям жадности графические чипы перестанут производиться, то у геймеров и вовсе не останется выбора в данном ценовом сегменте.

На тысячу дороже доступна видеокарта Radeon RX 6600. И снова AMD побеждает по быстродействию, но такая информация проносится мимо ушей большинства пользователей. Куда проще купить GeForce RTX 3050, о которой так много пишут в прессе. Судя по всему, рекламные бюджеты красных куда меньше, но проблема ещё и в том, что Лиза Су пока не готова конкурировать с Дженсеном Хуангом. Возможно, причина в неспособности производить достаточное количество графических чипов, или перед нами обычный договорняк. Вы ведь не забыли, что это парочка родственники?

Для тех, у кого с финансами трудности, отлично подойдёт GeForce GTX 1650. Palit поставила систему охлаждения на два кулера, что позволило снизить шум и повысить эффективность работы. Вы можете смело брать GeForce GTX 1650 для любых игр, правда мечтать о графике на высоких мы бы не советовали. Только 1080р на средних, а в остальном экономия может и оправдаться, ведь многие наши читатели предпочитают стрелялки и нетребовательные игры.

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Radeon RX 6500 XT дороже и быстрее, но есть нюанс. Так, если у вас новый компьютер, а на материнской плате есть поддержка PCIe 4.0, то Radeon RX 6500 XT обойдёт GeForce GTX 1650 с большим отрывом. В этом случае нечего даже думать, ведь преимущество можно получить не только по быстродействию, но и по энергоэффективности. Так мало ни потребляет ни одна игровая видеокарта. Ну а с PCIe 3.0 вы на Radeon RX 6500 XT получите аналогичную производительность с GeForce GTX 1650. Нет смысла переплачивать.