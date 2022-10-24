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Собчак раскритиковала Антона Красовского, призвавшего к насилию над украинскими детьми
Антон Красовский был уволен, а будущее его туманно
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В средние века среди специалистов высокого класса было принято брать на работу подмастерье. В данном случае не так важно, был ли это портной или кузнец, ведь логика подобным действиям была в следующем. Во-первых, таким образом мастер мог передать свои знания, ну и не забывайте, что со временем глаз замыливается. Ты начинаешь считать свою работу идеальной, не видя палена в своём глазу, старательно выискивая соломинки у конкурентов. Практика подмастерьев прошла через века, что привело к появлению целой плеяды великих художников своего времени. С политикой происходит примерно то же. Если одно государство слишком долго находится на вершине, то начинает мерить всех остальных по своим лекалам.

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Не удивительно, что мы видим уродливое отражение толерантности, когда военные преступления США мировая общественность предпочитает не замечать, вместо этого днями напролёт придумывая, в чём бы обвинить Россию. На протяжение многих лет неправительственные организации из демократической Америки работали с детьми и подростками из Восточной Европы, а в результате мы видим, как современные элиты этих стран представляют собой сгусток ненависти к РФ. Русофобство возведено в культ, а единственный лейтмотив – это противостояние с Россией. Не стала исключением и Украина. Страна медленно пропитывалась русофобством, а после вспыхнула огнём противоречий, вызвав настоящий пожар в обществе. На конце февраля 2022 года социальное противостояние достигло предела, а уже очень давно позиции жителей западных и восточных частей страны не были так далеки. Чего только стоит предвыборная компания В. Зеленского. Когда комик приезжал в южные и восточные регионы, то обещал мир с соседями, планируя как можно быстрее покончить с войной. Ну а посещая Львов задорно танцевал на площади, выкрикивая «Москаляку на гиляку!». Уже тогда здоровые люди разводили руками, но местные жители не хотели верить своим глазам и ушам, а в результате мы имеем СВО со всеми вытекающими последствиями.

Современная Украина основана на доктрине искоренения всего, что может связывать страну с Россией. Это и уничтожение памятников, и переименование улиц. По телевизору слышны призывы к убийству русских, но всё это стараются осуждать даже официальные лица, поскольку опасаются, что европейский обыватель увидит, во что превратилась страна за последние 8 лет. Нужно признать, что людей с больной психикой много по обе стороны, ведь и в российских телеграмм каналах слышны высказывания уничтожить мирное население, бросить ядерную бомбу на Киев и многое другое. К счастью, вопли умалишённых старательно пресекаются, но бывает и так, когда всё это попадает в прямой эфир.

20 сентября в эфир телеканала RT Россия была выпущена передача «Антонимы», в рамках которой ведущий Антон Красовский беседовал с известным писателем Сергеем Лукьяненко. Мы не будем пересказывать всех слов ведущего, отметим лишь тот факт, что Антон предложил топить украинских детей и сжигать в их собственных домах. Мы специально не писали на эту тему на выходных, поскольку ждали официальной реакции руководства телеканала. Сегодня стало ясно, что Красовскому больше не рады. Ведущего осудило журналистское сообщество, представители канала и даже Ксюша Собчак. Особенно недовольна высказываниями ведущего была Маргарита Симоньян, которая довольно жёстко прошлась по персоне опального журналиста.

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Контракт с Антоном Красовским расторгнут, а будущее его туманно. Не исключено, что у бывшего ведущего могут начаться проблемы с законом, поскольку его высказывания подпадают сразу под несколько статей, включая экстремизм и призывы к убийству мирных жителей. Мы же предлагаем всем тем, у кого есть собственное мнение по этому вопросу, вначале изучить историю. Только после этого можно говорить о собственном мнении, ведь позиция блогера, который вещает вам проплаченный бред за доллары, бесконечно далека от истины. Ну и не забывайте, что большинство популярных блогеров по обе стороны крайне безграмотны, поэтому полагаться на мнение двоечников мы бы не стали. Узнать больше по теме и посмотреть видео можно по ссылке. Кстати, многие эксперты констатируют, что заявления Антона Красовского стали настоящим подарком для украинской прессы, призывая прокуратору разобраться в правомерности подобных высказываний. 

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#политика
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