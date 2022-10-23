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Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам

Газовые хранилища Европы заполнены на 94%, вот только газ там принадлежит бизнесменам из США и Британии
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Несколько дней канцлер Германии сделал неожиданное заявление. По словам Олафа Шольца, страна слезла с газовой иглы РФ, о чём с большим пафосом в голосе и было объявлено рукоплещущей толпе. Пока неясно, как на все эти инсинуации отреагируют обычные немцы, но особенно впечатляет, что подобные заявления были сделана уже после подрывов Северного потока-1/2. Казалось бы, кто мешал немцам и раньше отказаться от российского газа, отапливая дома дровами? Об этом и поговорим ниже.

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У Европы есть несколько проблем, которые делают понятие «энергетическая безопасность» невозможным. Так, за несколько тысячелетий активного освоения и урбанизации, все ресурсы Старого света оказались исчерпаны. Есть небольшое количество шахт с углём, но извлечённая порода горит просто отвратительно и даёт намного меньше тепла, что руда из других регионов. С деревьями туго, а значит подобные ресурсы придётся где-то закупать. Холодный климат делает невозможным эксплуатацию солнечной энергетики, а фермеры с большим удовольствием отдают поля под посевы и выпас скота, чем размещение ветряных электростанций. Данная технология весьма сомнительна, поскольку окупается за 30 лет и больше, тогда как кушать хочется всегда. Речные ресурсы явно недостаточны для генерации достаточного количества энергии, но всё это было ясно ещё до того, как у человечества вообще появилась потребность в электричестве. Европейские лидеры веками выносили богатства из стран Азии, Африки и Южной Америки, а многие до сих пор фактически контролируют небольшие государства, с марионеточными политиками.

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Вот и получается, что на начало 2022 года Европа пришла с большими амбициями, способностью печатать деньги и зверским аппетитом. ЕС производит немало продукции на экспорт, вот только для конкуренции требуются дешёвые энергоносители. Как вы уже поняли, ничего подобного там нет, а главным спонсором всего этого шабаша оставалась Россия. Дешёвый трубный газ и нефть лились рекой, а важные дяди из Европы то и дело махали пальчиком, указывая русскому Ивану его место у печки. Но Россия и дальше бы поставляла свои энергоресурсы неблагодарным европейцам, если бы местные элиты не стали бы так яростно пилить ветку, на которой сидят. Молчания Дании и Германии, а также нежелание Швеции создавать международную группу по расследованию диверсии на российском трубопроводе красноречиво говорит о том, что рыльце у местных элит в пушку. Представителям РФ отказано в допуске к месту взрыва, а страховые выплаты зависли в воздухе. И вот здесь на помочь европейской энергетической безопасности приходит щедрый дядюшка Сэм.

Как несколько дней назад заявил президент Франции Макрон. США поставляют в Европу СПГ по ценам в 4 раза дороже тех, что платят рядовые американцы, но ведь там ещё и действуют государственные дотации, в результате власти США продают своим потребителям газ до 90% дешевле, чем европейцам. Многие эксперты заявляют, что европейская промышленность развалится, если цены на газ не вернутся к заявленным на начало 2022 года. Уже тогда было тяжело, а сегодня нет никаких перспектив. Ресурс не бесконечен, а в результате даже государственные дотации не в состоянии залатать всех дыр. Не стоит забывать, что СПГ (сжиженный газ) не только дороже трубного из России, но и требует особых условий хранения. Требуется построить множество терминалов, не говоря уже о переработке, что ставит под вопрос целесообразность подобных поставок, ведь заводов в Европе не так много. Ну и транспортировка обходится в копеечку, поэтому можно посоветовать Макрону радоваться, что цена не в 10 раз выше, а только в 4.  

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И вот на этом фоне поднимают головы оптимисты, рассказывающие о заполнении газовых европейских хранилищ на 94%. В Германии цифра выше, но российские эксперты высказывают на этот счёт своё мнение. Прежде всего есть все основания предполагать, что цифра взята с потолка и может не отражать реальной. Проверить обыватель ничего не в состоянии, поэтому остаётся только доверять властям на слово. Но даже если предположить, что Европа на все 100% заполнит газовые хранилища, то есть одна проблема, о которой предпочитают молчать. Как оказалось, большая часть подобных хранилищ принадлежит частным лицам. Если попробовать изучить тему детальнее, то это английские и американские компании, а значит конечным владельцем газа является не Европа, а всё тот же дядюшка Сэм.

Местные жители разводят руками, ведь Европой правит конкуренция и рынок. Если Британия даст больше денег, то газ из хранилищ уплывёт в страну туманного Альбиона. Ну и эксперты констатируют, что все 100% газа в хранилищах извлекать не будет, поскольку существуют технологические регламенты и нормы. Около 30% останутся недоступны, но и это не всё. Так, сегодня англосаксы закачивают относительно недорогой российский газ в свои хранилища, но продавать европейцам будут голубое топливо уже по рыночным ценам. Вот только близится зима, а значит стоимость газа вырастет. Северный поток уничтожен, с СПГ промашка, а значит уже к началу января 2023 года в Европе начнутся газовые войны за остатки драгоценного топлива. Если к этому моменту остановится и Турецкий поток, то будет совсем плохо. Не говоря об украинской трубе, которая может быть перекрыта в любой момент.  Не исключено, что случится это намного раньше, поэтому советуем вам купить побольше попкорна.

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