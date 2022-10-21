Ещё один перспективный дрон, созданный иранскими инженерами

Иран живёт под санкциями уже больше сорока лет. Предполагалось, что экономика страны развалится, а политические элиты упадут в ноги американцем, прося о помиловании. Не случилось. Эксперты полагают, что санкции бесполезны, поскольку не приводят к должному результату из-за закрытости стран, против которых они вводятся. Например, доступ иностранным гражданам в Северную Корею сильно ограничен, а в результате демократы из США не могут устроить там очередную цветную революцию, поскольку все граждане уверены, что американцы – это ходячие демоны, которые мечтают стереть их страну с лица земли. На самом деле такое утверждение полностью отвечает американской военной доктрине. Что до Ирана, то попасть туда проще, ну а в результате мы видим не активные протесты местных борцов за демократию, которые открыто спонсируются зарубежными фондами.

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Тема иранских протестов довольно сложная, поскольку любая критика вступает в противоречия с религией и местной культурой. Что сделать, если там запрещено женщинам оголять определённые части тела на публике. В стране действуют суровые ограничения, но людям из Европы сложно понять причины происходящего. Так вот, Иран уже 40 лет под санкциями, поэтому никто не ждал, что местные инженеры добьются таких успехов в создании тех или иных вооружений. Сдерживающей силой в регионе считается ядерное оружие, но не атомом единым планирует бить по потенциальным врагам руководство страны. Многие наши читатели знают о том, что дроны Герань-2 представляют собой перекрашенный Shahed-136, созданный иранскими инженерами из дешёвых комплектующих. При этом беспилотник обладает выдающими характеристиками. Например, он способен пролететь расстояние свыше 1500 километров. Пока подтверждённых фактов этому не было, но даже тот факт, что Герань-2 замечали на глубине свыше 350 километров в Украине, говорит о многом. При этом перед нами БПЛА с боевой частью 50 килограмм, что позволяет ему наносить ощутимый ущерб бронированной технике потенциального противника.

Как вы могли слышать, интерес к иранским дронам-камикадзе сильно возрос после их применения российскими войсками, а количество заказов от соседних государств значительно возросло. Только недавно пресса отчитывалась, что контракты готовы подписать 22 военных ведомства, но это только начало, ведь в копилке у Ирана много интересного. Сегодня мы не будем копать очень глубоко, ведь несколько дней назад был показан новый беспилотник. Meraj-521 представляет собой небольшой дрон, предназначенный для поражения личного состава и небронированной техники. Он имеет небольшой вес и способен продержаться в воздухе не больше 15 минут. Дальность полёта не превышает 5 километров, а значит применять такие устройства можно на линии соприкосновения. Боевая часть не может превышать 1 килограмм, а значит о больших повреждениях не может быть и речи. Судя по всему, сила Meraj-521 в количестве, ведь сегодня многие страны разрабатывают технологию роя, позволяющую атаковать военные или инфраструктурные объекты при помощи десятков и сотен беспилотников.

Известно, что запуск дрона осуществляется при помощи миномётной установки, после чего уже в полёте раскрываются крылья, включается двигатель, и малыш направляется на указанные позиции потенциального противника. Если вас интересовали сроки появления подобных БПЛА в рядах российской армии, то пока даже Иранские военные не получили ни одной единицы. Поскольку страна достаточно закрыта, то подобные вещи там не анонсируют, поэтому точных данных о том, сколько и куда дронов отправят, в прессе нет. На самом деле армия РФ не сильно нуждается в малогабаритных дронах, поскольку на вооружении есть Ланцет-1/2. Каждый обладает более внушительными характеристиками, а вопрос стоит только в цене. Мы не знаем сколько стоит Meraj-521 и Ланцет-1. Если окажется, что гораздо дешевле будет закупить десять иранских дронов, чем производить 1 свой, то выбор очевиден. Ну а пока можно наблюдать за тем, как в США бессильно машут кулаком в сторону Ирана. Напомним, власти исламской страны опровергли факт поставки собственных дронов в адрес России. В свою очередь умники и Белого дома назвали Иран страной конфликта между Украиной и Россией из-за поставок оружия. Ну а самые горячие головы и вовсе заявили, что Иран стал законной целью для американских ракет. Что в таком случае говорить о поставках оружия со всей Европы и США в адрес Украины? Оставим этот вопрос без ответа.

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