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Как бюджетный российский дрон Герань-2 пробил «Железный купол» Киева и умеет ли НАТО сбивать БПЛА
Эффективность защитных систем, которые строили специалисты НАТО, оказалась под вопросом
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Одна из главных задач, которую ставило перед собой украинское командование, состояло в создании эффективной защиты Киева от большинства воздушных атак. Через несколько месяцев после начала СВО такая система была создана и фигурировала в новостях в качестве «Железного купола». Российские эксперты отмечают, что активное участие в формировании противоракетной защиты сыграли специалисты НАТО. Под их руководством были собраны и объединены в единую сеть десятки советских комплексов. Позднее к ним присоединились иностранные ПВО, что позволило говорить о надёжной защите. Точных данных о том, насколько «Железный купол» прочный и стабильный, нет, поскольку массированные попытки пробить его не проводились. Российские эксперты утверждают, что система была расположена грамотно и работает под постоянным контролем специалистов НАТО. Эти ребята обрабатывают данные с помощью систем фиксации, а также видят перемещения российской авиации на спутниках. Разведку осуществляли и беспилотники, а в итоге даже низколетящие самолёты и вертолёты попадали под обстрел хорошо замаскированных зенитных комплексов.

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До недавнего времени считалось, что система действительно защищены, но в итоге в Киев прилетели российские беспилотники. Применение Герани-2 показало, что системы стран НАТО настроены на другие цели и не способны видеть беспилотники. Если раньше такая проблема не считалась актуальной, ввиду отсутствия у РФ достаточного количества дронов-камикадзе, то с приходом иранских БПЛА ситуация кардинально изменилась. Если вы читали последние новости, то могли узнать о массированных ударах по критической инфраструктуре, а достаточно громоздкие и шумные летающие «мопеды» оказались эффективнее авиации. Как стало известно, атака Герани-2 по Киеву уже привела к целому ряду скандалов. Прежде всего выяснилось, что на страже города стоят сильно устаревшие системы, которые выпущены десятки лет назад и имеют проблемы со встроенным взрывателем. Поясним, когда такая система как С300 наводится на цель, то не всегда попадает. В случае промаха срабатывает взрыватель. Даже если нечто подобное происходит над городом, то осколки настолько малы, что не способны причинить ущерб местным жителям и инфраструктуре. Вот только несколько ракет после старта тут же упали обратно.

И снова отсылаем вас в интернет, где вы можете найти эту информацию. Заранее отметим, что российская и украинская сторона трактуют подобные инциденты иначе, но есть видео, доказывающие правомерность указанных выше заявлений. Как мы писали выше, «Железный купол» дрогнул, а сегодня страны НАТО планируют завести как можно больше средств для обнаружения дронов. Подобные инициативы требуют времени, поэтому пока неясно, когда первые системы заступят на службу и насколько высокой может быть их эффективность. Ну а пока украинские власти подходят к решению вопроса творчески. Вы могли читать о том, что несколько дней назад Герань-2 упала на жилой дом, в результате чего погибло несколько мирных жителей. Вчера достаточно откровенно на этот счёт высказался один из защитников, который подтвердил, что в результате использования стрелкового оружия дрон потерял курс и рухнул.

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Вместе с устаревшими С300, которые падают на головы киевлян, сюрпризы от стреляющих по дронам военным наводят на местных жителей панику. Российские эксперты констатируют, что удачных попыток сбить БПЛА с помощью автоматов крайне мало, а в мире обычно применяются крупнокалиберные снаряди. Как вы уже читали выше, сбитая над городом Герань-2 приводит к катастрофическим последствиям. Что любопытно, эффективное использование беспилотников сделало Ирану отличную рекламу, а только за последнюю неделю как минимум 22 страны обратились с предложением купить неназванное количество Shahed-136. Как вы могли слышать, в РФ идут поставки именно этого беспилотника, который после это маркируется, получая новое название. Подробностей на этот счёт мало, но факты таковы, что бюджетный дрон оказался не под силу довольно неплохим системам противоракетной обороны НАТО. Скорее всего, аналоги в США и Европе превосходят украинский «Железный купол», поскольку основываются на более современных ПВО, но это всего лишь предположение. Источник

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#военные технологии #герань-2
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