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Несколько дней назад были опубликованы фотографии и видео повреждённого участка трубы Северного потока-1. Швеция поделилась кадрами, рассказав о характере ущерба и некоторых других подробностях. При этом представители этой страны наотрез оказались сотрудничать с Германией и Данией, сославшись на секретность полученных данных. Всё это дурно пахнет, а эксперты твёрдо уверены в том, что оба трубопровода мертвы и больше никогда не будут использоваться для прокачки газа.

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Прежде всего стоит понимать, что США давно мечтает занять место России на европейском рынке. Америка в состоянии насытить своими СПГ всё возрастающие потребности ЕС, но дело не двигалось с мёртвой точки, поскольку доставленный на танкере газ не может быть конкурентным трубному. Это аксиома, а в результате парни из Белого дома под давлением принудили несколько европейских стран покупать у них сжиженный газ, тогда как основные маршруты уходили в азиатский регион. После начала СВО Европа всерьёз заговорила об отказе от российского газа, но сделать это было нереалистично, поскольку СПГ всё ещё дороже в несколько раз. Но проблема даже не в этом, ведь танкеры фрахтуются на длительный период времени, а значит нельзя за несколько месяцев поменять маршруты и отказаться от выполнения уже подписанных соглашений. Нет никаких сомнений, что Америка может заменить Россию в виде поставщика газа, вот только это уже будет совсем другая Европа.

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Многие немецкие политики констатируют, что без российского газа многие предприятия остановятся, поскольку выпускать продукты станет нерентабельно. Бренды перекочуют в третьи страны, а падение экономики и безработица ударит по обычным гражданам. Похоже, всё это очень мало интересуют правящие элиты, а недавний месседж со стороны США был проглочен без особых возмущений. Речь идёт о подрыве трубопроводов, которые поддерживали энергетику Европы, мешая американцам продавать свой газ в три дорога. Если обратиться к фактам, то ни Дания, ни Швеция не дали разрешение России на осмотр повреждённого трубопровода. Обе страны затягивают с ответом, а Германия хранит молчание. В максимально тайной обстановке было проведено расследование, в результате которого местные следователи пришли к выводу, что налицо диверсия, а в качестве виновницы называют руку Москвы. Русский след ищут шведы и датчане, но пока общего мнения на произошедшее эти страны не выработали.

Эксперты полагают, что Европа обвинит в произошедшем Россию. Прежде всего это отвечает политической конъюнктуре, ведь сегодня все происходящие в мире проблемы представители западных элит привыкли списывать на Москву. Но всё сводится не только к политике, ведь трубопроводы застрахованы. Каждый из них стоил около 10 миллиардов долларов, поэтому оператор имеет право на многомиллиардную компенсацию. Называется цифра в 17 миллиардов, вот только Россия ничего не получит. Так, если соответствующий орган ЕС официально признает, что была совершена диверсия, но злоумышленник не установлен, то платить русским всё равно придётся. Но если обвинить во всём русских, то страховку можно и вовсе не платить. Вот такая математика в деталях.

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Но если абстрагироваться от политических дрязг, то на первое место выходит вероятность восстановления повреждённых труб. И вот здесь у российских экспертов нет хороших новостей. Нужно понимать, что трубопровод имеет специально многослойное покрытие. Оно защищает не только от физических повреждений, но и от коррозии в результате постоянного воздействия солёной воды. Сколько метров трубопровода было уничтожено взрывом, знают только шведы и датчане, но им запрещает делиться фактами строгий дядя Сэм. При этом внутри довольно обширного участка трубы находится солёная вода. Поскольку российские специалисты не могут получить доступ к месту повреждения, то и нет никакой возможности оценить ущерб. По мнению главы Газпрома Алексея Миллера, потребуется отрезать огромный кусок трубы, что крайне сложно в технологическом плане. Не менее пессимистичен и Вице-премьер Александр Новак. Он полагает, что для России проще сегодня проложить новый газопровод, чем пытаться ремонтировать одну из веток Северного потока. Как вы уже поняли, для ремонта потребуется согласие всех стран, в водах которых проходят трубы. Очевидно, что никто подобного разрешения не даст, а значит Россия понесёт многомиллиардные потери. Снова.

Судя по всему, в правительстве РФ прекрасно понимают происходящее, поскольку планируют переориентироваться на Чёрное море. Сегодня в Балтике осталась неповреждённой ещё одна ветка, но ЕС вряд ли даст добро на её запуск. Что до специалистов, то сегодня в России есть не только технологии, но и возможность реализовывать подобные проекты самостоятельно. Ну а пока политика стоит на пути бизнеса, мы не увидим никаких перспектив решения озвученных выше проблем. Некоторые оптимисты полагают, что холодная зима приведёт в порядок головы европейцев, но мы бы пока не ставили на то, что разум возобладает над силой, ведь США прочно удерживают ЕС в кулаке и не собираются никуда отпускать.