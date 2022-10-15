Расследование затягивается, а значит ни о какой компенсации пока речь не идёт

Спустя почти 20 дней после диверсии на трубопроводах Nord Stream можно с уверенностью сказать, что Европа намерена спустить дело на тормоза. Дания сделала вид, что изучила трубу на подконтрольной территории, а после по указке из Вашингтона (или Лондона) назвала виновными во взрыве российскую сторону. В Германии ждали хоть каких-то результатов расследования, а в дело активно включилась Швеция. В экономической зоне этой страны находится разрыв системы, поэтому ни у кого не было сомнений, что уж с европейскими партнёрами Стокгольм поделится ценными данными. Похоже, дело зашло в тупик. Дания отмалчивается, ну а Швеция прямо заявила о том, что не планирует раскрывать какие-либо детали. При этом причина в том, что секретность данных настолько велика, что делится ими с кем бы то ни было, не представляется возможным. И вот здесь и возникает вопрос: что же такого нашли шведы, что теперь боятся даже об этом говорить?

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Официальные представители Германии помалкивают. Шольц уже привык утираться от плевков, поэтому наша любимая ливерная колбаса стерпит и этот выпад в свой адрес, а вот многие другие политики и общественные деятели негодуют. Очевидно, что именно немцев можно назвать пострадавшей стороной, а значит нет никаких сомнений, что Германия заинтересована в получении исчерпывающих ответов на самые животрепещущие вопросы. Ну а пока немцы тихо негодуют в сторонке, Швеция констатирует, что создание единой европейской комиссии невозможно. Неясно, как это повлияет на работу миссии, которая в нескольких районах Балтийского моря проводит широкомасштабный поиск улик. Известно, что на прошлой неделе Германия направила два военных катера, а также подводный беспилотник Sea Cat. Есть мнение, что немцы пришли слишком поздно, поскольку Швеция и Дания приступили к изучению повреждений на несколько недель раньше.

Немецкие специалисты констатируют, что трубопровод повреждён намного сильнее, чем предполагалось изначально. Якобы, труба перебита на протяжение десятков или даже сотен метров, хотя пока не исключается мнение, согласно которому остатки трубы могло смыть подводным течением. В любом случае только одна пробоина доказывает, что использовалось невероятное количество взрывчатки порядка 500 килограмм в тротиловом эквиваленте. Можно сделать вывод, что у всех трёх стран уже есть некоторые данные, но Дания предпочитает молчать, Шведы открыто послали своих европейских партнёров, а где-то рядом растерянно стоит Германия. Представители Берлина пишут, что надеются на возобновление трёхсторонней миссии с привлечением датских и шведских специалистов, ну а эксперты разводят руками.

Вся пикантность ситуации состоит в том, что России было отказано в доступе к собственному трубопроводу. Не нужно быть сыщиком уровня Шерлока Холмса, чтобы сделать простые выводы: Дания активно заметает следы своих старших партнёров, поэтому этим ребятам сказать нечего. Швеция нашла некие доказательства, способные пролить свет на диверсию, но очень не хочет этими данными ни с кем делиться. Если бы обнаружилась рука Москвы, то об этом значили бы все вокруг, а значит шведы чего-то очень боятся. Может гнева сонного Джо? Ну а Германия пытается делать хорошую мину при плохой игре. По мнению российских экспертов, сегодня энергетическая безопасность Европы висит на волоске. Северные потоки разрушены, а украинская газотранспортная система в любой момент может быть остановлена. В рабочем состоянии остаётся только Турецкий поток, но в прессу попадала информация о предотвращении диверсии на одном из участков газовой трубы. Вспомните странную разгерметизацию нефтепровода Дружба, и вам тут же станет ясно, что кто-то очень сильно хочет отрезать все российские каналы поставок энергоресурсов в Европу.

Те же эксперты констатируют, что только в результате взрывов на Северных потоках, были потеряны до 800 миллионов кубических метров газа. Сегодня в ЕС ещё нет дефицита газа, но проблема станет актуальнее с наступлением холодов. Большинство стран Европы сможет отказаться от российского газа, заменив его американским СПГ. Да, это дороже, но разве можно спорить с кормящей тебя рукой? Тем более, что эта рука ещё и способна отшлёпать зарвавшихся европейских политиков. Ну а Германию ждут невесёлые месяцы. Немецкие эксперты констатируют, что без дешёвых российских энергоресурсов промышленность страны станет неконкурентной. Продавать товары в США и другие государства по текущим цена не получится, а значит кому-то придётся потуже затягивать пояса. А вообще это только кажется, что пострадает только Германия. Всё дело в том, что именно эта страна является основным донором содружества. Если не будет немецких денег, то рухнет буквально всё. Похоже, некоторые политики так заняты придумыванием антироссийских санкций, что совсем забыли, чья рука на самом деле их кормит. До прозрения осталось всего несколько месяцев.

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P.S. Согласно договору, заключённому при строительстве повреждённых трубопроводов, пострадавшая сторона должна получить полноценную компенсацию. Похоже, разбирательство будет тянуться годами или десятилетиями, а денег Россия никогда не получит. Источники: 1, 2, 3.