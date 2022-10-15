Неожиданная идея, которая пришла в головы депутатам Госдумы

После ухода из российских кинотеатров американских фильмов образовался вакуум, заполнить который пытаются продукцией отечественного производства, а также фильмами, которые всё ещё доступны в прокате. Очевидно, что конкурировать с новинками Голливуда пока сложно, а зрители медленно, но очень уверенно переходят на стриминг. Вот только санкции со временем добрались и туда. Крупнейшие иностранные лейблы постепенно лишают жителей России популярных музыкальных композиций, а Netflix не планирует возвращаться. Стоит отметить, что очень многие иностранные и отечественные компании полагали, что вскоре дядюшка Сэм найдёт себе новую игрушку, а рынок развлечений вернётся на круги своя. Судя по всему, если это и случится, то очень нескоро.

реклама

Ну и не забывайте, что удар проводился по всем направлениям, поэтому были остановлены продажи компьютерных игр и даже операционных систем, ведь Microsoft официально покинула российскую розницу. Несколько дней назад компания снова начала продавать лицензионные пакеты. Неясно, насколько долго продлится такая акция, вот только российские пользователи устали от Американских горок. В результате уже летом резко выросло число запросов в поисковиках на пиратский контент, ноутбуки с предустановленной операционной системой Windows никто не берёт, а музыку и игры теперь скачивают на торрентах. Многие жители страны обнаружили, что тот контент, за который они ещё недавно платили тысячи рублей, можно взять абсолютно бесплатно на торрентах. Популярность подобных сервисов растёт, а культура платить за интеллектуальную собственность, быстро исчезает. Эксперты отмечают, что западные компании потратили сотни миллионов долларов на то, чтобы приучить жителей России платить за развлекательный контент. Можно сказать, что сегодня эта система терпит сокрушительное поражение.

Напомним, что ещё весной ходили слухи, согласно которым правительство РФ планирует разрешить пиратский контент по типу параллельного импорта. Похоже, первые шаги на этом направлении будут сделаны в самое ближайшее время. Речь идёт о новой инициативе Артёма Кирьянова, занимающего пост зампреда комитета Госдумы по экономической политике. По словам депутата, необходимо создать государственную структуру, в обязанности которой будет входить сбор и продажа развлекательного контента, который не может быть лицензирован на территории РФ. В первую очередь будет решена задача доступа к новинкам кино, поскольку именно эта проблема сегодня стоит на повестке дня. В то же время идея носит достаточно широкий характер, поэтому созданная организация будет заниматься продажей программного обеспечения, музыкальных композиций, сериалов, компьютерных игр и многого другого цифрового контента. Пока идея витает в воздухе, а значит не была принята официально. Артём Кирьянов уверен, что благодаря реализации задуманного, можно избавиться от постыдной дискриминации жителей России, а также получить дополнительные выгоды.

Так, сегодня перед потребителями подобного контента есть несколько альтернатив. Можно воспользоваться средствами обхода блокировок VPN и с помощью криптовалют или других сложных способов оплачивать лицензионный контент западным правообладателям. В этом случае не стоит ожидать русской локализации, а число любителей создавать себе сложности, невелико. Куда проще отправиться на торренты, скачав всё необходимое программное обеспечение, вместе с играми и фильмами бесплатно. Артём Кирьянов утверждает, что государственная структура сможет принести немалую пользу, ведь жители России не будут платить деньги западным компаниями, обратившись в специальный фонд, где за небольшую плату смогут купить продукцию более высокого качества, чем предлагают пираты. Ну а деньги, полученные в результате подобной деятельности, пойдут напрямую государству или на финансирование российского развлекательного контента. Отмечается, что нужно заняться формированием фонда, вот только взять все эти программы можно только в одном месте – на торрентах. Забавная идея, не находите?

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Депутат считает, что сегодня право собственности используется для дискриминации россиян. Это недопустимо, а значит нужно вернуть жителям страны доступ к утерянному контенту. Ну а найдёт ли идея поддержку у других депутатов, мы узнаем в самое ближайшее время. Пока все подобные инициативы игнорировались. Законодатели не хотят брать на себя ответственность, а в результате пиратство становится нормой. Нам кажется, что уже очень скоро даже ответственные покупатели лицензионного контента благополучно забудут о необходимости платить за чужой труд. Источник.