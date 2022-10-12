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Почему я никогда не куплю новую GeForce RTX 4090 – 6 мощных и выгодных видеокарт из магазина

Новая видеокарта GeForce RTX 4090 оказалась жутко дорогой и явно переоценённой. Давайте подумаем, какие альтернативы есть в российских магазинах здесь и сейчас
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Мне неизвестно о чём думал Дженсен Хуанг, когда принимал решение о рекомендованной стоимости графических чипов нового поколения. Скорее всего, глава NVIDIA живёт в своём идеальном мирке, где рядом с ним ходят миллионеры, для которых потратить пару тысяч на видеокарту сродни чашке кофе. Вот только реальные люди предпочитают не тратить такие деньги на виртуальные глупости, а средняя цена на видеокарту не превышает 300 долларов. Стоит отметить, что в 2021 году майнеры сильно разбаловали старину Хуанга, ведь средняя цена на один графический чип достигала 1000 долларов. Вот только 2021 год давно прошёл.

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Сегодня желающих платить так много почти не осталось, а значит GeForce RTX 4090 за 2000 евро будет лежать мёртвым грузом. Но если в прошлом поколении была хотя бы GeForce RTX 3080 за 699 долларов, то на этот раз нам предлагают GeForce RTX 4080 за 1200 долларов или 1500 евро. А ведь есть ещё и GeForce RTX 3080@12 Гб, которая стала наследницей GeForce RTX 3070. Вот только вместо 500 долларов за неё просят 899 вечнозелёных. Мне кажется, что ждать поблажек от NVIDIA придётся долго, ведь какое-то время компания будет пытаться продавать свои новинки по завышенным ценам. Возможно, когда реальность больно ударит по доходам, Дженсен Хуанг и возьмётся за ум, а пока давайте подумаем, какие альтернативы жутко дорогим видеокартам следующего поколения можно купить здесь и сейчас.

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GeForce RTX 3090 Ti – это самый очевидный выбор. Видеокарта стоит дорого, но когда GeForce RTX 4090 приедет в Россию, то вы сможете убедиться, что ничего не знаете о действительно высоких ценах и жадности ритейлеров. Ну а GeForce RTX 3090 Ti имеет ту же скоростную видеопамять на 21 Гбит/с и будет ещё много лет тянуть все игры в разрешении 4К. На самом деле мощи этого графического чипа вам будет больше, чем достаточно, ведь она идеально подходит для центров обработки данных, где можно задействовать 24 Гб видеопамяти в полной мере.

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Если вы не гонитесь за суперфлагманом, то берите GeForce RTX 3080 Ti. С этой видеокартой вам точно не будет скучно, а благодаря высокому быстродействию, она почти не отстаёт от лидера списка. В играх вы и вовсе можете ничего не заметить. Особенно, если не будете использовать средства фиксации количества кадров в секунду, ну а цена ощутимо ниже. Получается, что вы можете сэкономить на пустом месте 40 тысяч рублей. Прекрасное предложение и одна из самых перспективных видеокарт для зажиточных геймеров.

Если хотите сэкономить ещё 16 тысяч рублей – милости просим, ведь есть GeForce RTX 3080, которая принадлежит ко второй серии и может похвастать наличием 12 Гб видеопамяти и 384-битной шиной. По сути, перед вами аналог GeForce RTX 3080 Ti, но дешевле. И снова различия в играх в разрешении 4К будут минимальными, поэтому мы предлагаем вам взвесить все за и против, прежде чем тратить больше 100 000 рублей на видеокарту. В конце концов, есть масса нужд, куда такую сумму можно потратить с большей выгодой.

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Ну или возьмите близкую к эталонной GeForce RTX 3080 от GIGABYTE. Главный минус – это референсный дизайн, но так ли это важно, когда вам за 63 тысячи предлагают купить супермощную видеокарту? Разгонять эту модель я вам не советую, но проблем с перегревом точно не будет. Вот вам и выгода, а оверклокинг оставьте тем, у кого слишком много свободного времени и денег.

Не менее интересна Radeon RX 6800 XT. По сути, эта видеокарта не уступает более дорогой GeForce RTX 3080@12 Гб, но имеет преимущество в цене и видеопамяти. На самом деле обе будут выдавать в играх примерно одинаковое количество кадров в секунду, позволяя вам наслаждаться максимальным качеством графики в разрешении 4К.

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За 56 тысяч в продаже можно встретить Radeon RX 6800. Это самая медленная видеокарта в списке, которую можно отнести к флагманам. Она имеет 16 Гб видеопамяти и крайне высокую производительность. При этом Radeon RX 6800 лишена требований к железу, которые предъявляют флагманы NVIDIA. Одним словом, если вы решили найти альтернативу GeForce RTX 4090, то сможете сделать это без особых проблем. Приходится признать, что я ждал от графических чипов следующего поколения низких цен и высокой производительности. Похоже, ни первое, ни второе окажется недоступно. На очереди AMD, которая должна представить новую серию графических чипов в следующем месяце. Смогут ли красные оказать ощутимое влияние на рынок, большой вопрос, ведь пока Лизе Су ничего подобного не удавалось.

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