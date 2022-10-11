Проблема носит потенциально опасный характер, но пока не стоит на повестке дня

Так уж сложилось, что интернет придумали в США. Можно сколько угодно философствовать на тему того, что свои наработки были и в СССР, но реально такова, что миру известен победитель в гонке, тогда как проигравшие их не интересуют. Поскольку именно в США придумали существующие правила, то все страны просто присоединились к уже готовой конструкции, внося те или иные предложения, позволяющие сделать мировую паутину лучше. Среди основных элементов сети значатся сертификаты безопасности. Их выдают специальные сервисы, основная часть из которых также расположена в США. До недавнего времени никого подобные мелочи не напрягали, а большинство пользователей даже не знает об этом, вот только санкции привели к тому, что некоторые ресурсы вдруг перестали открываться.

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Поясним, браузер проверяет цифровую подпись сайта во время создания соединения. Если по какой-либо причине у запрашиваемого сайта соответствующего сертификата нет, то страница будет заблокирована. Это значит, что у пользователя возникнут сложности с открытием привычных ресурсов, что и произошло с некоторыми российскими сайтами, принадлежащими компаниями, попавшим под санкции. Например, совсем недавно на многих популярных браузерах стало невозможно открыть сайт Сбербанка. Проблема всё в том же международном сертификате, который в какой-то момент просто не был продлён. Самым простым решением стало установка другого браузера, в котором нет таких проблем, например, «Яндекс».

Специалисты отмечают, что на этом способы оживить российский сайт не оканчиваются, ведь есть возможность установить сертификат в ручном режиме, скачав его с сайта компании. При этом эксперты отмечают, что это сложно для обычного пользователя, поэтому реальность такова, что сотни и даже тысячи российских ресурсов могут быть заблокированы по мановению волшебной палочки. На самом деле по решению демократических элит, которые заботятся о равенстве и свободах каждого человека, но мы с вами прекрасно знаем, насколько гибкими могут быть эти ребята. Одновременно с этим специалисты отмечают, что сегодня беспокоиться на этот счёт не стоит, но исключена возможность, когда в один прекрасный момент популярные американские браузеры и вовсе перестанут загружать российские сайты. Народ должен знать свои героев, поэтому стоит помнить, что в зоне риска:

Safari , установленный по умолчанию в смартфонах Apple

, установленный по умолчанию в смартфонах Edge , который также идёт в комплекте с актуальными операционными системами Windows от Microsoft

, который также идёт в комплекте с актуальными операционными системами Windows от Ну и Chrome, без которого не обходится не один смартфон на Android, а также большая часть персональных компьютеров и ноутбуков, ведь несмотря на все действия Microsoft, браузер от Google продолжает лидировать по количеству пользователей

Как вы уже поняли, прямо сейчас ожидать подобных демаршей не приходится. Крупные технологические компании находятся не в том положении, чтобы вступать в открытое противостояние с целой страной. Пока санкции носят ограниченный характер, а отдельные сервисы не работают. При этом абсолютно все указанные выше компании осуществляют поиск в российском сегменте интернета, а также проводят сертификацию сайтов. Возможно, полной или даже частичной блокировки не случится, но в любом случае специалисты рекомендуют держать под рукой альтернативный браузер. Это могут быть иностранные разработки: Brave, Vivaldi, Opera и другие, либо российские. В качестве решения вводится региональная сертификация сайтов на уровне России. Подобные полномочия были переданы Национальному удостоверяющему центру, занимающемуся выдачей сертификатов безопасности для российских сайтов. При этом владельцы ресурсов не спешат получать отечественные сертификаты безопасности, ведь на сегодня выдано чуть больше 7000 разрешительных цифровых подписей.

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Одновременно с этим высказывается мнение, что это не панацея, ведь активная конкуренция с американскими центрами сертификации может привести к неожиданным последствиям. Например, получившие сертификаты в РФ сайты будут лишены международной цифровой подписи. Альтернатив в данном случае нет, ведь в какой-то момент американские компании стали называть себя международными, а сегодня именно они управляют мировой паутиной. Всё это не значит, что уже сегодня вы должны переходить на другие браузеры, отказываясь от собственных привычек, но попробовать что-то новое – это не так уж и плохо. Вдруг вам понравится. Источник.