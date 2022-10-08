Если вы не верили, что такое возможно, то смотрите свежие тесты

Близится дата официального релиза нового поколения графических чипов NVIDIA. Как вы уже могли слышать, Дженсен Хуанг принял довольно спорное решение, в результате которого все три видеокарты переведены в высший ценовой сегмент, тогда как находящиеся сегодня в продаже модели медленно спускаются на ступень ниже. Получается, что место GeForce RTX 3090 займёт GeForce RTX 4080@16 Гб, тогда как на место GeForce RTX 3080 Ti претендует GeForce RTX 4080@12 Гб. Скорее всего флагманы текущего поколения будут плавно выводиться с рынка, а цены на них уже находятся ниже рекомендованных в США. Таким образом удастся свести конкуренцию к минимуму, вот только такой шаг сыграет против массовых продаж. В Европе за GeForce RTX 4080@16 просят от 1500 евро, а если судить по статистике Steam, то количество отгруженных графических чипов GeForce RTX 3090 не превышает погрешности, а значит крайне мало в штуках. Вот и получается, что очень многие эксперты уверены в том, что решение главы NVIDIA обернётся катастрофой для компании, поскольку продажи будут минимальными. Ну а на фоне перепроизводства и падения спроса на компьютеры, такой шаг и вовсе выглядит весьма опасным и может негативным образом сказаться на доходах NVIDIA.

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Но всё это теория, а на практике новинки уже начали поступать в руки энтузиастов, которые спешат поделиться с нами некоторыми результатами. Несколько дней назад мы видели показатели GeForce RTX 4080@16 Гб в популярном бенчмарке 3DMark. Номинальный отрыв составил 20%, а релизная версия может продемонстрировать ещё больший прирост, поскольку сравнение происходило с прокаченной моделью GeForce RTX 3090 Ti, которая кроме всего прочего ещё и могла похвастать разгоном. Получается, что претендующая на место суперфлагмана GeForce RTX 4080@16 Гб предлагает немалый рост производительности, но на что в таком случае способен флагман? Что же, сегодня у нас есть ответы на этот животрепещущий вопрос, ведь в сеть попали тесты GeForce RTX 4090 в 3DMark.

В FireStrike Ultra новый флагман набирает 25 256 баллов

В TimeSpy Extreme GeForce RTX 4090 получает 18 892 балла

В Port Royal самой быстрой видеокарте 2022 года покорились 24 886 баллов

Прежде всего разберёмся в деталях. Инсайдеры отмечают, что перед нами эталонная видеокарта на флагманском графическом чипе, а значит кастомные модели смогут продемонстрировать ещё более впечатляющие показатели. А вот при прямом сравнении вырисовывается довольно любопытная картина. Обратите внимание на изображения выше. Как видите, GeForce RTX 4090 оказалась ровно в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090, что демонстрирует невероятный прирост по сравнению с флагманом текущего поколения. Можно говорить о том, что обойти в 2 раза GeForce RTX 3090 Ti не удалось, вот только против суперфлагмана будет выступать прокачанный GeForce RTX 4090 Ti, который заглянет к нам уже в 2023 году. Получается, что у энтузиастов будет возможность ощутимо нарастить производительность компьютеров, достигая ещё более внушительных показателей в играх.

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Что любопытно, далеко не во всех тестах удалось получить двукратное превосходство. Так, если в FireStrike Ultra отрыв впечатляет, то уже в TimeSpy Extreme он достигает 90%. Не обращайте внимание на проценты, указанные создателями диаграммы. Эти ребята брали в расчёт за 100% максимальный показатель GeForce RTX 4090, а после считали отставание по всем другим графическим чипам. В результате реальный отрыв не совсем понятен. Что до Port Royal, то здесь новинка умудрилась обойти GeForce RTX 3090 на 80%. Отметим, что даже это очень хороший показатель, который вместе с программными модулями позволит добиться впечатляющих результатов в играх следующего поколения. Не стоит забывать, что комплексный тест 3DMark очень часто не имеет ничего общего с реальными игровыми показателями. Например, Radeon RX 6950 ХТ в FireStrike Ultra обходит даже GeForce RTX 3090 Ti, а вот игры, где флагман красной команды способен выйти вперёд, можно посчитать по пальцам. Не забывайте, что GeForce RTX 4090 грозит стать одним из самых дорогих продуктов NVIDIA за всю историю, ведь в Европе за графический чип попросят от 2000 евро. Трудно даже представить, во сколько в 2023 году оценят GeForce RTX 4090 Ti.