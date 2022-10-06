Видеокарты будут дорожать, а текущее поколение вскоре начнёт исчезать из продажи

Сегодня стало известно, что NVIDIA вынуждена пойти на условия TMSC, требующей платить больше за полупроводниковые изделия. Возвращаться к причинам мы не будем, ведь всё это есть в нашем материале, а вот поговорить о последствиях самое время. Прежде всего нас ждёт рост цен на видеокарты следующего поколения. Стоимость GeForce RTX 4080 в Европе стартует с 1500 евро, а ведь ещё совсем недавно многие геймеры возмущались, когда за субфлагман просили 800 евро.

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Графические чипы среднего ценового сегмента заглянут на огонёк ещё очень нескоро. Если судить по озвученным ценам, то серия GeForce RTX 40 не будет прямо конкурировать с находящимися в продаже графическими чипами, а вместо этого просто перейдёт на уровень выше. Получается, что стоимость GeForce RTX 3070/3060/3050 останется неизменной, а по мере выхода новинок, находящиеся сегодня в рознице модели будут исчезать, а на их место встанут более дорогие. Учтите, что российские пользователи ещё и могут увидеть рост цен из-за падения курса рубля, ведь к концу года ожидается возврат к 70 рубчикам за 1 доллар.

Всё это значит, что было бы неплохо купить видеокарту здесь и сейчас, пока они ещё доступны по прежним ценам. Сегодня мы рассмотрим несколько моделей NVIDIA, которые могут заинтересовать наших читателей. Для тех, кто предпочитает высокие скорости и разрешение 4К, есть GeForce RTX 3070 Ti. Это не самая быстрая видеокарта на планете, но стоит она 55 тысяч рублей, при этом неплохо справляется с играми и может обеспечить вам доступ к самым требовательным тайтлам на много лет вперёд. Проще говоря, вы будете смотреть на выходки Дженсена Хуанга и тихо посмеиваться, ведь вам новая видеокарта не понадобится ещё как минимум 5 лет.

Ничуть не хуже с играми справляется и GeForce RTX 3070. Это довольно мощная видеокарта, которая больше подходит под разрешение 2К. Она не может похвастать рекордным количеством видеопамяти, но для сегодня требования таковы, что современные движки больше и не просят. Возможно, через пару лет, требования изменятся, но в таком случае вы просто перейдёте в разрешение 1080р, где ещё долго останетесь желанным гостем.

Всего за 38 тысяч рублей вы можете стать полноправным владельцем GeForce RTX 3060 Ti. Это одна из самых перспективных видеокарт на рынке, которая обладает отличными показателями соотношения цены и количества кадров в секунду. Главное не требовать от видеокарты того, что вам может дать исключительно графический чип за 100 000 рублей. Во всём остальном поможет снижение настроек графики. Просто играйте на высоких, ведь разницы в картинке с максималками почти нет, а фрамрейт от такого перехода значительно вырастет.

Очень неплохо за 31 тысячу смотрится GeForce RTX 2060 Super. Эта видеокарта медленнее GeForce RTX 3060 Ti, но всё ещё не потеряла доступ в 2К. Уже сегодня вам придётся снижать качество графики на средневысокое, а трассировку лучшей в разрешении 2К и вовсе лучше не использовать. Не всем такое падение быстродействия понравится, поэтому мы советуем вам подумать. Мало ли, вдруг вы решите, что стоит доплатить 7 тысяч рублей до GeForce RTX 3060 Ti. Хотя, с такой логикой вам и вовсе придётся расстаться с доброй сотней тысяч рублей. Поэтому рассуждайте здраво.

Не могут не радовать цены на GeForce RTX 3050. Сегодня купить такую видеокарту можно за 25 тысяч рублей, а значит вы получаете максимальную производительность в разрешении 1080р, где сможете остаться на долгие годы без серьёзных компромиссов. Palit не стала тратиться на оснащение данной модели, но если вы не собираетесь использовать разгон, то система охлаждения вас полностью устроит.

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Всегда должен быть выбор, тем более, когда речь идёт о небольшой экономии. GeForce GTX 1660 Super выдаёт примерно аналогичный фрамрейт с GeForce RTX 3050, но оставит в вашем кармане 3 тысячи рублей. Увы, но больше никаких выгод GeForce RTX 2060 Super не даёт. Стоит помнить, что видеокарта вышла в 2019 году, поэтому сроки её поддержки могут вас слегка расстроить, ведь GeForce RTX 3050 поступила в продажу в 2022 году.