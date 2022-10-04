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Факты указывают, что именно США взорвали Северный поток – кто толкает ЕС в каменный век

Вы очень удивитесь, но США уже не в первый раз уничтожают чужую нефтяную и газовую инфраструктуру
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Если вы слышали что-то о таком понятии, как амбивалентность, то можете представить в каком положении сегодня находится Европа. Одна часть элит всеми силами пытается остановить полный разрыв связей с Россией. Это бизнесмены, выпускающие реальные продукты, и от которых зависит благосостояние обычных людей. Это рабочие места, налоги, пища, предметы гигиены и многое другое. Этим людям вполне очевидно, что при любом негативном раскладе производство остановится. Но есть и вторая часть элит. Этим ребятам чужды проблемы населения, ведь они полагают, что можно сидеть в холодной квартире, согреваясь мыслью о победе мировой демократии. Основная часть из них – это ставленники США, лоббирующие интересы Америки в ущерб собственным странам.

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Мы очень советуем вам ознакомиться с любопытным материалом. Его автор явно не глупый человек, поскольку расписал происходящие процессы в Европе очень доступно. Примерно об этом мы говорили ещё в начале лета, когда специалисты подсчитали реальные расходы газа в Европе в зимний период и пришли к выводу, что старый свет ждёт энергетический и экономический коллапс. Вот только мы совсем не зря рассказали вам об амбивалентности, ведь указанный выше журналист даже не пытается найти корень проблемы, предпочитая с грустью рассказывать о том, как всё будет плохо. Если кратко: Европу ждёт деиндустриализаций. Причина в диверсии на российских трубопроводах. Известно, что Европа не только производит массу продукции для собственных нужд, но и продаёт всё это в соседние страны. Например, только в США в 2021 году поставлено товаров на 1.1 триллиона долларов. Без российского трубного газа цены на энергоносители взлетят, а выпускать большую часть товаров будет просто невыгодно. Возможно, в Европе выбора у местных жителей и не будет, но никто за рубежом не станет покупать дорогостоящие товары из ЕС в ущерб собственным экономическим интересам. Автор пишет, что БРИКС набирает силу, а в перспективе страны содружества смогут выйти с минимальными потерями из глобального экономического кризиса.

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Всё это довольно пугающая перспектива, но пока в Европе далеко не всех волнует возвращение в каменный век. Как стало известно, в ЕС уже полным ходом происходит согласование резолюции по диверсии на российских трубопроводах СП-1 и СП-2 (Северный поток). Так вот, силами Дании и Британии всё движется к тому, что именно РФ обвинят в подрыве, даже не смотря все факты, свидетельствующие об обратном. На этом фоне нельзя не обратить внимание на несколько ключевых моментов, которые позволят нашим читателям сделать правильные выводы. Прежде всего эксперты призывают подумать о том, кому была выгодна полная остановка трубопровода. Здесь вариант только один: США. Дело в том, что американское правительство активно пытается навязать Европе дорогой СПГ, который доставляется через океан на танкерах. Себестоимость такого газа намного выше трубного, а в результате удар придётся по Германии, которая уже много десятилетий тянет на себе весь Евросоюз.

Следом стоит отметить, что на протяжение всего лета текущего года в Балтийском море находился Шестой флот США, в составе которого имеются глубоководные роботизированные устройства, способные быстро и бесшумно заложить нужное количество взрывчатки. Ну а у России здесь есть всего 1 подлодка «Дмитров», которая с технической стороны вопроса не способна осуществить такую операцию. А вообще трубы проложены на глубине 80 метров, а значит даже самый простой противолодочный самолёт мог бы заметить большую подводную лодку в этом районе. Есть мнение, что нужно было координировать сразу несколько ведомств. В первую очередь блокировать воздух, дабы исключить случайных свидетелей. Следом добиться содействия властей, контролирующих регион, а после сделать всё скрытно. Теоретически, взрывчатка могла быть заложена ещё летом, ну а все условия отлично подходят под имитацию учений НАТО.

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Ну и не стоит забывать, что только одна страна в мире до этого совершала подобные диверсии. Так, в 1982 году произошёл взрыв на газопроводе Уренгой – Сургут – Челябинск. По словам Томаса Рида, в те годы занимавшего должность директора Национального управления военно-космической разведки США, именно силами ЦРУ было осуществлено заражение компьютеров, что и привело к взрыву. А ведь трубопровод мог приносить немалые 8 миллиардов долларов в год. Уже в 1983 году была совершена диверсия против Никарагуа. Вначале группа боевых пловцов подорвала крупнейшее нефтехранилище в порту Коринто, а после и ключевой трубопровод в Пуэрто-Сандино. Дошло до того, что США заминировало территориальные воды Никарагуа. Вы удивитесь, но детали попали в прессу, а в 1984 году международный суд ООН признал вину США. Америка должна была возместить все убытки, но предпочла проигнорировать международные требования. Вот вам и демократия. 

Сегодня одним из ключевых поставщиков газа в Европу остаётся Норвегия. В связи с произошедшей диверсией проложенные по дну моря трубы охраняют военные. Почитайте об этом по ссылке ниже. Весьма примечательно, что к делу подключились суда из Германии и Франции, помогающие патрулировать территорию. Источники: 1, 2, 3

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