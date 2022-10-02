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Современная боевая авиация кардинально отличается от того, что нам показывают в фильмах о Второй мировой войне. На тот момент электроника ещё не начала появляться в самолётах, а технические приборы были на вторых ролях, тогда как основной упор делался на лётчика. Даже сегодня без подготовленного пилота не обойтись, а уровень этот подготовки намного выше, чем было ещё пятьдесят лет назад, ведь истребители и бомбардировщики стали намного сложнее. Но если вторые всегда действуют под прикрытием, то именно штурмовики отвечают за контроль над небом, а значит должны не только решать вопросы личной безопасности, но и сопровождать любые другие самолёты в пункт выполнения боевых задач. При этом эксперты констатируют, что по мере улучшения тактико-технических характеристик авиации роль человека планомерно снижается. Но если вам казалось, что в данной отрасли происходят революционные перемены, то это не так, ведь идёт медленная эволюция, результат которой неизвестен даже тем, кто сегодня поднимает самолёты в воздух.

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Всего несколько стран смогли поднять в небо истребители пятого поколения. Первыми к финишу пришли в США, а знаменитый F-35 разошёлся тиражом в сотни единиц, поступив на вооружение во многие страны НАТО в качестве грозной машины для поражения условного противника. Некоторые критики уверяют, что американские конструкторы и военное руководство имеет массу претензий к F-35. Может это и так, вот только разработать идеальную машину пока никому не удалось. Даже если предположить, что российский Су-57 превосходит американский аналог по ряду параметров, то по количеству здесь полный провал. Предполагается, что полностью укомплектованы к выполнению боевых задач не больше десяти машин, что против сотен F-35 выглядит несерьёзно. В ближайшие 5 лет ожидается появление ещё более полусотни российских истребителей пятого поколения, но и это не позволит выровнять картину. Можно было модернизировать находящиеся в воздухе Се-35, которые американские эксперты причисляют к поколению 4+, но и этих истребителей чуть меньше сотни.

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J-20

Перспективы России на этом направлении туманны, а нехватка современной авиации в первую очередь объясняется высокой стоимостью подобных машин. Далеко не всем понятно, что логика воздушного боя меняется, поэтому инвестиции в наращивание количественных показателей оставляют желать лучшего. А вот Китай в этом отношение демонстрирует более высокие темпы. Первый серийный многоцелевой истребитель J-20 в Поднебесной был принят на вооружение только в 2017 году, но несмотря на такое отставание от лидеров, китайцы уже успели выпустить около 150 машин. Мало того, в прошлом году прошли успешные испытания палубного истребителя пятого поколения J-35. По конструкции двигателей и воздухозаборников он напоминает F-35, а значит местные инженеры могли вдохновляться разработкой американской военной промышленности. В прессу попадают и другие перспективные разработки, но большая часть из них является ранними прототипами, либо и вовсе никогда не пойдёт в серию. Именно на таких машинах проводят испытания различных технологий, и только после этого вводят в серийное производство.

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J-20

Но если с пятым поколением Китай припозднился, то с шестым всё куда интереснее. Согласно слухам, разработки подобного истребителя стартовали ещё в 2019 году, а уже в 2021 в руках китайских лётчиков-испытателей мог появиться первый прототип. Спутники США засекли быстро передвигающийся объект возле аэродрома в городе Чэнду. Он имел треугольное или ромбовидное крыло и только усилил нервозность заокеанских военных, которые в спешном порядке создают собственный истребитель шестого поколения. Судя по всему, китайские разработки действительно идут полным ходом, поскольку в конце сентября в рамках конференции в Академии ВВС США генерал Марк Д. Келли (глава боевого авиационного командования) прямо заявил о том, что превосходство Америки в воздухе под угрозой. По его словам, в Поднебесной не задаются вопросом о целесообразности разработки стандартов и необходимости выделения денег. Вместо этого инженеры просто создают истребитель шестого поколения, который будет основой наступательной авиации и станет потенциальным противником для американского проекта NGAD.

J-35

Марк Д. Келли добавил, что идеи, которые ложатся в основу подобных разработок, витают в воздухе, поэтому нет ничего удивительного в том, что китайский проект двигается в том или ином направлении. Прежде всего самолёт шестого поколения должен получить значительное улучшение наблюдательных систем, а также рост вычислительной мощи. Как мы уже писали выше, всё идёт к тому, что место пилота займёт продвинутый искусственный интеллект. Первые прототипы не смогут обойтись без присутствия живого человека, но полностью готовые к серийной сборке способны удивить военных экспертов. Глупо рассуждать о том, какие технологические фишки получит тот или иной самолёт шестого поколения, когда мы почти ничего не знаем о характеристиках истребителей пятого поколения. Эксперты полагают, что причина секретности заключается в том, чтобы не позволить потенциальному противнику составить впечатление о боевых качествах до реального столкновения. В любом случае появление авиации шестого поколения не ожидается раньше 2030 года, а некоторые аналитики уверены, что прорыв может случиться после 2035 года. Что до России, то здесь хорошо бы получить запланированные 70 единиц Су-57 к концу 2027 года, а там можно помечтать о чём-то более серьёзном. Хотя исключать тот факт, что в нескольких КБ идут разработки перспективного многоцелевого истребителя, было бы глупо. Больше почитать о российском Су-57 вы можете по ссылке, ну а некоторые подробности о загадочном китайце здесь.