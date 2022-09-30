А вот у российских геймеров такой возможности не будет, ведь цены окажутся намного выше рекомендованных для США и даже Европы

Уже 12 октября в продажу поступит новое поколение настольной графики NVIDIA серии GeForce RTX 40. После появления официальных тестов в прессе стало ясно, что двукратного роста не наблюдается, а основной упор будет сделан на технологии масштабирования, основанные на искусственном интеллекте. Несмотря на прирост тензорных ядер, в рекламе нет и слова о том, что трассировка лучей поднимется на невероятный уровень и станет лучшей технологией для геймеров. Здесь может быть один из вариантов: либо Дженсена Хуанга больше не привлекают волшебные лучики, либо никаких прорывов в этом поколении просто нет. Но если революционных изменений нет, то с ценами всё очень печально. Глава NVIDIA твёрдым шагом движется в будущее, где видеокарту себе позволить смогут единицы, выталкивая всё больше геймеров на консоли.

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Здесь всё логично, ведь за 600 долларов доступна игровая приставка текущего поколения, тогда как только одна видеокарта GeForce RTX 4080 стоит больше 1000 долларов. Некоторые энтузиасты с нами поспорят, рассказывая о невероятном опыте, который обеспечивают персональные компьютеры. Возможно, это и так, вот только когда вместо 600 долларов нужно платить в 3 раза дороже (по оптимистичным расчётам), всё желание лицезреть ультимативные визуальные эффекты отпадает. Учтите, что в 2022 году намечается рост стоимости готовых систем за счёт повсеместного перехода на оперативную память DDR5, ну а материнские платы под серию процессоров Ryzen 7000 и вовсе стартуют с каких-то неразумных сумм. В прессу попадали европейские цены, где за GeForce RTX 4080@12 Гб попросят от 1050 евро. Казалось, что в США ритейлеры на первых порах также взвинтят цены на новое поколение, но пока всё выглядит достаточно спокойно.

Newegg готовится к старту продаж, предлагая потенциальным покупателям сделать верный выбор заранее. Можно изучить тесты в интернете, либо просто присмотреться к видеокартам, ну а некоторые и вовсе предпочитают тот или иной бренд. Что любопытно, на сайте американского ритейлера доступны сразу три модели производства Asus, Gigabyte и MSI, получившие кастомный дизайн и рекомендованную цену в 1599 долларов. При этом тактовые частоты находятся на стандартном уровне, а вот системы охлаждения эффективнее эталонных моделей. Это не значит, что потенциальным покупателям будет доступен разгон, но рассчитывать на то, что та или иная видеокарта будет тише, вполне можно. По данным инсайдеров, уже вскоре и другие партнёры NVIDIA выставят свою продукцию на Newegg, но пока Inno3D, Colorful, Palit и Zotac никак не представлены. Точно такая же ситуация и с другими графическими чипами, ведь пока есть всего небольшое количество видеокарт на базе GeForce RTX 4090.

Дороже всех одна из моделей производства Asus. В описании нет данных о тактовых частотах и заводском разгоне, а основной упор делается на описание эффективности вентиляторов Axial-tech, которые позволили увеличить мощность воздушного потока на 23% по сравнению с эталонной моделью. Также эта видеокарта получила испарительную камеру с фрезерованным теплоотводом, что также должно позитивно сказаться на температуре дорогостоящей модели за 1999 долларов. Что любопытно, в наличии модель производства MSI с жидкостной системой охлаждения за 1749 долларов. Правда в этом случае компания использовала близкий к эталонному дизайн платы, что могло сказаться на конечной стоимости.

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Получается, что на этот раз в США обеспечена высокая доступность видеокарт по рекомендованной стоимости. Что до российской розницы, то мы не знаем ни сроков появления новинок в продаже, не приблизительных цен. Если раньше можно было ориентироваться на европейский рынок, то на этот раз всё намного сложнее, а переплата может доходить до двух раз, а значит стоить GeForce RTX 4090 может от 300 000 рублей и выше. Кстати, на первом изображении реальная коробка из-под видеокарты ASUS ROG NVIDIA GeForce RTX 4090 OC Edition. Судя по всему, нужно было как-то оправдать цену в 1999 долларов. Похоже, некоторым геймерам придётся платить за дополнительный картон.