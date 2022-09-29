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Сегодня в интернете вы можете услышать десятки различных точек зрения на причины и последствия проводимой на территории Украины военной операции. Кто-то уже полгода вещает о том, что всё пропало, аргументируя свои слова тем, что продвижение российских войск идёт медленно. Другие уверяют своих зрителей в том, что ещё немного и состоится масштабное наступление, в результате чего границы РФ расширятся до Львова. Есть и более спокойные заявления, но в целом ситуация такова, что спустя 7 месяцев после начала СВО результат минимальный, а руководство страны всё ещё говорит о том, что цели будут выполнены. При этом никто точно не знает, какие именно цели, в какие сроки и с каким результатом.

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Что до частичной мобилизации, то первые результаты будут заметны ещё очень нескоро, но даже появление дополнительных 300 000 солдат не решает задачу наращивания численного превосходства над украинской армией. Некоторые эксперты полагают, что правительство РФ готовилось к другой войне, где молниеносным броском можно будет захватить основную часть Украины, в то время как Медведчук и его команда сдаст Киев, что приведёт к быстрой и бескровной смене власти. В прессу попадает очень мало данных на эту тему, но можно сделать вывод, что Медведчук предпочёл убежать, а его коллеги выехали за рубеж быстрее, чем украинские власти закрыли границы. Всё это весьма сомнительные данные, но других нет, а в результаты Россия получила совершенно другую войну. Запад во главе с США накачал украинскую армию оружием, но если вначале поступали танки, автоматы и гаубицы советского производства, то со временем приехали высокоточные РСЗО, стоящие на вооружении стран НАТО. В первую очередь речь о самой эффективной и боеспособной системе HIMARS.

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Прежде всего стоит учитывать, что до сих пор украинские войска не применяли дальнобойные ракеты, способны преодолеть расстояние в 150 и более километров. Это значит, что потенциал подобной системы изучен не полностью, а способность отражать поражающие элементы у российских войск намного ниже, чем вещают некоторые патриоты. В доказательство можем привести выведение из строя Антоновского моста, а также точечные удары по инфраструктуре. По большей части HIMARS используют для быстрых проникающих ударов, после чего в сжатые сроки РСЗО растворяется в неизвестном направлении. Предполагается, что в будущем российские дроны-камикадзе Герань-2 иранского производства сильно осложнят жизнь подобным системам, но пока массового применения беспилотников нет.

Как оказалось, не совсем довольны результатами применения HIMARS и украинские военные. Несколько дней назад на страницах The New York Times появилась любопытная информация, согласно которой украинское командование констатирует минимальную пользу от подобных РСЗО во время сражения за Бахмут. По данным представителей украинской стороны, российская сторона уже изучила принцип действия высокоточного комплекса, в результате оказать решающее воздействие на линии снабжения или передвижение войск оказалось невозможно. Якобы, склады с боеприпасами стали менее уязвимы, а в итоге эффект от нанесения удара высокоточным и достаточно дорогими снарядами не соответствует ожиданиям.

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Согласно официальным данным, в Украину было поставлено 16 РСЗО HIMARS. Сколько осталось в строю на данный момент не уточняется, но в США несколько сотен подобных систем, поэтому можно ожидать появления нескольких десятков в армии Украины по мерее принятия соответствующих решений. Также мы уже писали выше, что сегодня используется 227-миллиметровый реактивный снаряд с дальностью до 84 километра. В то же время есть и более придвинутые M31A2 (GMLRS UNITARY), получившие усовершенствованный двигатель Insensitive Munition Propulsion System. Благодаря этому дальность достигает 150-200 километров. Именно поэтому можно говорить о том, что пока HIMARS демонстрируют ограниченную эффективность, но таких РСЗО мало, а значит в случае увеличения их количества до 50 единиц с использованием дальнобойных снарядов скептическое отношение к подобному виду вооружения может измениться даже у тех экспертов, которые уверены в бесполезности американского комплекса. Источник.