Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО

Статья появилась на страницах The New York Times, при этом нужно учитывать, что пока украинская армия имеет ограниченное число HIMARS и не использует дальнобойные снаряды с поражением до 200 километров
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сегодня в интернете вы можете услышать десятки различных точек зрения на причины и последствия проводимой на территории Украины военной операции. Кто-то уже полгода вещает о том, что всё пропало, аргументируя свои слова тем, что продвижение российских войск идёт медленно. Другие уверяют своих зрителей в том, что ещё немного и состоится масштабное наступление, в результате чего границы РФ расширятся до Львова. Есть и более спокойные заявления, но в целом ситуация такова, что спустя 7 месяцев после начала СВО результат минимальный, а руководство страны всё ещё говорит о том, что цели будут выполнены. При этом никто точно не знает, какие именно цели, в какие сроки и с каким результатом.

реклама

Что до частичной мобилизации, то первые результаты будут заметны ещё очень нескоро, но даже появление дополнительных 300 000 солдат не решает задачу наращивания численного превосходства над украинской армией. Некоторые эксперты полагают, что правительство РФ готовилось к другой войне, где молниеносным броском можно будет захватить основную часть Украины, в то время как Медведчук и его команда сдаст Киев, что приведёт к быстрой и бескровной смене власти. В прессу попадает очень мало данных на эту тему, но можно сделать вывод, что Медведчук предпочёл убежать, а его коллеги выехали за рубеж быстрее, чем украинские власти закрыли границы. Всё это весьма сомнительные данные, но других нет, а в результаты Россия получила совершенно другую войну. Запад во главе с США накачал украинскую армию оружием, но если вначале поступали танки, автоматы и гаубицы советского производства, то со временем приехали высокоточные РСЗО, стоящие на вооружении стран НАТО. В первую очередь речь о самой эффективной и боеспособной системе HIMARS.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Прежде всего стоит учитывать, что до сих пор украинские войска не применяли дальнобойные ракеты, способны преодолеть расстояние в 150 и более километров. Это значит, что потенциал подобной системы изучен не полностью, а способность отражать поражающие элементы у российских войск намного ниже, чем вещают некоторые патриоты. В доказательство можем привести выведение из строя Антоновского моста, а также точечные удары по инфраструктуре. По большей части HIMARS используют для быстрых проникающих ударов, после чего в сжатые сроки РСЗО растворяется в неизвестном направлении. Предполагается, что в будущем российские дроны-камикадзе Герань-2 иранского производства сильно осложнят жизнь подобным системам, но пока массового применения беспилотников нет.

Как оказалось, не совсем довольны результатами применения HIMARS и украинские военные. Несколько дней назад на страницах The New York Times появилась любопытная информация, согласно которой украинское командование констатирует минимальную пользу от подобных РСЗО во время сражения за Бахмут. По данным представителей украинской стороны, российская сторона уже изучила принцип действия высокоточного комплекса, в результате оказать решающее воздействие на линии снабжения или передвижение войск оказалось невозможно. Якобы, склады с боеприпасами стали менее уязвимы, а в итоге эффект от нанесения удара высокоточным и достаточно дорогими снарядами не соответствует ожиданиям.

реклама

Согласно официальным данным, в Украину было поставлено 16 РСЗО HIMARS. Сколько осталось в строю на данный момент не уточняется, но в США несколько сотен подобных систем, поэтому можно ожидать появления нескольких десятков в армии Украины по мерее принятия соответствующих решений. Также мы уже писали выше, что сегодня используется 227-миллиметровый реактивный снаряд с дальностью до 84 километра. В то же время есть и более придвинутые M31A2 (GMLRS UNITARY), получившие усовершенствованный двигатель Insensitive Munition Propulsion System. Благодаря этому дальность достигает 150-200 километров. Именно поэтому можно говорить о том, что пока HIMARS демонстрируют ограниченную эффективность, но таких РСЗО мало, а значит в случае увеличения их количества до 50 единиц с использованием дальнобойных снарядов скептическое отношение к подобному виду вооружения может измениться даже у тех экспертов, которые уверены в бесполезности американского комплекса. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

военные технологии himars
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
3
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
15
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
37
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23
Главные игры сентября 2022 года
19
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
64

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
20 сентября 2022 37
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
48
В России официально разрешат майнинг – добывать криптовалюты можно будет в нескольких регионах
10
Перед полетом на Марс человек обязательно должен побывать на Венере, считают ученые
9
Немецкий сталелитейный гигант Thyssenkrupp переводит производство на "зеленый" водород
6
Россия готовит боевые вертолёты к зимней компании – обновлённый Ка-52М «Аллигатор» стал ещё опаснее
4
Стала известна стоимость ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 в одном из онлайн-магазинов
16
Ценники MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X обнародованы ритейлером
12
Цены на видеокарты в России падают
44
Первый в мире полностью электрический пригородный самолет совершил свой первый полет
7
Новый Ryzen 9 7950X продемонстрировал разочаровывающие результаты в играх, уступив Core i9-12900K
24
Стоимость ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition объявлена одним из онлайн-магазинов
7
Минобороны РФ: российские беспилотники не удовлетворяют тактико-техническим требованиям
4
ИИ без потери точности свел квантовую задачу из 100 тысяч уравнений к четырем
+
Какие видеокарты геймеры из РФ покупают чаще всего – 6 игровых моделей по выгодным ценам
12
NVIDIA рассказывает о требованиях к питанию серии GeForce RTX 40
2
Ryzen 9 7900X со снятой IHS демонстрирует падение температуры на 20°C
34
Материнские платы ASUS на базе чипсета Z790 появились в ассортименте одного из магазинов
7
Процессор Intel Core i9-13900KS получит тактовую частоту 6 ГГц для всех ядер
11
Инженер AMD ускорил CPU Ryzen в Linux на 1390%, а GeForce RTX 4090 не справилась с играми в 8К
4
Ветераны DICE показали продвинутую разрушаемость в своём новом шутере The Finals
3

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
45
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
511
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
168
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
32
Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар
27
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
5
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
3
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
+

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
15:10
Газпром теперь туалетной бумагой торгует?
Против РФ введут ещё более суровые санкции – в ЕС запретят ввоз мыла и туалетной бумаги из России
wolfire
15:08
поскольку отвечающую за неё студию Criterion Games на тот момент привлекли к участию в работе над ранее указанным (шутером) "шедевром" - так будет лучше, эх автор не смекнул, всего одно слово, а как п...
Инсайдер: новая Need for Speed носит подзаголовок Unbound и выйдет в начале декабря
Vlad
15:07
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
Eisbrecher
15:04
Совковые заводы там были отличные. Разорванные связи - это какие? Ресурсы нахаляву перестали поставлять из-за Урала? Ну сорян. Пахотных земель как конь нагреб, редкоземельные металлы, инфраструктура. ...
Российские SSD накопители появились в широкой продаже, цены на них вызывают недоумение
Константин Короленко
15:00
Над мусором начнут летать мухи, чайки и вороны, так зародится жизнь на марсе....
На Марсе скопилось уже более 7 тонн мусора с Земли
Козак Турчинов
14:54
короче 7600x певратил 5950x в тыкву
Ryzen 5 7600X сравнялся по производительности с более дорогим Core i9-12900K в игровых тестах
Алексей Марков
14:53
Ахаха, не переживай на поле встретимся.
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
Майню в долгосрок
14:52
жрите свой хайникен и миллер сами. свиньи
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
Infinity78
14:47
а могут и пиздюлей
Клиенты Intel смогут получать новые процессоры за год до их выхода на рынок
Misha Stahh
14:46
кто куда свалил дырявый ты долбоёб)иди убейся об стену овощ
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем