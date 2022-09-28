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AMD vs Intel – Ryzen 9 7950X сталкивается с Core i9-13900K и может оказаться медленнее в играх
Собрать компьютер на базе нового поколения процессоров AMD смогут себе позволить единицы
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Процессоры AMD нового поколения уже начали поступать в розницу. Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 7950X выглядят противоречиво. С одной стороны – флагман демонстрирует огромный отрыв в синтетических сценариях, с другой – разочаровывает в играх. Можно с уверенностью заявить, что любителям компьютерных игр не стоит обновляться, ведь прирост количества кадров в секунду либо отсутствует, либо минимален. В то же время для энтузиастов серия Ryzen 7000 открывает невероятные возможности. В первую очередь – это разгон самого процессора, ведь ещё никогда мы не видели таких высоких тактовых частот из коробки. Не исключено, что под системой жидкостного охлаждения удастся выйти за пределы 6 ГГц на всех ядрах.

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И всё было бы хорошо, если бы вчера Intel не анонсировала серию Raptor Lake c флагманом Core i9-13900K. Это 24-ядерный монстр, который окажется способен работать на тактовой частоте 5.8 ГГц. Были представлены официальные тесты, а также несколько бесполезных графиков, которые вообще никто никогда не читает. Но самое интересное можно увидеть на графике, где сама Intel признаёт, что во многих играх первое место так и останется за Ryzen 7 5800X3D. Напомним, это не самый скоростной 8-ядерный камень, который на старте стоил 400 долларов, а сегодня продаётся уже дешевле 300 долларов. Получается, что несмотря на все эти тактовые частоты, на огромное энергопотребление и невероятное количество ядер, для игр важны совсем другие показатели. Ну и к чему тогда было все эти годы накачивать мышцы, если существует более простое решение?

Ответов на эти вопросы у нас нет, но зато есть любопытная информация, которая заставит вас задуматься. Прежде всего нужно понимать, что обе серии процессоров в сборке обойдутся недёшево. Но если Intel подняла слегка цены на середняки, оставив флагманы без изменений, то AMD предпочла выжать все соки с энтузиастов. Сравните: Core i9-13900K будет стоить до 600 долларов, тогда как за Ryzen 9 7950X попросят от 700 долларов. Европейские цены стартуют с 850 евро за красный флагман и от 700 евро за синий. Как вы знаете, в текущем поколении Intel предлагает выбор между использованием оперативной памяти DDR5 и DDR4. В новинках сохранится преемственность, что позволит немного сэкономить на сборке, а вот серия Ryzen 7000 исключает установку ОЗУ предыдущего поколения.

Не радуют цены на материнские платы. В нашем материале мы уже приводили скриншоты, где самая скромная плата на флагманском чипсете стоит от 500 долларов. Так вот, за TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 производства ASUS попросят от 320 долларов. Получается, что в этот раз собрать компьютер на базе одного из новых камней Intel окажется намного дешевле. Прибавьте к этому узнаваемость синего лагеря среди пользователей, и вы получите оглушительную победу. Всё это не значит, что серия Ryzen 7000 окажется плохой или неконкурентоспособной. На самом деле мы очень многого не знаем, ведь потенциал этих процессоров ещё не раскрыт, но на этот раз Лиза Су может стать жертвой жадности. В последние годы глава красных только и говорит, что о высокой марже. В свою очередь аналитики ожидают, что в текущем году произойдёт самое сильное падение продаж процессоров за длительный период. Всё это уже стало реальностью, ведь спрос стал меньше, а переход на более сложные технологии требует финансовых вливаний.

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Стоит учитывать, что на этот раз впервые за многие годы Intel и AMD сталкиваются в рамках одного поколения с промежутком в несколько недель. Никаких компромиссов и допущений, ведь уже вскоре мы сможем сравнить производительность Ryzen 5 7600X против Core i5-13600K. Есть большие сомнения, что камень AMD за 300 долларов одержит победу. Проблема в том, что в нескольких предыдущих поколениях красные были привлекательны за счёт конечной цены на сборку. Можно было неплохо экономить на материнской плате, ведь разгон был доступен даже на платах за 100 долларов. В текущем поколении ничего дешевле для Ryzen 5 7600X не предусмотрено, но это минимальная стоимость, а в Европе за такую плату попросят от 200 долларов, а в России придётся платить все 20 000 рублей. Вот и думайте, кому вы захотите отдать предпочтение в 2022 году.

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#процессоры #core i9-13900k #ryzen 9 7950x
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