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Новый Ryzen 9 7950X продемонстрировал разочаровывающие результаты в играх, уступив Core i9-12900K
Даже старый Ryzen 7 5800X3D в играх продемонстрировал более внушительные результаты
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Вчера было снято официальное эмбарго на публикацию тестов новой линейки процессоров AMD. С момента релиза предыдущей серии прошло 2 года, а в 2021 году Лизе Су пришлось резко скорректировать свои планы, поскольку из-за полупроводникового кризиса возник острый дефицит 5-нм мощностей. Большую часть забрала Apple, но сегодня никакого дефицита нет, а доступ к производственным мощностям TSMC открыт. Прежде всего нужно констатировать, что ваше мнение о новой линейке процессоров будет зависеть от ожиданий. Автор данного материала надеялся на большее, а сама AMD давала понять, что есть все основания ждать чудес. Именно поэтому тон материала будет пессимистичный, но это не значит, что серия Ryzen 7000 получилась плохой, о чём и поговорим ниже.

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Для начала стоит напомнить, что сегодня мы становимся свидетелями сразу четырёх небольших революций. Так, после долгой подготовки и топтания на месте, AMD всё же перешла на 5-нм технологический процесс. Это позволит увеличить число транзисторов и ощутимо улучшить показатели потребления энергии. Также именно на серию Ryzen 7000 пришёлся отказ от старого сокета АМ4, с переходом на новый АМ5. Такой ход несёт массу перспектив, ведь прежний сокет явно не справлялся с поставленным задачами. Кроме того, красные впервые задействуют перспективный стандарт оперативной памяти DDR5. Плохо, что было решено полностью отказаться от DDR4, ведь в этом случае стоимость сборки ощутимо подорожает. Ну и не последнее место занимает внедрение нового интерфейса PCIe 5. Пока в продаже нет ни видеокарт, ни твердотельных накопителей, которые предназначены для такой технологии, поэтому это скорее задел на будущее.


Мы предлагаем рассмотреть результаты тестирования, проведённые специалистами сайта Wccftech. Обойдёмся без долгих реверансов и описания методики и участников, ведь всё это вы можете изучить самостоятельно. Прежде всего оценим синтетику. В 3DMark Time Spy первое место с большим отрывом досталось прошлогоднему Core i9-12900K, а вот в Blender 2.8 новый Ryzen 9 7950X демонстрирует огромный прирост производительности. Точно такая же ситуация и в Cinebench R20 и R23, где Ryzen 9 7950X умудряется уйти в отрыв от флагмана Intel на 50%. А вот в PCMark 10 и POV-Ray 3.7 разница небольшая, что говорит лишь о том, что мы получили крайне противоречивый процессор, который будет демонстрировать впечатляющие результаты в одних сценариях, но разочаровывать в других. Таким образом важно смотреть, что вы используете чаще всего, ведь ошибка может стоить падения производительности.

Но если в синтетике вы хотя бы можете оценить преимущества процессоров нового поколения, то в играх разница стремиться к нулю. Доходит до смешного, ведь в большей части тестов победу одержал относительно недорогой Ryzen 7 5800X3D, тогда как второе место осталась за Core i9-12900K. В нескольких на первое место вышел Ryzen 9 7950X, но отрыв от конкурентов настолько мал, что говорить об этом не стоит. Получается, что вся эта игра мышцами на камеру оказалась неэффективная в играх. Всё сводится к тому, что даже 8-ядерный Ryzen 7 5800X отстаёт от дорогостоящей новинки в лице Ryzen 9 7950X всего на 10 кадров в секунду. Нам кажется, что это приговор, ведь геймерам нет никакого смысла переходить на новую линейку. Придётся потратить огромные деньги на сам процессор. Вы ведь не забыли, что серия Ryzen 7000 оказалась довольно дорогой? Не забывайте о том, что материнские платы будут стоить откровенно дорого, и ну оперативная память нового поколения – это ещё одна строка для расходов.


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Представители Wccftech полагают, что серия Ryzen 7000 показала себя достойно и имеет все шансы стать популярной, но мы полагаем, что это не так. Во-первых, прирост производительности в играх нулевой, о чём мы говорили выше. Во-вторых, уже вскоре Intel выпустит 13-е поколения с флагманом Core i9-13900K. Не факт, что камень сможет обойти Ryzen 9 7950X в синтетике, но в играх точно выйдет на первое место. Всё это нам ещё только предстоит узнать, но пока потенциал Ryzen 9 7950X не кажется нам таком большим, как пишут эксперты.

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#процессоры #тесты #core i9-12900k #ryzen 7 5800x3d #ryzen 9 7950x
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