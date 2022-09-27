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Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар

Эксперты полагают, что сегодня стоит покупать наличные доллары и китайские юани. Что до евро, то эта валюта стремительно дешевеет, находясь под давлением высокой инфляции и решений ФРС США
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Если попытаться описать действия американских финансистов, то можно констатировать, что эти ребята решили не только утопить свою экономику, но и максимально навредить другим странам. Всё дело в том, что это мы с вами встречаем курсовые перепады с большим удивлением, тогда как крупные финансовые эксперты прекрасно осведомлены о том, к чему может привести денежная эмиссия и рост ключевой ставки. Проще говоря, если заранее осведомлён об итоге своих поступков, то стоит избегать неверных решений. Увы, но здравый смысл всё реже сопровождает решения американского регулятора, а в последние годы там и вовсе нет никакого здравого смысла.

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В ходе недавнего повышения ключевой ставки на 75%, удар пришёлся по биржевому сектору. Акции крупных компаний находятся в затяжном падении, а криптовалюты испытывают мощнейшее давление. Известно, что Америка производит реального продукта намного меньше, чем покупает. Обычно разница компенсируется за счёт печатания новых денег, но сегодня это может привести к ещё более печальным последствиям. Несмотря на это США продолжают скупать любую доступную продукцию, отдавая предпочтение сельскохозяйственному сектору. За счёт роста предложения над спросом внутри страны удалось остановить повышение цен, но многие другие государства такого расточительства себе позволить не могут. Как сообщается, среди пострадавших давние партнёры дядюшки Сэма, ведь сегодня зафиксировано масштабное падение национальных валют. За 1 доллар уже дают 1.03 евро, а стоимость британского фунта обрушилась до минимальной за 40 лет. Банк Японии устроил большую долларовую интервенцию с целью остановить падение национальной валюты, а в Китае снизили курс юаня сразу на 378 базисных пунктов. В результате за 1 доллар дают всего 7 юаней.

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Что до рубля, то он не только не просел, но и даже умудрился укрепиться, став более сильным по отношению к другим валютам. Несмотря на это эксперты констатируют, что так будет продолжаться не вечно. Ещё летом финансовые аналитики заявляли о том, что дорогой рубль вредит экспорту энергоносителей. Сегодня эта проблема не решена, а курс национальной валюты продолжает укрепляться. И вот здесь самое время послушать экспертов. Есть мнение, что в обозримой перспективе нас ждёт сразу две цены на доллар: наличный и безналичный. Последний становится всё более токсичным, поскольку американские санкции усложняют торговые отношения между странами и бизнесом. Именно поэтому ожидается, что безналичный доллар может и дальше балансировать на отметке в 60 рублей, а вот наличные баксы становятся всё популярнее. Не исключено, что к концу года за 1 доллар будут давать до 75 рублей в обменниках, поскольку за последние месяцы население активно избавлялось от американской валюты.

Эксперты обращают внимание, что несмотря на активизацию параллельного импорта, проблему избытка виртуальных долларов так и не удалось решить. Экспорт всё ещё превышает импорт, а значит экономика не может эффективно работать. Одновременно с этим в силу вступит возврат к бюджетному правилу, когда Минфин возобновит практику скупки валюты для пополнения резервного фонда. Это непременно приведёт к падению курса рубля и укреплению доллара. Остаётся только гадать, насколько сильными будут колебания, но всё идёт к тому, что курс может вернуться к 75 рублей 1 за доллар. Ну и самое время вспомнить об антироссийских санкциях. Уже вскоре вступит в силу эмбарго на закупку российской нефти в ЕС. Найти новых покупателей не так сложно, но эти ребята (Индия и Китай) требуют больших скидок. В результате бюджет недополучает валюту, а значит без снижения курса рубля не обойтись.

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Что до попытки диверсификации накоплений, то сегодня эксперты предлагают брать юань. Во-первых, экономика Китая остаётся стабильной, а текущее падение временное. Во-вторых, других крупных валют для инвестирования просто нет. Ожидается, что до конца года юань начнёт дорожать, а торговые операции в национальных валютах вырастут в процентной составляющей. Если обратить внимание на поведение населения, то можно констатировать, что пока спроса на доллары нет. Подавляющая часть денег была переведена в рубли, а наличных долларов становится всё меньше. Возможно, сегодня и следовало бы скупать американскую валюту, но это уже дело каждого жителя России. Здесь стоит отметить, что не всё так прозрачно и просто, ведь люди всё чаще обращают внимание на криптовалюты, поэтому простых решений нет и не может быть. Источники: 1, 2

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