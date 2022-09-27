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Zelot За пост начислено вознаграждение
6 самых выгодных видеокарт осени для экономных геймеров со скидками в магазинах РФ
Цены снижаются, что позволяет купить неплохую видеокарту со скидкой
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 MSI - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Сколько должна стоить видеокарта, чтобы обычные геймеры были готовы её купить? Вопрос сложный, поскольку ещё пару лет назад средний ценник на графический чип по миру не превышал 250 долларов, хотя в некоторых регионах переваливал за 300 вечнозелёных. Если попытаться провести аналогии с ценами на видеокарты здесь и сейчас, то можно сделать вывод, что в продаже почти отсутствуют модели, способные заинтересовать обычных геймеров, ведь цены на графические чипы, считавшиеся ранее середняками, подскочили до двух раз.

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Если верить Дженсену Хуангу, то он всеми силами хочет поднять планку средней стоимости графического чипа. По его словам, нужно повысить цену до 500 долларов, ведь видеокарта – это самая главная часть компьютера. Судя по всему, глава NVIDIA уже начал реализацию своего плана, ведь новая линейка GeForce RTX 40 будет жутко дорогой и способна побить все предыдущие рекорды. Посмотрим, как будут такие видеокарты продаваться, ведь майнеров нет, а у среднестатистического геймера нет таких больших денег.

Но давайте сегодня абстрагируемся от всего этого безобразия, ведь в последнее время в российской рознице цены снижаются, что позволяет сделать правильный выбор. GeForce RTX 3060 Ti – это далеко не самая дешёвая видеокарта, но в российских реалиях она смотрится довольно неплохо. Производительности хватит для игр в разрешении 2К, а с запасом на будущее всё в полном порядке. 8 Гб видеопамяти не кажутся недостаточными, поскольку игры пусть и становятся требовательнее, но происходит это медленно. Наиболее выгодна модель производства Palit, которая имеет всё необходимое для поддержания стабильной работы видеокарты.

Если у вас нет претензий к продукции AMD, то мы советуем вам присмотреться к Radeon RX 6650 XT. Это мегахит красной команды, который ещё много лет будет оставаться актуальным. Говорить о потенциале для видеокарты среднего ценового сегмента не приходится, ведь уже сегодня вы будете играть в разрешении 1080р, но делать это можно как минимум 6 лет. Всё сводится к росту требований, ну а за последние годы в этом плане ничего не изменилось. Модель от PowerColor не может похвастаться эффективной системой охлаждения, но является удовлетворительной для данного графического чипа.

Экономия на то и существует, чтобы выбирать разумные решения. Radeon RX 6600 имеет всё необходимое для тех, кто владеет монитором с разрешением 1080р. Для нетребовательных игр можно перейти на 2К, ну а фишкой данной видеокарты считается отличное соотношение между потреблением энергии и производительностью. Biostar не стала долго мудрить над системой охлаждения, что пошло на пользу, ведь цена на эту видеокарту равняется 25 710 рублям.

За те же деньги вы можете присмотреться к GeForce RTX 3050. По чистой производительности эта видеокарта уступает Radeon RX 6600, вот только обычные геймеры не знают об этом, выбирая продукцию от дядюшки Хуанга. Нам такой выбор кажется странным, ведь стоит оценивать видеокарты не по бренду, а исключительно по быстродействию. Будем надеяться, что экономные геймеры прислушаются к голосу разума и сделают правильный выбор.

Для тех, у кого в карманах денег совсем мало, можем предложить обратить внимание на Radeon RX 6500 XT. Видеокарта славится скоростными характеристиками и способна тянуть все игры в 1080р. Мы советуем здраво оценивать производительность Radeon RX 6500 XT, ведь она имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Например, стоит такая видеокарта недорого, но имеет всего 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину. Это значит, что вас могут ждать просадки в сложных игровых сценах.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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Фанатам NVIDIA компания Colorful предлагает купить GeForce GTX 1650. Видеокарта обеспечивает невысокий уровень производительности, достаточный для ознакомления с современными играми в разрешении 1080р на минимальных и средних графических настройках. Для кого-то такое предложение окажется неприемлемым, но экономные геймеры должны помнить, что переплачивать за картинку стоит только в том случае, если есть лишние деньги. Если вы планируете взять кабальный кредит, то лучше присмотреться к недорогим вариантам.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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