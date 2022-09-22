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Покупаем видеокарту NVIDIA правильно – как не переплатить 15 000р, и почему не нужно брать бренды

В некоторых случаях вы можете заплатить в 2 раза больше за разрекламированный бренд
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3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Если вы хотите купить новую машину, то обязательно должны изучить варианты, подходящие вам в том или ином ценовом сегменте. Можно походить по салонам и даже попробовать себя за рулём нового автомобиля, но без поверхностного знания вопроса не обойтись. Многие геймеры полагают, что для покупки видеокарты вообще не нужны никакие знания. Эти ребята год от года бегают по одним и тем же граблям, не желая уделить время техническому вопросу составляющей. При этом разобраться в основным моментах намного проще, а вся полезная информация доступна в интернете.

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Увы, но многие геймеры не спешат разбираться в видеокартах, поэтому покупают далеко не самые выгодные предложения. В данном материале мы пройдёмся по бюджетному сегменту, доказав одну простую истину: в некоторых случаях невнимательность или непонимание происходящего будет вам стоить двойной переплаты. Коснёмся только видеокарт NVIDIA, тогда как графические чипы AMD оставим на следующий раз. Ну а чтобы у наших читателей оставалась достойная альтернатива, мы предлагаем намного более правильные модели, стоящие дешевле.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
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Начнём с GeForce GTX 1050 Ti производства MSI. Сама видеокарта приятно выделяется на фоне конкуренток, но стоит 19 430 рублей. Скажите, кто в здравом уме согласится купить такую дорогую видеокарту, когда есть и более выгодные решения? Скорее всего, среди наших читателей найдутся те, кто начнёт рассказывать о надёжности и высоком качестве продукции MSI. Возможно, что так и есть, вот только это качество не должно стоить так дорого. Приглядитесь внимательно: за 12 780 рубликов в свободной доступности GeForce GTX 1630. Это далеко не самая лучшая видеокарта на планете, но по производительности оба графических чипа примерно равны. Получается, что вы переплачиваете 6500 рублей только за шильдик.

Жадность не имеет границ, но бывает и так, что вы закупили несколько товаров в самый неподходящий момент. В итоге цены на аналоги уже упали почти в 2 раза, а вы всё сидите со своим товаром. Разумным будет избавиться от неудачного вложения денег, но Регард предпочитает искать в лице геймеров наивных любителей высоких цен. GeForce GTX 1650 от MSI стоит почти 34 тысячи рублей. В начале года за такую видеокарту просили и больше, но время майнеров прошло, поэтому мы обращаем ваше внимание на аналогичный графический чип производства Palit. Здесь вы встретите небольшой кулер с примитивной системой охлаждения, что многим может показаться недостаточным. Помните, что перед вами одна из самых простых видеокарт, которая будет работать даже на самом скромном блоке питания. Охлаждение достаточное, а цена в 14 660 рублей так и шепчет. Надеемся, что вы осознаёте всю бесперспективность и глупость переплаты за более дорогую модель.

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ASUS традиционно идёт своим путём. На этот раз нам за 30 840 рублей предлагают стать счастливым владельцем GeForce GTX 1660 Ti. Претензий к самой видеокарте у нас нет, поскольку производитель постарался на славу, а вы получите неплохую систему охлаждения с продуманным отводом тепла. И всё было бы хорошо, если бы не цена. Смотрите: та же GeForce GTX 1660 Super, но уже производства Palit стоит 24 тысячи рублей. Здесь разница достигает 7 тысяч рубликов, но никакого прироста количества кадров в секунду нет и не может быть. Графический чип слишком старый, он подходит для разрешения 1080р, но не предназначен для чего-то большего. Даже 24 тысячи за него много, ну а текущая цена за модель от ASUS и вовсе выглядит грабительски.

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За 26 590 рублей вы можете купить видеокарту GeForce RTX 3050 производства MSI. Это не самая бюджетная модель, ведь есть на полторы тысячи дешевле от Palit, но последняя предлагает всего один кулер. Если на предыдущих графических чипах такое было допустимо, то здесь вместо спокойной работы вы будете постоянно слышать рокот вентилятора. А вот у MSI всё в полном порядке, ведь есть как запас по прочности, так и неплохой потенциал. Вот только многие геймеры привыкли к продукции ASUS. Сегодня лучше обходить товары тайванцев стороной, поскольку точно такая же GeForce RTX 3050 обойдётся вам дороже 33 тысяч рублей. Вот и получается, что вы заплатите на 7 тысяч рублей больше за брендовый воздух в коробке из-под видеокарты.

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