Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Когда Россия перестанет нуждаться в долларах – валюта США стала токсичной и опасна для экономики
Уже в начале октября на Мосбирже будут прекращены торги с британским фунтом
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Российские и зарубежные эксперты годами говорили о том, что война выгодна только США. Страна набрала кредитов и не способна их вернуть. Долговая ноша растёт, а единственным решением долгие годы оставалась эмиссия. Проще говоря, ФРС печатала триллион долларов, а после затыкала ими накопившиеся дыры. Это похоже на то, как если бы вам не хватало денег от зарплаты до зарплаты, но вместо того, чтобы прекращать посещать дорогие рестораны и заказывать вкусняшки прямо на дом, вы начнёте брать кредиты, продолжая кутить в ночных клубах пуще прежнего. Вот только в 2020 году американский регулятор превзошёл все ожидания, выпустив сразу 9 триллионов долларов. Сегодня экономика США находится в крайне сложном состоянии, биржевые индексы валятся, а индекс потребительских цен продолжает оставаться на высоких позициях. Как знают наши читатели, вчера ФРС подняла процент по кредитам на 75 пунктов, а до конца года планирует достичь показателя в 5%. Многим казалось, что вот здесь американская машина начнёт буксовать, а Белый дом пойдёт на попятную, вот только экономики других стран оказались куда слабее, поэтому доллар перешёл к укреплению.

реклама

Сегодня индекс DXY (соотношение семи мировых валют в парах друг к другу с индексом доминирования одной из них) достиг 111.5, что наблюдается впервые за 20 лет. Эксперты сходятся во мнении, что это далеко не конец, ведь давление на европейскую экономику будет продолжаться. В таких условиях держать деньги в Евро или любой другой национальной валюте достаточно опасно. Но если другие страны могут рассчитывать на небольшие потери в ходе курсовых перепадов, то Россия должна также учитывать санкционные риски. Именно по этой причине 3 октября будут полностью остановлены торги на Мосбирже с использованием британского фунта. Финансисты отмечают, что валюта стала слишком токсичной, а операции с её участием могут быть заморожены или подвержены другим рискам.

По словам главы наблюдательного совета холдинга Сергея Швецова, сегодня обойтись без торговых операций с долларов невозможно, но в обозримом будущем Московская биржа будет постепенно уходить от операций с долларом. Точные сроки сегодня назвать сложно, но случится это не раньше, чем российская экономика потеряет потребность в конвертации рублей в доллары. В этом случае американская валюта перестанет быть интересна банкам, бизнесменам и российскому регулятору, поэтому будет исключена из торговых пар. Сергей Швецов констатирует, что в последние месяцы наблюдается снижение торгов с долларом США, но пока говорить об уходе этой валюты слишком рано. Использования альтернативных валют уже заметно. Растёт доля юаня, а жители России постепенно избавляются от наличных долларов. Например, если 8 месяцев назад наличная валютная масса на руках у людей достигала 200 миллиардов долларов (14 триллионов рублей), то на начало сентября показатели снизились до 66 миллиардов долларов или 4 триллиона рублей.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Российские политики уже давно говорят о необходимости избавить экономику от долларовой зависимости. Нужно понимать, что это длительный процесс, а необходимым условием будет несколько ключевых факторов, каждый из которых считается решающим. Прежде всего нужна стабильная российская экономика со стабильным курсом рубля. Кроме того, важна единая позиция по этому вопросу, которая позволит партнёрам РФ прийти к общему мнению. Ну и было бы хорошо, если бы и другие страны не сидели без дела, а делали всё возможное для роста собственной экономики. Теоретически, альтернативой доллару может стать юань, но в этом случае мы меняем шило на мыло. Намного предпочтительнее будут торговые операции с использованием национальных валют, что уже происходит, но из-за слишком сильного доллара пока объёмы невелики, а многие предпочитают американскую валюту.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экономика #рубль #доллар сша
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
По мнению Рэя Далио рынки упадут еще на 20% от нынешних значений
Ястребы против страусов – санкции ЕС трещат по швам в ожидании холодной зимы без угля и газа из РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британские ученые: лампы накаливания могут вернуться и вытеснить светодиодные лампы
43
Американцы продемонстрировали лазерную ПВО мощностью в 300 кВт
21
NVIDIA сравнила уровень производительности RTX 4090 и RTX 4080 с RTX 3090 Ti в 8 играх
13
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
486
NVIDIA подпитывает Метавселенную, автомобили и роботов мощными обновлениями Omniverse
1
Сколько всего видеокарт купили майнеры – куда ушли копатели Эфира, и почему видеокарты не дешевеют
11
После анонса GeForce RTX 4090 цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вниз, а скидки достигли 20%
21
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
116
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 4000
129
Медведи захватили крипторынок, а уже 21 сентября курс Биткоина и Эфира рухнет – Cryptonews
8
MSI представила модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий SUPRIM, SUPRIM Liquid, Gaming и Ventus
23
Сравниваем таблицы характеристик RTX 4090\4080 на архитектуре "Ada Lovelace" с RTX 3090\3080
57
NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 40 и DLSS 3, который может генерировать целые кадры
6
Биткоин и Эфир ушли на дно, а эксперты заговорили о приближении криптозимы и падении ВТС до $12 000
17
Европейские цены GeForce RTX 4090 и RTX 4080 оказались ощутимо выше американских
60
GeForce RTX 4080 выглядит разочаровывающе и уступает GeForce RTX 3090 Ti без трассировки лучей
39
Разработка российских ученых превзошла по прочности зубную эмаль
3
Энтузиасты показали, как может выглядеть ремейк Half-Life 2 на Unreal Engine 5
4
Colorful представила игровые видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий Neptune, Vulcan и BattleAx
4
Серия NVIDIA RTX 40 анонсирована с DLSS 3
3

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
27
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
28
О худших операционных системах
58
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
40
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
33
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
4
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 1
5

Сейчас обсуждают

for2ne
16:18
Я рад что тебя не забрали, без тебя тут было бы скучно.
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
swr5
16:17
Ну вот, а то голубцы кричали, что 40к в Cinebench R23 только Раптор может. Вот, выкусите, и даже еще походу у Райзена запас есть.
Ryzen 9 7950X установил рекорд разгона благодаря кулеру AIO
Lex001
16:17
Потом кто-то из хомяков "догадается" её поставить в комп без доп. фиксации винтами, и карта скажет "Чпок". Выломав заодно слот или сломав себе разъем PCIe. Будет много визгу, ругани, и поданных в суд ...
GIGABYTE сравнила огромную GeForce RTX 4090 Aorus Master с видеокартами нормального размера
Adam Smith
16:16
беги не беги, а если моб предписание есть, в случае неявки, далее, менты искать будут, а там либо сам поедешь, либо на нары. Многих кто по легкому в госпиталях или просто свалившие с фронта, расторгну...
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
Козак Турчинов
16:12
этот пиздабол всу попутал со своими потерями. парней гонят как скот на убой
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
Lex001
16:12
\\\акой же Хуанг "нехороший человек". По факту 4080 на 12Гб это ничто иное как 4070\\\ Более того, это действительно она и есть, в самом прямом смысле слова) Решили переименовать в 4080\12 за день ил...
NVIDIA сравнила уровень производительности RTX 4090 и RTX 4080 с RTX 3090 Ti в 8 играх
Козак Турчинов
16:11
твой кумир Люся арестович к концу лета обещал Крым отжать. ну уже осень
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
EFermi
16:11
Ой бедные-несчастные китаяшечки, интересы безопасности у них подрывают. Нехрен такими вы€бистыми быть просто.
Пекин: поставки оружия Тайваню «серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая»
BigCar
16:10
GIGABYTE сравнила огромную GeForce RTX 4090 Aorus Master с видеокартами нормального размера
Yilec
16:10
Я в курсе.
Появилась блок-схема графического процессора NVIDIA Ada Lovelace
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем