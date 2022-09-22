Уже в начале октября на Мосбирже будут прекращены торги с британским фунтом

Российские и зарубежные эксперты годами говорили о том, что война выгодна только США. Страна набрала кредитов и не способна их вернуть. Долговая ноша растёт, а единственным решением долгие годы оставалась эмиссия. Проще говоря, ФРС печатала триллион долларов, а после затыкала ими накопившиеся дыры. Это похоже на то, как если бы вам не хватало денег от зарплаты до зарплаты, но вместо того, чтобы прекращать посещать дорогие рестораны и заказывать вкусняшки прямо на дом, вы начнёте брать кредиты, продолжая кутить в ночных клубах пуще прежнего. Вот только в 2020 году американский регулятор превзошёл все ожидания, выпустив сразу 9 триллионов долларов. Сегодня экономика США находится в крайне сложном состоянии, биржевые индексы валятся, а индекс потребительских цен продолжает оставаться на высоких позициях. Как знают наши читатели, вчера ФРС подняла процент по кредитам на 75 пунктов, а до конца года планирует достичь показателя в 5%. Многим казалось, что вот здесь американская машина начнёт буксовать, а Белый дом пойдёт на попятную, вот только экономики других стран оказались куда слабее, поэтому доллар перешёл к укреплению.

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Сегодня индекс DXY (соотношение семи мировых валют в парах друг к другу с индексом доминирования одной из них) достиг 111.5, что наблюдается впервые за 20 лет. Эксперты сходятся во мнении, что это далеко не конец, ведь давление на европейскую экономику будет продолжаться. В таких условиях держать деньги в Евро или любой другой национальной валюте достаточно опасно. Но если другие страны могут рассчитывать на небольшие потери в ходе курсовых перепадов, то Россия должна также учитывать санкционные риски. Именно по этой причине 3 октября будут полностью остановлены торги на Мосбирже с использованием британского фунта. Финансисты отмечают, что валюта стала слишком токсичной, а операции с её участием могут быть заморожены или подвержены другим рискам.

По словам главы наблюдательного совета холдинга Сергея Швецова, сегодня обойтись без торговых операций с долларов невозможно, но в обозримом будущем Московская биржа будет постепенно уходить от операций с долларом. Точные сроки сегодня назвать сложно, но случится это не раньше, чем российская экономика потеряет потребность в конвертации рублей в доллары. В этом случае американская валюта перестанет быть интересна банкам, бизнесменам и российскому регулятору, поэтому будет исключена из торговых пар. Сергей Швецов констатирует, что в последние месяцы наблюдается снижение торгов с долларом США, но пока говорить об уходе этой валюты слишком рано. Использования альтернативных валют уже заметно. Растёт доля юаня, а жители России постепенно избавляются от наличных долларов. Например, если 8 месяцев назад наличная валютная масса на руках у людей достигала 200 миллиардов долларов (14 триллионов рублей), то на начало сентября показатели снизились до 66 миллиардов долларов или 4 триллиона рублей.

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Российские политики уже давно говорят о необходимости избавить экономику от долларовой зависимости. Нужно понимать, что это длительный процесс, а необходимым условием будет несколько ключевых факторов, каждый из которых считается решающим. Прежде всего нужна стабильная российская экономика со стабильным курсом рубля. Кроме того, важна единая позиция по этому вопросу, которая позволит партнёрам РФ прийти к общему мнению. Ну и было бы хорошо, если бы и другие страны не сидели без дела, а делали всё возможное для роста собственной экономики. Теоретически, альтернативой доллару может стать юань, но в этом случае мы меняем шило на мыло. Намного предпочтительнее будут торговые операции с использованием национальных валют, что уже происходит, но из-за слишком сильного доллара пока объёмы невелики, а многие предпочитают американскую валюту.